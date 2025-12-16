આજની મોટી ખબર : ભાગીને થતા પ્રેમ લગ્નની નોંધણીમાં સરકાર બદલશે નિયમ
Parents Permission On Marriage Registration : લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં સરકાર કરશે ફેરફાર. ભાગીને લગ્ન કરનારાઓના માતા-પિતાને નોટિસ મોકલાશે. રજિસ્ટ્રેશન પહેલાં માતા-પિતાને નોટસ મોકલાશે
Gandhinagar News ; છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભાગીને થતા લગ્નમાં માતાપિતાની મંજૂરીના કાયદાની માંગ ઉઠી છે. ત્યારે આ દિશામાં ઉઠી રહેલી માંગણીઓને પગલે ગુજરાત સરકારે પહેલ કરી છે. ભાગીને થતા લગ્ન બાદ નોંધણીના વિષયમાં સરકાર નિયમ બદલશે.
લગ્ન પહેલા માતાપિતાને મોકલાશે નોટિસ
ગાંધીનગરથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભાગીને થતા લગ્ન બાદ નોંધણીના વિષયમાં સરકાર નિયમ બદશે. સુધારેલા નિયમો કેબિનેટમાં રજૂ થઈ શકે છે. કેબિનેટની મંજૂરી બાદ સરકાર સત્તાવાર જાહેરાત કરશે. ભાગીને લગ્ન કરનારના રજીસ્ટેશન પહેલા માતા-પિતાને નોટિસ મોકલવામાં આવશે. માતા-પિતાએ 30 દિવસમાં નોટિસનો જવાબ આપવાનો રહેશે.
નવા નિયમ મુજબ, યુવતીના આધારકાર્ડમાં નોંધાયેલા સરનામા મુજબની કચેરીમાં જ નોંધણી થશે. આજે સાંજે કાયદામંત્રી અને કાયદાશાસ્ત્રીઓની અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજાશે. સાંજની બેઠકમાં તૈયાર થયેલો ડ્રાફ્ટ આવતીકાલની સૂચિત કેબિનેટમાં મુકાઈ શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વાતની પણ નોંધ લેવી કે, હાલ મેરેજ રજિસ્ટર થાય એટલે છોકરીના પરિવારને જાણ કરવાની હોય છે. આ માટે પણ 30 દિવસનો સમય આપવામાં આવે છે. 30 દિવસ પછી જ મેરેજ રજીસ્ટર થયેલા ગણાય છે. જોકે હોશિયાર વકીલો એ કાયદાનો તોડ શોધીને 30 દિવસની નોટિસ છેલ્લા દિવસોમાં ટપાલી કે કુરિયર જોડે મોકલે છે, ત્યાં સુધીમાં લગ્ન થઈ જાય છે.
સૌરાષ્ટ્ર લેઉવા પટેલ સમાજ દ્વારા સરકારમાં રજૂઆત કરાઈ
દીકરીઓ દ્વારા ભાગીને લગ્ન કરવા મુદ્દે પાટીદાર આગેવાનો બાદ પાટીદાર સમાજનું સામાજિક સંગઠન પણ મેદાને આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્ર લેઉવા પટેલ સમાજ દ્વારા મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીને રજુઆત કરાઈ. આ વિશે પૂર્વ મંત્રી વલ્લભ કાકડીયાએ જણાવ્યું કે, ભાગીને લગ્ન કરવા મુદ્દે રાજ્ય સરકારે કાયદામાં સુધારો કરવો જોઈએ. ભાગીને લગ્ન કરવા મુદ્દે માતા પોતાની પરવાનગી ફરજિયાત બનાવવામાં આવે. લગ્ન નોંધણી અંગે હિન્દૂ મેરેજ એકટમા સુધારો કરવા રજૂઆત કરાઈ છે. આ પહેલા પાટીદાર આગેવાનો પણ આ મુદ્દે રજુઆત કરી ચુક્યા છે.
