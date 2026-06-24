/ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય: ક્લાસ-1 અને 2ની વહીવટી ભરતીમાં હવે અનુભવની જરૂર નહીં, કોઈ પણ સ્નાતક આપી શકશે પરીક્ષા

Gandhinagar News: ગુજરાતના સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા યુવાનો માટે એક ખુબ જ મોટા અને રાહતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા વહીવટી ભરતીના નિયમોમાં ઐતિહાસિક ફેરફાર કરવાની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આ નવા પ્રસ્તાવ મુજબ, રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં વહીવટી અધિકારી વર્ગ-1 (Class-1) અને વર્ગ-2 (Class-2) ની સીધી ભરતી માટે અત્યાર સુધી જે વર્ષોના અનુભવ (Experience) ની જરૂરિયાત હતી, તેને હવે સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવી શકે છે.
સ્નાતક ઉમેદવારો માટે સુવર્ણ તક
અત્યાર સુધીના નિયમો પ્રમાણે, વહીવટી અધિકારી વર્ગ-1ની ભરતી માટે ઉમેદવારો પાસે 5 વર્ષ અને વર્ગ-2 માટે 3 વર્ષનો વહીવટી અનુભવ હોવો અનિવાર્ય હતો. જેના કારણે લાખો લાયક ઉમેદવારો ફોર્મ ભરવાથી વંચિત રહી જતા હતા. પરંતુ, જો આ નવી દરખાસ્ત મંજૂર થશે તો હવે કોઈ પણ પ્રવાહના સ્નાતક (Graduate) ઉમેદવાર આ સીધી ભરતીની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ભાગ લઈ શકશે.
GPSCની સંયુક્ત પરીક્ષાનો પણ પ્રસ્તાવ
આ ફેરફાર પાછળ સરકારનો હેતુ ભરતી પ્રક્રિયાને વધુ સરળ, પારદર્શક અને ઝડપી બનાવવાનો છે. આ સાથે જ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા એક સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (Joint Competitive Exam) યોજવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. અનુભવની શરત હટવાથી GPSCની પરીક્ષામાં બેસતા ઉમેદવારોની સંખ્યામાં મોટો ઉછાળો આવશે અને પ્રતિભાશાળી યુવાનોને સીધો જ વહીવટી તંત્રમાં જોડાવાનો મોકો મળશે.
ખાલી જગ્યાઓ ઝડપથી ભરવા સરકાર એક્શન મોડમાં
રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં વહીવટી અધિકારીઓની જગ્યાઓ લાંબા સમય સુધી ખાલી ન રહે અને વહીવટ વધુ સુદ્રઢ બને તે માટે આ નિર્ણય લેવાઈ રહ્યો છે. આ અંગે સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) ના અધિક મુખ્ય સચિવ ડો. અંજુ શર્મા દ્વારા રાજ્યના તમામ વિભાગોને એક પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. આ પત્ર દ્વારા ભરતીના નિયમોમાં સૂચિત સુધારા અંગે તમામ વિભાગો પાસેથી વહેલી તકે અભિપ્રાય અને સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા છે.