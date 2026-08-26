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વરસાદની અછત વચ્ચે ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય: પાક બચાવવા 7 જિલ્લામાં મળશે હવે 10 કલાક વીજળી!

Gujarat Farmers: ખેડૂતોના હિતમાં રાજ્ય સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. અમરેલી, કચ્છ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર અને રાજકોટ સહિત સાત જિલ્લામાં ખેડૂતોને 10 કલાક વીજળી આપવાની શરૂઆત કરાઈ. પાક માટે વધુ વીજળીની જરૂરિયાત ઉભી થશે તો અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ 10 કલાક વીજળી આપવાનો નિર્ણય લેવાશે. બીજી તરફ, 301 ગામોમાં 90 હજાર કિલો ઘાસચારો પહોંચાડાયો છે અને અત્યાર સુધી 16 લાખ કિલો ઘાસચારો અપાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 26, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:19 AM IST
વરસાદની અછત વચ્ચે ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય: પાક બચાવવા 7 જિલ્લામાં મળશે હવે 10 કલાક વીજળી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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