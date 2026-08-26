/વરસાદની અછત વચ્ચે ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય: પાક બચાવવા 7 જિલ્લામાં મળશે હવે 10 કલાક વીજળી!

Gujarat Farmers: ગુજરાતમાં હાલ ચોમાસું ખેંચાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે ખેડૂતોની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. જેના કારણે ખેડૂતોના ઊભા પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આ કપરી સ્થિતિમાં ખેડૂતોના હિતોને સર્વોપરી રાખીને રાજ્ય સરકારે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને રાહતદાયક નિર્ણય લીધો છે. ખેડૂતોના ઊભા પાકને સુકાતો બચાવવા માટે સરકારે સિંચાઈના પાણી અને વીજળીના પુરવઠા અંગે તાત્કાલિક ધોરણે મોટા પગલાં લીધા છે.
7 જિલ્લાઓમાં 10 કલાક વીજળી આપવાની શરૂઆત
સિંચાઈ માટે ખેડૂતોને અગાઉ 8 કલાક વીજળી અપાતી હતી, પરંતુ વરસાદ ખેંચાતા પાકને બચાવવા વધુ પાણીની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. આથી, રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે વીજળીનો સમય વધારીને 10 કલાક કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હાલમાં અમરેલી, રાજકોટ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને કચ્છ સહિતના સાતથી વધુ જિલ્લાઓમાં ખેડૂતોને 10 કલાક વીજળી આપવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, સરકારે એવી પણ ખાતરી આપી છે કે જો બીજા વિસ્તારોમાં પણ પાકને બચાવવા પાણી અને વધુ વીજળીની જરૂરિયાત ઊભી થશે, તો જરૂર પડ્યે અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ 10 કલાક વીજળી પૂરી પાડવામાં આવશે.
મહી કમાન્ડ વિસ્તારમાં પીવાનું પાણી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી
ખેતરોમાં ઊભા પાકને સુકાતો બચાવવા માટે પૂરતું પાણી મળતું રહે તે અત્યંત જરૂરી છે, જેથી સરકારે હાલમાં સિંચાઈ માટે અપાતું પાણી સતત ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. આણંદ અને ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતોને મોટી રાહત આપતા કનાડા ડેમમાંથી સિંચાઈનું પાણી છોડવાનો પણ નિર્ણય લેવાયો છે. ખેતીની સાથે સાથે નાગરિકોને પણ તકલીફ ન પડે તે માટે મહી કમાન્ડ વિસ્તારમાં પીવાનું પાણી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે.
પશુઓ માટે ઘાસચારાની અછત ન સર્જાય તે માટે વહીવટીતંત્ર સજ્જ
વરસાદ ખેંચાવવાના કારણે માત્ર ખેતી જ નહીં, પરંતુ પશુપાલન પર પણ અસર પડી છે. પશુઓ માટે ઘાસચારાની અછત ન સર્જાય તે માટે વહીવટીતંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. તાજેતરમાં જ અસરગ્રસ્ત એવા 301 ગામોમાં 90 હજાર કિલો જેટલો ઘાસચારો પહોંચાડવામાં આવ્યો છે.
16 લાખ કિલો ઘાસચારાનું વિતરણ
મળતી માહિતી મુજબ, પશુઓને ભૂખમરાથી બચાવવા અત્યાર સુધીમાં કુલ 16 લાખ કિલો ઘાસચારાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આમ, વરસાદની અછતના આ સમયમાં ખેડૂતો અને પશુપાલકોને આર્થિક નુકસાનીમાંથી બચાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વીજળી, પાણી અને ઘાસચારાની ત્રિપાંખિયા વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.