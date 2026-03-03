Explainer: 3500 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરે છે સરકાર, 3 કરોડ ગુજરાતીઓ માટે છે સૌથી મહત્વની યોજના, શું તમે જાણો છો?
Government Scheme in Gujarat: ગુજરાત સરકાર દર વર્ષે બજેટમાં કોમનમેન માટે અવનવી યોજનાઓ થકી બજેટની ફાળવણી કરતું હોય છે. આ યોજનાઓ સામાન્ય ગુજરાતીઓ માટે અતિ મહત્વની હોય છે. જે સામાન્ય લોકોની જિંદગીમાં મોટો ભાગ ભજવે છે. અમે અહીં સરકારની એવી 1 યોજના અંગે વિગતવાર માહિતી આપી રહ્યાં છે. આ યોજના શું છે , શું લાભ મળે છે કઈ રીતે તમે લાભ લઈ શકો અને તમને કેટલો ફાયદો થઈ શકે તો આ આર્ટિકલ વાંચવાનું ના ભૂલતા....
- તમે કેટલી વાર બીમાર પડો છો કે હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ શકો છો આ કાર્ડ પર કોઈ લિમિટ નથી
- સરકારે આ વર્ષે 3568 કરોડ રૂપિયાના ક્લેમ કર્યા છે મંજૂર
- કેન્દ્ર અને રાજ્યસરકાર આ યોજના હેઠળ ભોગવે છે ખર્ચ
- તમે 10 લાખ રૂપિયા સુધી આ યોજનામાં મફત કરાવી શકો છો સારવાર
Government Scheme in Gujarat: તમે બિમાર થાઓ તો સૌથી મોટું ટેન્શન એ આવે છે કે હવે હોસ્પિટલના પૈસા ક્યાંથી લાવીશું. ગુજરાતમાં સરકારી હોસ્પિટલમાં મફત સારવાર થાય છે. અમે તમને અહીં એક એવી યોજના અંગે વાત કરી રહ્યાં છે જે માટે સરકાર દર બજેટમાં 3500 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે. આ યોજનામાં ખર્ચની વહેંચણી કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે 60:40 ના ગુણોત્તરમાં થાય છે. એટલે કે કુલ ખર્ચના 60% કેન્દ્ર સરકાર આપે છે અને 40% રાજ્ય સરકાર ભોગવે છે. જોકે, અમુક કિસ્સાઓમાં રાજ્ય સરકાર પોતાના બજેટમાંથી વધારાની રકમ ફાળવીને આર્થિક ભાર વહન કરે છે. આમ ગરીબો માટે આ એક જ એવી યોજના છે જેમાં સરકાર દિલ ખોલીને પૈસા વાપરે છે અને એનો સદુપયોગ થાય છે. હા કેટલાક અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ છે જેમાં આ યોજનામાં કેટલીક હોસ્પિટલો દુરોપયોગ કરતી પકડાઈ છે પણ જેમને એકાએક બિમારી આવી જાય એમના માટે આ યોજના અતિ મહત્વની છે.
આપણે અહીં વાત કરી રહ્યાં છે સરકારની PM-JAY મા અમૃતમ (આયુષ્માન કાર્ડ) યોજના અંગે જો તમને આ બાબતે વધુ વિગતો ખબર ના હોય તો આર્ટિકલને વાંચવાનું ચૂકતા નહીં કારણ કે આ તમને બહુ મોટો ફાયદો કરાવશે
તમે એ જાણો છો કે તમે આ યોજનાના 10 લાખ રૂપિયાનો ગમે ત્યારે ઉપયોગ કરી શકો છો. આ તમારા માટે સૌથી મોટો લાભ છે કે તમે જેટલીવાર બીમાર પડો એટલીવાર આ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
- Ayushman Cardની સૌથી મોટી ખાસિયત જ તેની 'ફ્લેક્સિબિલિટી' છે.
- આ કાર્ડનો ઉપયોગ વર્ષમાં Unlimited (અમર્યાદિત) વખત કરી શકો છો.
- તમે કેટલી વાર બીમાર પડો છો કે હોસ્પિટલમાં દાખલ થાવ છો, તેની કોઈ સંખ્યા નક્કી નથી.
