/શું ગુજરાતમાં સરકારી કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમ મળશે? ગાંધીનગરથી આવ્યા મોટા અપડેટ

Gujarat Government Work From Home News ; દિલ્હીમાં સરકારી કર્મચારીઓને બે દિવસ વર્ક ફ્રોમ હોમ બાદ હવે રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના વર્ક ફ્રોમ હોમ અંગે વિચારણા ચાલી રહી છે. આવતીકાલે કેબિનેટ બેઠકમાં આ અંગે નિર્ણય લેવાઈ શકે છે
Gandhinagar News : દિલ્હીમાં સરકારી કર્મચારીઓ માટે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ વર્ક ફ્રોમ હોમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકારી ઓફિસોની 50 ટકા બેઠકો હવે ઓનલાઈન કરવામાં આવશે. ત્યારે ગુજરાતના સરકારી કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમ આપવામાં આવશે કે નહિ, તે અંગે ગાંધીનગરથી મહતવના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્ય સરકારે ગુજરાતના કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમ અંગે સરકારે વિચારણા શરૂ કરી છે.
કેબિનેટ બેઠકમા ચર્ચા બાદ નિર્ણય લેવાશે
રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના વર્ક ફ્રોમ અંગે જલ્દી જ સરકાર કોઈ નિર્ણય લઈ શકે છે. કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમ અંગે સરકારે વિચારણા શરૂ કરી છે. વર્ક ફ્રોમ હોમ અથવા રોટેશન પ્રમાણેની કામગીરી અંગે સરકારની વિચારણા છે. વર્ક ફ્રોમ હોમ અંગે આવતી કાલની કેબિનેટ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. કેબિનેટ બેઠકમા ચર્ચા કરાયા બાદ આખરી નિર્ણય લેવાશે. પેટ્રોલ ડીઝલની બચત અંગે રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને પણ વર્ક ફ્રોમ હોમ શરૂ કરવા વિચારણા કરાઈ છે.
વર્ક ફ્રોમ હોમ પદ્ધતિ અપનાવવાની માંગ
સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ તેમના કામમાં વર્ક ફ્રોમ હોમ અપનાવવા માંગ કરી છે. સચિવાલયમાં વર્ક ફ્રોમ હોમ કાર્ય પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવા રજૂઆત કરાઈ છે. પીએમ મોદીની અપીલ બાદ ગુજરાત સચિવાલ ફેડરેશને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને લેખિત રજૂઆત કરી છે. જેમાં તબક્કાવાર વર્ક ફ્રોમ હોમ અને હાઈબ્રીડ વર્કિંગ મોડલ અપનાવવા સૂચન કરાયા છે. સાથે જ સાપ્તાહિક કામ ૫ દિવસ કરવાની માંગ કરી છે. તો રોટેશન આધારિત વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવા માંગ કરાઈ છે. ઈ-ઓફિસ, વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ અને ડિજીટલ ફાઈલને પ્રાધાન્ય આપવાની રજૂઆત પણ કરી છે.
આઈટી કંપનીઓએ શરૂ કર્યું વર્ક ફ્રોમ હોમ
વડાપ્રધાનની અપીલને અમદાવાદની IT કંપનીઓએ આવકારી છે. અમદાવાદમાં અનેક કંપનીઓએ વર્ક ફ્રોમ હોમ કર્મચારીનો રેશિયો વધાર્યો છે. સીટા સોલ્યુશન કંપનીએ 50 ટકાથી વધુ કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમ આપ્યું. કોવિડ બાદ કંપનીઓએ વર્ક ફ્રોમ હોમ શરૂ કર્યા હતા. પરંતું છેલ્લા એક દોઢ વર્ષથી ઓફિસ વર્કનું પ્રાધાન્ય વધ્યું હતું. યુદ્ધની સ્થિતિને કારણે પુનઃ વર્ક ફ્રોમ ઓફ તરફ કંપનીઓ વળી હતી. વડાપ્રધાનની અપીલ બાદ 50 ટકાથી વધુ કર્મચારીઓને વર્ક ફ્રોમ હોમ અપાયું છે. વર્ક ફ્રોમ હોમના કારણે વીજ બિલમાં ઘટાડો અને ફ્યુઅલ બચાવ થશે.
સોલા સિવિલમાં કાર પુલિંગનો અમલ
અમદાવાદની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કારપૂલિંગનો પરિપત્ર જાહેર કરાયો છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી બાદ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલે પણ પેટ્રોલ ડીઝલ અને ઉર્જા સંરક્ષણ માટે કર્મચારીઓને કાર પુલિંગ માટે પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે. જેમાં હોસ્પિટલના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને ઈંધણ બચાવવા સૂચના અપાઈ. બને ત્યાં સુધી જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરવા, તેમજ નજીકમાં રહેતા લોકો અને અધિકારીઓએ એક રૂટમાં કાર પુલિંગ અને શેરિંગ કરવા અપીલ કરાઈ. ઇંધણ બચાવવા અને વીજળી બચાવવા માટે તમામ અધિકારીઓને સૂચના અપાઈ.