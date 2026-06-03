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ગુજરાત સરકારે આ સરકારી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં કર્યો બમ્પર વધારો, એરિયર્સ પણ ચુકવાશે

ગુજરાત સરકારે બાકી રહેલા કર્મચારીઓ માટે પણ મોંઘવારી ભથ્થું જાહેર કર્યું  છે અને રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. પાંચમા પગાર પંચ હેઠળ પગાર મેળવતા કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. કર્મચારીઓના બાકી રહેતા મોંઘવારી ભથ્થાં તથા એરિયર્સની રકમ પણ તેમને તબક્કાવાર ચૂકવામાં આવશે

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 03, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:47 AM IST
ગુજરાત સરકારે આ સરકારી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં કર્યો બમ્પર વધારો, એરિયર્સ પણ ચુકવાશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાત સરકારે આ સરકારી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં કર્યો બમ્પર વધારો, એરિયર્સ પણ..
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