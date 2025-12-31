ભાગીને લગ્ન કરનારા પ્રેમી-પંખીડાઓ હવે ચેતી જજો! ગુજરાત સરકાર લાવવા જઇ રહી છે આ નિયમ
Marriage Registration: છેલ્લા કેટલાંય વખતથી પાટીદાર, બ્રહ્મ સહિત અન્ય સમાજોએ ભાગેડુ લગ્ન મુદ્દે સરકાર સમક્ષ રજૂઆતો કરી છે ત્યારે હવે સરકારે આ મુદ્દે લગ્નના નિયમોમાં બદલાવ કરવા તૈયારીઓ કરી છે. હવે ક્લાસ-૨ અધિકારી પ્રેમ લગ્નની મંજૂરી આપશે. બુધવારે મળનારી કેબિનેટની બેઠકમાં લગ્નના નવા નિયમોને લઈને ચર્ચા કરાશે. જો સુધારેલાં નિયમોને મંજૂરી અપાશે તો સત્તાવાર જાહેરાત થઇ શકે છે.
Marriage Registration: ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચાઈ રહેલા 'ભાગેડુ લગ્ન' અથવા પ્રેમ લગ્નના નિયમોમાં રાજ્ય સરકાર મોટા ફેરફારો કરવા જઈ રહી છે. પાટીદાર અને બ્રહ્મ સમાજ સહિત અન્ય સંગઠનોની રજૂઆતોને ધ્યાને રાખીને, હવે લગ્ન નોંધણીની પ્રક્રિયાને વધુ કડક અને પારદર્શક બનાવવાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.
કેબિનેટ બેઠકમાં લેવાઈ શકે છે અંતિમ નિર્ણય
આજે મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં મળનારી કેબિનેટ બેઠકમાં લગ્નના નવા નિયમો અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવશે. જો કેબિનેટ દ્વારા આ સુધારેલા નિયમોને લીલી ઝંડી મળી જશે, તો સરકાર દ્વારા તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.
નવા નિયમો મુજબ શું બદલાશે?
નવા પ્રસ્તાવિત નિયમો અનુસાર, લગ્ન નોંધણીની પ્રક્રિયામાં વહીવટી અને પારિવારિક સ્તરે નીચે મુજબના ફેરફારો જોવા મળશે. અત્યાર સુધી તલાટી-કમ-મંત્રી લગ્ન નોંધણી કરવાની સત્તા ધરાવતા હતા. પરંતુ હવે, તલાટી માત્ર પ્રાથમિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકશે. લગ્ન નોંધણીની આખરી મંજૂરી હવે ક્લાસ-2 (વર્ગ-2) અધિકારી દ્વારા જ આપવામાં આવશે. પ્રેમ લગ્ન કરનાર યુગલના માતા-પિતાને લગ્ન નોંધણી અંગે વહીવટી તંત્ર દ્વારા નોટિસ મોકલવામાં આવશે. નોટિસ મળ્યા બાદ વાલીઓએ 30 દિવસની અંદર પોતાનો વાંધો કે જવાબ રજૂ કરવો ફરજિયાત રહેશે. જો વાલીઓ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો ઉઠાવવામાં આવશે, તો ક્લાસ-2 અધિકારી તે મામલે ઊંડી તપાસ કરશે અને ત્યારબાદ જ લગ્ન નોંધણી અંગે નિર્ણય લેશે.
તલાટી પાસેથી કેમ છીનવાઈ સત્તા?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારના ધ્યાને આવ્યું હતું કે કેટલાક કિસ્સાઓમાં એક જ ગામના તલાટી દ્વારા ટૂંકા ગાળામાં 200 જેટલા લગ્નોને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી હતી. આ પ્રકારની શંકાસ્પદ કામગીરી અને પારદર્શિતાના અભાવને કારણે સરકારે તલાટીઓ પાસેથી આ સત્તા પરત ખેંચી લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
નિયમો પાછળનો સરકારનો તર્ક
રાજ્ય સરકારનું માનવું છે કે આ નવા સુધારાથી લગ્ન નોંધણીની પ્રક્રિયા વધુ અધિકૃત બનશે. યુવતીઓને લલચાવી-ફોસલાવીને અથવા બળજબરીથી કરવામાં આવતા લગ્નો પર રોક લગાવી શકાશે. પરિવારની જાણ બહાર થતા લગ્નોને કારણે સર્જાતા સામાજિક ઘર્ષણોમાં ઘટાડો થશે. તમને જણાવી દઈએ કે કેબિનેટની બેઠક બાદ આ અંગેની સત્તાવાર માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવશે, જેમાં વધુ સ્પષ્ટતા જોવા મળશે.
