ગુજરાતના પશુઓ માટે 'સંકટમોચક' બનશે સરકારની આ સુવિધા; પશુપાલકોના હિતમાં ઐતિહાસિક નિર્ણય

Gandhinagar News: રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં એક મોટો અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. ખાસ કરીને આણંદ અને ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતોને રાહત આપવા માટે કડાણા ડેમમાંથી સિંચાઈનું પાણી છોડવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ખેતરોમાં ઊભા પાકને સુકાતો બચાવવા માટે ખેડૂતોને સમયસર આ પાણી મળી રહ્યું છે અને પાકને નુકસાન ન થાય તે હેતુથી હાલમાં સિંચાઈનું પાણી સતત ચાલુ રાખવાનો પણ સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. આ ઉપરાંત, મહી કમાંડ વિસ્તારમાં પણ લોકોને પીવાનું પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે, જે આ વિસ્તારના લોકો માટે ખૂબ જ રાહતજનક પગલું છે.
બે વર્ષ ચાલે તેટલો ઘાસચારો ઉપલબ્ધ
રાજ્ય સરકારે મૂંગા પશુઓ અને પશુપાલકોની વિશેષ ચિંતા કરીને ઘાસચારા વિતરણ અંગે મોટો નિર્ણય કર્યો છે. અછતની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સરકારે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરી છે. અત્યાર સુધીમાં 301 ગામોમાં 90 હજાર કિલો ઘાસચારો પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. જ્યારે એકંદરે અત્યાર સુધીમાં કુલ 16 લાખ કિલો ઘાસચારાનું વિતરણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય સરકાર પાસે હાલમાં એટલો પૂરતો રિઝર્વ સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે કે આગામી બે વર્ષ સુધી ઘાસચારાની કોઈ જ અછત નહીં સર્જાય. સરકારે જિલ્લા કલેક્ટરોને ઘાસચારાની વ્યવસ્થા અને વિતરણ માટે ખાસ પાવર (સત્તા) સોંપી દીધા છે, જેથી કામગીરી ઝડપી બને. પશુપાલકોને આ ઘાસચારો રાહત દરે પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે.
ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય: કડાણા ડેમમાંથી અપાશે સિંચાઈનું પાણી
આણંદ અને ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો માટે રાજ્ય સરકારે મોટા રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. વરસાદ ખેંચાવાની સ્થિતિમાં ખેતરોમાં ઊભા પાકને સુકાતો બચાવવા માટે કડાણા ડેમમાંથી સિંચાઈનું પાણી છોડવાનો મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. હાલમાં ખેડૂતોના વ્યાપક હિતમાં સિંચાઈનું પાણી સતત ચાલુ રાખવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી ખેતીને નવજીવન મળ્યું છે. આ ઉપરાંત, સિંચાઈની સાથે સાથે મહી કમાન્ડ વિસ્તારમાં પણ લોકોને પીવાનું પાણી સુવ્યવસ્થિત રીતે પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે.
ખાંડનો પૂરતો સ્ટોક અને સુગર મિલોની સ્થિતિ
રાજ્યમાં ખાંડના જથ્થા અંગે પણ સરકારે માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, હાલમાં ગુજરાત પાસે આગામી ચાર મહિના સુધી ચાલે તેટલો ખાંડનો સ્ટોક સુરક્ષિત છે. આગામી 15 ઓક્ટોબરથી સુગર મિલોમાં શેરડીનું નવું પીલાણ પણ શરૂ થઈ જશે. રાજ્યમાં કાર્યરત 17 જેટલી ખાંડ મિલો કુલ 73 હજાર કિલોની ક્ષમતા ધરાવે છે, જેથી આગામી તહેવારોની સિઝનમાં પણ ખાંડની કોઈ જ અછત વર્તાશે નહીં. આમ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ, સિંચાઈની તાતી જરૂરિયાત અને પશુપાલકોની માંગને કેન્દ્રમાં રાખીને લેવાયેલા આ ત્વરિત નિર્ણયોથી ગુજરાતના ખેડૂત અને પશુપાલક વર્ગને એક મોટી સુરક્ષા અને રાહત મળી છે.