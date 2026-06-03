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Breaking News: ગુજરાત સરકારના આ કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, સરકારે મોંઘવારી ભથ્થામાં કર્યો વધારો

Breaking News: ગુજરાત સરકારે આ સરકારી કર્મચારીઓને મોટી ભેટ આપી છે અને તેમના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કર્યો છે, કર્મચારીઓ તેમની બાકી રકમની છેલ્લા કેટલા સમયથી રાહ જોઈને બેઠા હતા. ત્યારે ગુજરાત સરકારે પરીપત્ર જાહેર કર્યો છે. 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 03, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:25 AM IST
Breaking News: ગુજરાત સરકારના આ કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, સરકારે મોંઘવારી ભથ્થામાં કર્યો વધારો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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