- શરત એ છે કે તમારો કુલ સારવાર ખર્ચ વાર્ષિક ₹10 Lakh ની મર્યાદા (Limit) વટાવવો જોઈએ નહીં.
શું તમે જાણો છો બજેટમાં કેટલા રૂપિયા ફાળવાય છે.
- વર્ષ 2026-27 માટે આ યોજના માટે ₹3,472 કરોડ ની માતબર જોગવાઈ કરી છે.
- જુલાઈ 2023માં જ્યારે સહાયની મર્યાદા ₹5 લાખથી વધારીને ₹10 લાખ કરવામાં આવી છે.
- 2023-24માં અંદાજે આ યોજના પાછળ ₹2,676 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.
- 2024-25માં પણ સરકારે આ યોજના પાછળ અંદાજે ₹3,210 કરોડનો ખર્ચ ભોગવ્યો હતો.
- 2025-26ના આ નવા વર્ષમાં સરકારે અત્યાર સુધીમાં અંદાજે ₹3,568 કરોડના ક્લેમ મંજૂર કર્યા છે.
ગુજરાતમાં શું છે સ્થિતિ?
તમે માનશો નહીં પણ ગુજરાતમાં હાલમાં 7 કરોડની આસપાસ વસતી છે પણ તમને ખબર છે કે હાલમાં ગુજરાતમાં આયુષ્યમાન કાર્ડ ધારક કેટલા છે. તમને યકીન નહીં થાય પણ હાલમાં ગુજરાતમાં અંદાજે 2.73 કરોડ લોકો પાસે એક્ટિવ આયુષ્માન કાર્ડ છે.
અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 68 લાખથી વધુ લોકોએ હોસ્પિટલમાં જઈને કેશલેસ સારવારનો સીધો લાભ મેળવ્યો છે.
રાજ્યમાં કુલ 2,090 હોસ્પિટલો આ યોજના સાથે જોડાયેલી છે (જેમાં 1,132 સરકારી અને 958 ખાનગી હોસ્પિટલોનો સમાવેશ થાય છે). આમ ગુજરાતની મોટાભાગની હોસ્પિટલમાં આ યોજનાનો તમને લાભ મળી શકે છે. આમ તમારે ફક્ત એ ચેક કરવાની જરૂર છે કે તમારા વિસ્તારમાં આ યોજના સાથે કઈ હોસ્પિટલ જોડાયેલી છે.
કયા રોગમાં તમે લાભ લઈ શકો છો
સરકારી PM-JAY યોજનામાં તમે કયા રોગોની સારવાર કરાવી શકો છો. જો તમને ખબર ના હોય તો અમે એવા રોગોની વિગતો અહીં તમને આપી રહ્યાં છીએ જે તમારા માટે અતિ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. તમે સામાન્ય બિમારીમાં તો આયુષ્યમાન કાર્ડનો લાભ લઈ શકો છો પણ આ બિમારીમાં પણ તમને આ કાર્ડ અતિ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. જો તમારા પરિવારમાં કોઈ પણ પાસે આ કાર્ડ હોય અને આ પ્રકારની બિમારી હોય તો ફ્રીમાં સારવાર થઈ શકે છે.
- પ્રોસ્ટેટ કેન્સર
- સ્ટેન્ટ સાથે કેરોટીડ એન્જીયોપ્લાસ્ટી
- ખોપરી આધાર શસ્ત્રક્રિયા
- પલ્મોનરી વાલ્વ સર્જરી
- ડબલ વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી
- કોરોનરી ધમની કલમ બનાવવી
- અગ્રવર્તી સ્પાઇન ફિક્સેશન
ગુજરાતીઓના મનમાં આ સૌથી મોટા પ્રશ્નો હોય છે જે પ્રશ્નોનો અમે અહીં વિગતવાર જવાબો પણ આપી રહ્યાં છે જો તમને આ યોજના અંગે વિગતો ખબર ના હોય તો તમે તમારા પ્રશ્નો અંગે જાણી શકો છે.
1. શું ઓર્થોપેડિક (હાડકાની) સારવારમાં લાભ મળે?
