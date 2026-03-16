LPG અને PNG ના સ્ટોક બાબતે ગુજરાત સરકારનો મોટો ખુલાસો, કેરોસીન વિતરણ અંગે પણ કરી સ્પષ્ટતા
Gujarat Government On LPG Gas Crisis : ગેસ ભરેલા બે જહાજ ભારત આજે અને આવતીકાલે આવી પહોંચશે. આ ગેસનું વિતરણ થાય તે પહેલા ગુજરાત સરકાર તરફથી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, રાજ્યમાં કમર્શિયલ તથા ઘરેલુ બંને માટે PNG નો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે. તેથી કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ દ્વારા આ અંગે પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપવામાં આવી છે
- રાજ્યમાં નાગરિકો માટે ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરનો પૂરતો પુરવઠો ઉપલબ્ધ છે
- બફર સ્ટોકમાં પણ સતત વધારો થઇ રહ્યો છે
- LPG વિતરણની ચુસ્ત દેખરેખ માટે અધિકારીઓની નિમણૂંક થઈ
Gandhinagar News : ઈરાન યુદ્ધને કારણે સમગ્ર દેશમાં LPG ની અછત ઉભી થઈ છે. ગેસ સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયમાં મોટું સંકટ આવી ચઢ્યું છે. ત્યારે આ વચ્ચે ગુજરાત સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે. અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ મોના ખંધારે LPG અને PNG ના સ્ટોક બાબતે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. સાથે જ જણાવ્યું કે, LPG અંગે કોઈ પણ પ્રકારના માર્ગદર્શનની જરૂર પડે તો, ગુજરાત સરકારની હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરવો.
- LPG માટે રાજ્ય હેલ્પલાઇન નંબર 1800-232-0222
- રાજ્યમાં LPG અંગેના કોઈ પ્રશ્ન માટે નાગરિકોને રાજ્ય હેલ્પલાઇન નંબર 1800-232-0222 નો સંપર્ક કરવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.
આજે ઈરાનથી પહેલું જહાજ આવશે
ઈરાન અને ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ભારત માટે સારા સમાચાર આવી ગયા છે. યુદ્ધ વચ્ચે lpg ગેસના જથ્થા સાથે એક જહાજ આજે કચ્છ મુન્દ્રા પહોંચશે. આજે કચ્છના મુંદ્રા પોર્ટ અને કાલે કંડલા પોર્ટ પર મળી બે મહત્વના ભારતીય જહાજો LPG ગેસનો જથ્થો લઈને આવી રહ્યા છે. બંને જહાજમાં 92700 ટન lpg ગેસ જથ્થો ભારત પહોંચશે. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને હોર્મુઝ (Strait of Hormuz) માં સર્જાયેલી અડચણો વચ્ચે ભારત માટે આ રાહતના સમાચાર છે. આજે બપોરે શિવાલિક નામનું જહાજ મુંદ્રા પોર્ટ (Mundra Port) પહોંચશે. આ ભારતીય ધ્વજ ધરાવતું LPG કેરિયર છે જે હોર્મુઝને સુરક્ષિત રીતે પાર કરી ચૂક્યું છે અને આજે મુંદ્રા બંદરે પહોંચશે. મુન્દ્રા પોર્ટ પર જહાજ ઉભું રાખી જહાજ માંથી પાઇપ લાઈન મારફતે lpg ગેસ પોર્ટ પર રહેલ ટેન્કમાં ટ્રાન્સફર કરાશે. બાદમાં વ્યવસ્થા પ્રમાણે ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટી કરવામા આવશે.
નંદા દેવી કંડલા નહિ, વાડીનાર પોર્ટ પર આવશે
તો આવતીકાલે બીજું નંદા દેવી જહાજ કંડલા પોર્ટના બદલે વાડીનાર પોર્ટ પર આવશે. નંદા દેવી જહાજમાંથી lpg ગેસ Mtbw બ્રિઝ અને mt જગ પ્રતાપ મીની જહાજમાં ટ્રાન્સફર થશે. બાદમાં lpg ગેસ તમિલનાડુ પોર્ટ પર જશે. નંદા દેવી જહાજ કાલે સવારે પહોંચવાની વાત છે. એક જહાજમાં 45 હજાર ટન lpg ગેસ મળી બને જહાજમાં 92700 ટન ગેસ ભારત પહોંચશે.
