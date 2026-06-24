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ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય: ક્લાસ-1 અને 2ની વહીવટી ભરતીમાં હવે અનુભવની જરૂર નહીં, કોઈ પણ સ્નાતક આપી શકશે પરીક્ષા

Gujarat GPSC Admin Officer Recruitment Changes: ગુજરાત સરકાર દ્વારા વહીવટી ભરતીના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર કરવાની તૈયારી કરી છે. રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં વહીવટી અધિકારી વર્ગ-1 અને વર્ગ-2ની ભરતી માટે અત્યાર સુધી જે પાંચ અને ત્રણ વર્ષના અનુભવની જરુરિયાત હતી તે દૂર કરી દેવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:28 PM IST
ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય: ક્લાસ-1 અને 2ની વહીવટી ભરતીમાં હવે અનુભવની જરૂર નહીં, કોઈ પણ સ્નાતક આપી શકશે પરીક્ષા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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