તમારા મનમાં જે પ્રશ્ન છે પણ તમે સાચા છો. આ યોજના હેઠળ ઓર્થોપેડિક સારવારમાં લાભ મળે છે. હાડકાના ફેક્ચર, જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ અને અન્ય જટિલ ઓર્થોપેડિક સર્જરીઓ માટે નક્કી કરેલી રકમ સુધીની સહાય મળે છે. આ બાદ તમારે વધુ પૈસા ખર્ચ કરવા પડે છે. આ યોજનામાં કેટલાક સીમિત લાભ છે એ આ યોજનાની મજબૂરી પણ છે.
2. શું જૂની બીમારીઓ કવર થાય?
હા સરકાર તમારા માટે 3500 કરોડ રૂપિયા એમ જ નથી ખર્ચી રહી. તમે કાર્ડ કઢાવો તે જ દિવસથી તમારી જૂની બીમારીઓ (જેમ કે ડાયાબિટીસ, બીપી કે અન્ય જૂના રોગો) માટે લાભાર્થી હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવી શકો છો.
3. શું આ યોજનામાં ખેડૂતોને લાભ મળે છે
કેમ નહીં, ગુજરાતના ખેડૂતો તો અન્નદાતા છે. આ એક સરકારી યોજના છે એ કઈ રીતે ભેદભાવ કરી શકે. ગ્રામીણ અને શહેરી લોકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે પણ આર્થિક માપદંડોના આધારે
4. જો હોસ્પિટલ સારવાર ન કરે તો ક્યાં ફરિયાદ કરવી?
આ દરેકના મનમાં થતો પ્રશ્ન છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં ફક્ત ધક્કા ખવડાવવાની સ્ટ્રેટેજી હોય છે અને લાઈનો એટલી હોય કે તમે લાઈન જોઈને કંટાળી જાઓ..પહેલાં જ મનમાં નેગેટિવીટી ઉભી થઈ જાય પણ જો તમે આ તમામ બાબતો અવગણીને લાભ લેવા માગો છો અને કોઈ માન્ય હોસ્પિટલ સારવારની ના પાડે, તો તમે ફરિયાદ કરી શકો છો. રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરે ખાસ ફરિયાદ નિવારણ સમિતિ (Grievance Redressal Committee)છે. તમારી ફરિયાદ નોંધાયાના 30 દિવસની અંદર તેનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે છે. તમે હેલ્પલાઇન નંબર 14555 પર પણ કોલ કરી શકો છો.
5. સારવાર માટે કોઈ એડવાન્સ પૈસા ચૂકવવા પડે છે?
બિલકુલ નહીં આ સરકારી યોજના છે જેમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારનો હિસ્સો છે. આ સંપૂર્ણપણે કેશલેસ (રોકડરહિત) અને પેપરલેસ છે. સરકારી અને માન્યતા પ્રાપ્ત ખાનગી હોસ્પિટલોમાં દાખલ થયા બાદ સારવાર, ઓપરેશન અને દવાઓનો ખર્ચ યોજનાના પેકેજ મુજબ મફત હોય છે. લાભાર્થીએ ખિસ્સામાંથી એક પણ રૂપિયો આપવાનો રહેતો નથી. જો તમારી પાસે કોઈ રૂપિયા માગે તો તમે ફરિયાદ કરી શકો છો.
કઈ રીતે ચેક કરી શકશો
જો તમને એ ખબર ના હોય કે આ યોજનાનો લાભ કઈ રીતે લઈ શકાય તો અમે તમને અહીં એક એક વિગતો તમને બતાવીશું કે તમે કે તમારો પરિવાર આ યોજનાનો લાભ કઈ રીતે લઈ શકે અને તમે હોસ્પિટલને કઈ રીતે શોધી શકો છો.
- સૌથી પહેલાં તમે PMJAY ની સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત લો.
- ત્યાં હોમપેજ પર "Find Hospital" (હોસ્પિટલ શોધો) વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- તમારું રાજ્ય (State), જિલ્લો (District) અને હોસ્પિટલનો પ્રકાર પસંદ કરો.