- રાજ્યમાં ઘરેલુ તેમજ કોમર્શિયલ હેતુ માટે PNGનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે
- ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના બફર સ્ટોકમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે
- રાજ્યમાં LPG સહિત કેરોસીનના વિતરણ અંગેની પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી રહી છે:
- ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રની તમામ ગેસ એજન્સીઓના મોનિટરિંગ માટે અધિકારીઓની ટીમ તૈનાત
મોના ખંધારે LPGના પુરવઠા અંગેના પ્રશ્નો અંગે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં નાગરિકો માટે ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરનો પૂરતો પુરવઠો ઉપલબ્ધ છે અને બફર સ્ટોકમાં પણ સતત વધારો થઇ રહ્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર સાથે સતત સંકલનમાં રહીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્યમાં ઘરેલુ તેમજ કોમર્શિયલ હેતુ માટે PNGનો પણ પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે.
LPGને PNGમાં કન્વર્ટ કરવામાં પ્રાથમિકતા
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ LPGના ઘરેલુ તથા કોમર્શિયલ વપરાશકર્તાઓને PNGમાં કન્વર્ટ કરવાની પ્રક્રિયાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. જે વપરાશકર્તાઓ LPG સાથે PNG કનેક્શન ધરાવતા હોય તેમણે બુધવાર સુધીમાં LPG કનેક્શન સરેન્ડર કરવાના રહેશે.
આ પણ વાંચો :
દરેક જિલ્લામાં 36 હજાર લિટર કેરોસીનની ફાળવણી
રાજ્યના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં LPGના પુરવઠાની સાથોસાથ વધારાના વિકલ્પ તરીકે કેરોસીનના વિતરણ અંગેની વ્યવસ્થા પણ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. મોના ખંધારના જણાવ્યા અનાસાર, “LPG ઉપરાંત આ જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 1452 KL (14,52,000 લિટર) કેરોસીનનો જથ્થો ફાળવવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી દરેક જિલ્લાને 36 હજાર લિટર કેરોસીનની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. તેમાં પરિવાર દીઠ 5 લિટર અને સંસ્થા દીઠ 25 લીટર કેરોસીન ફાળવવામાં આવશે. તેના માટે જરૂરી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી રહી છે.”
આવશ્યક અને અર્ધ આવશ્યક સેવાઓ અનુસાર LPGની ફાળવણી
રાજ્યમાં હોસ્પિટલ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં 100 ટકા જ્યારે ફાર્મા, ડેરી ઉદ્યોગ, સીડ પ્રોસેસ ઇન્ડસ્ટ્રી, એરલાઇન/રેલવે કેન્ટીનમાં 70 ટકા તેમજ મત્સ્યોદ્યોગ જેવી આવશ્યક સેવાઓમાં 10 ટકા કેપ સાથે કોમર્શિયલ LPG પુરવઠો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. તે સિવાય અર્ધ આવશ્યક સેવાઓ જેમ કે રેસ્તરાં/ઢાબા, હોટેલ્સ, કોર્પોરેટ કેન્ટીન, ઔદ્યોગિક કેન્ટીન, કોર્પોરેટ ગેસ્ટ હાઉસ અને ફુડ પ્રોસેસિંગમાં 10 કેપ સાથે પુરવઠો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પૂરતા પગલા લેવામાં આવ્યા છે, જેથી જરૂરિયાત અનુસાર તમામ ક્ષેત્રોને જરૂરી પુરવઠો મળી રહે.
LPG વિતરણની ચુસ્ત દેખરેખ માટે અધિકારીઓની નિમણૂક
રાજ્યની તમામ જાહેર ક્ષેત્રની તેમજ ખાનગી ગેસ એન્જસીઓમાં કડક દેખરેખ અને મોનિટરિંગ માટે રેવન્યૂ તથા પોલીસ કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેમના દ્વારા એ સુનિશ્વિત કરવામાં આવી રહ્યું છે કે નાગરિકોને સમયસર LPG પુરવઠો મળે અને ગેરરીતિને અટકાવી શકાય. છેલ્લા 12 દિવસમાં જિલ્લા કક્ષાએ 912 અને રાજ્ય કક્ષાએ ટીમ દ્વારા 17 કિસ્સાઓમાં તપાસની કામગીરી કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો :
