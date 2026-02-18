નાગરિકોના હિતમાં સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, હવે આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું બન્યું સરળ; જાણો નવા નિયમો
New Income Certificate Rules: ગુજરાત સરકાર દ્વારા નાગરિકોના હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આવકના પ્રમાણપત્રની પ્રક્રિયાને વધુ સરળ બનાવવા આવી છે. જેનાથી હવે નાગરિકોને આવકના પ્રમાણપત્ર માટે વારંવાર સરકારી કચેરીઓમાં જવાની જરૂર નહીં પડે. સરકારના નવા ઠરાવ અનુસાર આવકના પ્રમાણપત્ર આપવા માટેની પ્રક્રિયામાં સરળતા અને ડિજિટલ સુવિધાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
- ગુજરાત સરકાર દ્વારા આવકનું પ્રમાણપત્ર અંગે કરાયો મહત્વપૂર્ણ સુધારા
- હવે સેલ્ફ ડેક્લેરેશનના આધારે મળશે આવકનું પ્રમાણપત્ર
- આવકના પ્રમાણપત્ર માટે SSO સિસ્ટમ અને QR કોડ સુવિધા અમલી
New Income Certificate Rules: ગુજરાત સરકારે ડિજિટલ ઈન્ડિયાની દિશામાં એક મહત્વનું પગલું ભર્યું છે. ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ દ્વારા આવકનું પ્રમાણપત્ર (Income Certificate) અંગે મહત્વપૂર્ણ સુધારા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. હવે રાજ્યના નાગરિકો, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને આવક પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે લાંબી લાઈનમાં ઊભા રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં.
સરકારનો મહત્ત્વનો નિર્ણય
આ નવા સુધારાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય જનતાને સરકારી કચેરીઓના ધક્કામાંથી મુક્તિ અપાવવા અને ભ્રષ્ટાચાર ઘટાડાનો છે. નવા ઠરાવ અનુસાર, હવે અરજદારે પોતાની આવક અંગે કોઈ લાંબી વેરિફિકેશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાને બદલે સેલ્ફ ડેક્લેરેશન (Self Declaration) આપવાનું રહેશે. હવે અરજદારે પોતાની આવક બાબતે સ્વ-ઘોષણા આપવી રહેશે. જો કે, ખોટી માહિતી આપવાના કિસ્સામાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા મજબૂત બનશે
રાજ્ય સરકારના નવા ઠરાવ અનુસાર ડિજિટલ e-સર્ટિફિકેટ સુવિધા સાથે આવકનું પ્રમાણપત્ર હવે QR Code અને Digitally Signed e-Seal સાથે આપવામાં આવશે. સાથે જ અરજી પ્રક્રિયાને વધુ સરળ અને ઝડપી બનાવવા માટે Single Sign-On (SSO) સિસ્ટમ અમલમાં મુકવામાં આવી છે. જેનાથી ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા મજબૂત બનશે. SSO સિસ્ટમથી અરજદાર એક જ જગ્યાથી અનેક સુવિધા મેળવી શકે છે. તેમજ અરજદાર ઓનલાઇન માધ્યમથી અરજી અને ટ્રેકિંગ સુવિધાનો લાભ મેળવી શકશે.
અધિકારીઓની જવાબદારી નિર્ધારિત
આ નવી વ્યવસ્થામાં મામલતદાર અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO)ની ભૂમિકા વધુ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. દરેક અરજીનો ચોક્કસ સમયમર્યાદામાં નિકાલ થાય તે માટે વહીવટી તંત્રને સુદ્રઢ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ નિર્ણયથી રાજ્યમાં ભ્રષ્ટાચાર ઘટશે. આ સાથે જ સમય અને આર્થિક ખર્ચ બચશે અને વહીવટી કામગીરી વધુ પારદર્શી બનશે.
