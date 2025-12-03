ગુજરાતમાં વાઘની એન્ટ્રી : કાયમી વસવાટ માટે વન વિભાગના પ્રયાસો શરૂ, MP ની ટીમ ગુજરાત આવશે
Tiger In Gujarat : ગુજરાતમાં હવે સિંહ-દીપડા બાદ વાઘની એન્ટ્રી થશે, ગુજરાતમાં વાઘને કેવી રીતે વસાવી શકાય તે માટે પ્રયાસો શરૂ કરાયા
Ratanmahal Wildlife Sanctuary: દાહોદ જિલ્લામાં વાઘ દેાયા બાદ વન વિભાગ સતર્ક થયું છે. આ અંગે રાજ્ય સરકારે ભારત સરકારના NTCAને જાણ કરી છે. તેમજ NTCA પાસે ગુજરાત સરકારે માર્ગદર્શન માગ્યું છે કે, કેવી રીતે ગુજરાતમાં વાઘના રહેઠાણ માટે પ્રયાસો કરી શકાય.
દાહોદ જિલ્લામાં વાઘ સ્થાયી થયા બાદ હવે વન વિભાગ એક્ટિવ મોડમાં આવી ગયું છે. આ અંગે રાજ્ય સરકારે ભારત સરકાર ના NTCA ને જાણ કરી છે. NTCA પાસે ગુજરાત સરકારે માર્ગદર્શન માગ્યું છે. ત્યારે ગુજરાતમાં વાઘની હયાતી અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે. સાથે જ ગુજરાતમાં વાઘના સંવર્ધન માટે વન વિભાગના કર્મચારીઓને વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવશે. મધ્યપ્રદેશ વન વિભાગ સાથે સંકલન કરી તાલીમ અપાશે
એટલું જ નહિ, મધ્ય પ્રદેશના વન વિભાગની એક ટીમ તાલીમ આપવા માટે ગુજરાતમાં આવશે. જરૂર પડ્યે NTCA દ્વારા અભ્યાસ કરી વાઘની જોડી બનાવવા પ્રયાસ કરશે.
કેમેરામાં 'ટ્રેપ' થયો વાઘ
વન અને પર્યાવરણ રાજ્ય મંત્રી પ્રવીણ માળીના દાવા મુજબ, વન વિભાગ દ્વારા જંગલમાં જુદી જુદી જગ્યાએ રાખેલા ઓટોમેટિક કેમેરા ટ્રેપમાં આ વાઘ ઝડપાયો છે. રતનમહાલનો આ વન વિસ્તાર તેની કુદરતી જૈવવિવિધતા માટે જાણીતો છે, અને અહીં વાઘનું દેખાવું એ વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે મોટી સફળતા ગણી શકાય. ગઈકાલે વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં આ ભવ્ય પ્રાણી જંગલમાં ફરી રહ્યો હોવાનું સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. આ દ્રશ્યથી માત્ર વન વિભાગ જ નહીં, પરંતુ રાજ્યના તમામ પર્યાવરણ પ્રેમીઓમાં હર્ષની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.
વન વિભાગના પ્રયાસો ફળ્યા
રાજ્ય મંત્રી પ્રવીણ માળીના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં વાઘની સંખ્યા વધે તે દિશામાં વન વિભાગ દ્વારા લાંબા સમયથી સઘન પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની સરહદ સાથે જોડાયેલા આ વિસ્તારમાં વાઘનું સ્થળાંતર અને સંવર્ધન થાય તે માટેનું અનુકૂળ વાતાવરણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું.
વાઘનું પુન: આગમન ગુજરાતના જંગલોની તંદુરસ્તી અને જૈવિક સમૃદ્ધિની નિશાની છે. હવે વન વિભાગ આ વાઘની ગતિવિધિ પર ચાંપતી નજર રાખી રહ્યું છે અને તેની સુરક્ષા માટે પણ વિશેષ પગલાં લેવામાં આવશે. ગુજરાતમાં વાઘનું પુનઃસ્વાગત છે, અને આશા છે કે ભવિષ્યમાં રાજ્યના જંગલોમાં વધુ વાઘ ગર્જના કરતા જોવા મળશે.
