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ગુજરાતના પશુઓ માટે 'સંકટમોચક' બનશે સરકારની આ સુવિધા; પશુપાલકોના હિતમાં ઐતિહાસિક નિર્ણય

Gandhinagar News: ગુજરાતની રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં રાજ્યના ખેડૂતો અને પશુપાલકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને અનેક મહત્વપૂર્ણ અને રાહતદાયક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ઊભા પાકને બચાવવા અને પશુઓ માટે ઘાસચારાની કોઈ અછત ન સર્જાય તે માટે સરકારે આગોતરું અને મજબૂત આયોજન કર્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 26, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:59 AM IST
ગુજરાતના પશુઓ માટે 'સંકટમોચક' બનશે સરકારની આ સુવિધા; પશુપાલકોના હિતમાં ઐતિહાસિક નિર્ણય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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