- તમે બીમારીના નામ કે સ્પેશિયાલિટી પ્રમાણે પણ હોસ્પિટલ સર્ચ કરી શકો છો.
- જેમાં સામાન્ય, બાળરોગ, ન્યુરોસર્જરી, ઓન્કોલોજી, ગાયનેકોલોજી, વગેરે હોસ્પિટલના થોડા ઉદાહરણો હશે
- હવે તમને સામે દેખાતો કેપ્ચા દાખલ કરો. બાદમાં તમને આ યોજના સંલગ્ન હોસ્પિટલની યાદી મળી રહેશે.
કઈ બીમારીઓનો ઈલાજ મળે અને કઈ સુવિધાઓ બાકાત છે?
ભારત સરકારની આયુષ્માન ભારત યોજના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે આશીર્વાદ સમાન છે. પરંતુ, ઘણા લોકોમાં હજુ પણ એ મૂંઝવણ હોય છે કે આ કાર્ડ હેઠળ કઈ બીમારીઓ આવરી લેવામાં આવે છે અને કયા ખર્ચ જાતે ભોગવવા પડે છે. ચાલો, આ અંગેની મહત્વની વિગતો સરળ ભાષામાં સમજીએ.
હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું અનિવાર્ય (IPD vs OPD)
આયુષ્માન કાર્ડનો મુખ્ય લાભ ત્યારે જ મળે છે જ્યારે દર્દી હોસ્પિટલમાં દાખલ (IPD) થાય. જો તમે ફક્ત ડૉક્ટરને બતાવવા જાવ છો અને દાખલ થયા વગર દવા કે રિપોર્ટ કરાવો છો, તો તેને OPD ગણવામાં આવે છે. OPD સારવાર, નિયમિત ટેસ્ટ અને દવાનો ખર્ચ તમારે પોતે ભોગવવો પડશે. જોકે, ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ દાખલ થયા પછી થતા ટેસ્ટનો ખર્ચ યોજના હેઠળ આવરી શકાય છે.
સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય અને વિટામિન્સ
ઘણીવાર લોકો નબળાઈ કે થાક દૂર કરવા વિટામિન ટોનિક અથવા સપ્લીમેન્ટ્સ લેતા હોય છે. આ પ્રકારના સામાન્ય ખર્ચ આ યોજનામાં આવરી લેવાતા નથી. ફક્ત ગંભીર બીમારીના કિસ્સામાં ડૉક્ટર દ્વારા લખાયેલા અત્યંત જરૂરી સપ્લીમેન્ટ્સ જ માન્ય રહે છે.
દાંતની સારવાર (Dental Care)
દાંતની સામાન્ય સમસ્યાઓ જેવી કે કેવિટી ભરવી (Filling), દાંત સાફ કરાવવા (Scaling), રૂટ કેનાલ કે સામાન્ય તપાસ. આ બધી બાબતો આયુષ્માન કાર્ડમાં આવરી લેવાતી નથી. પરંતુ, જો કોઈ અકસ્માતને કારણે જડબામાં ગંભીર ઈજા થઈ હોય, ગાંઠ હોય કે સર્જરીની જરૂર હોય, તો તેનો ઈલાજ મફત મળી શકે છે.
વંધ્યત્વ નિવારણ અને IVF
માતા-પિતા બનવા ઈચ્છતા દંપતીઓ માટે IVF કે અન્ય પ્રજનન ટેકનોલોજી (Fertility Treatments) ખૂબ મોંઘી હોય છે. યાદ રાખવું જરૂરી છે કે આયુષ્માન યોજનામાં IVF કે ફેમિલી પ્લાનિંગ સંબંધિત સારવારનો સમાવેશ થતો નથી.
કોસ્મેટિક અને અન્ય બિન-જરૂરી સર્જરી
પ્લાસ્ટિક સર્જરી, ટેટૂ રિમૂવલ, નાકની સર્જરી (Rhinoplasty), બેરિયાટ્રિક સર્જરી. સામાન્ય વેક્સીનેશન કે ઇમ્યૂનાઇઝેશન. બે વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોની અમુક વિશિષ્ટ સારવાર અને માત્ર મશીન પર નિર્ભર જીવન (Life Support) ના કિસ્સાઓમાં આ યોજનાનો ભાગ નથી.
આ યોજનાનો લાભ કોણ ના લઈ શકે?
આ યોજના મુખ્યત્વે આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે છે. તેથી નીચે મુજબના લોકો આ યોજના માટે પાત્ર નથી. જેમાં સરકારી કર્મચારીઓ, ઇન્કમ ટેક્સ ભરનારા લોકો, ESIC લાભાર્થીઓ અને સંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો (જેમના પગારમાંથી PF કપાય છે). આયુષ્માન કાર્ડ ગંભીર અને ખર્ચાળ બીમારીઓ સામે સુરક્ષા આપે છે, પરંતુ તે સામાન્ય શરદી-ઉધરસ કે કોસ્મેટિક ફેરફારો માટે નથી. હોસ્પિટલમાં દાખલ થતા પહેલા હંમેશા 'આયુષ્માન મિત્ર' ની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.
આ યોજનામાં 5 લાખ રૂપિયા કે 10 લાખનો મળે છે લાભ
ઘણાને આ પ્રશ્ન થાય છે કે ઘણી જગ્યાએ લોકો 5 લાખનો લાભની વાતો કરે છે તો તમારા મનમાં પણ આ પ્રશ્ન થવો એ જરૂરી છે. પણ તમને જણાવી દઈએ કે શરૂઆતમાં આ યોજનામાં પરિવાર દીઠ વાર્ષિક ₹5 લાખ સુધીની મફત સારવાર મળતી હતી. હવે ગુજરાત સરકારે 11 જુલાઈ, 2023થી આ મર્યાદા બમણી કરીને ₹10 લાખ કરી દીધી છે. એટલે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો તમારી પાસે આયુષ્માન કાર્ડ (PMJAY-MA) હોય, તો તમે માન્ય હોસ્પિટલોમાં એક વર્ષમાં પરિવાર દીઠ કુલ ₹10 લાખ સુધીની કેશલેસ સારવાર મફત મેળવી શકો છો. અને એમાં પણ કેન્દ્ર સરકારની નવી ગાઈડલાઈન મુજબ, 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વડીલોને હવે અલગથી ₹5 લાખનું વધારાનું કવચ પણ મળે છે, જે તેમના પરિવારના સામાન્ય ₹10 લાખના કવચથી અલગ હોય છે. આમ સીનિયર સીટિઝન માટે આ સૌથી મોટી ફાયદાકારક યોજના છે. જો તમારી પાસે જૂનું 'મા અમૃતમ' કાર્ડ હોય, તો તેને નજીકના ઈ-ગ્રામ કે સિવિલ હોસ્પિટલ જઈને નવા 'આયુષ્માન કાર્ડ' માં બદલાવી લેવું હિતાવહ છે. જેથી કોઈક સમયે આ કાર્ડનો લાભ લેવાનો થાય ત્યારે ₹10 લાખનો લાભ મેળવવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે.
હવે આપણે અહીં જોઈશું કે આ યોજનાનો આપણે લાભ કઈ રીતે લઈ શકીએ....
- આ યોજના મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ માટે આરોગ્યનું સુરક્ષા કવચ છે.
- પરિવાર દીઠ વાર્ષિક ₹10 લાખ સુધીની મફત સારવાર (કેશલેસ).
- જેની વાર્ષિક આવક મર્યાદા ₹4 લાખથી ઓછી હોય (અથવા જેઓ સામાજિક-આર્થિક રીતે પછાત શ્રેણીમાં આવતા હોય એ તમામ લોકોને આ યોજનાનો લાભ મળે છે. ગુજરાતમાં આ યોજનાના પોણા 3 કરોડ લોકો લાભાર્થી છે.
- તમને આ સવાલ હોય તો તમામ સરકારી હોસ્પિટલો અને માન્યતા પ્રાપ્ત ખાનગી (Private) હોસ્પિટલોમાં તમે આ કાર્ડ દેખાડી યોજનાનો લાભ લઈ શકો છો.
