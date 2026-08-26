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ખાંડના વધતા ભાવ મુદ્દે ગુજરાત સરકારનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન: હાલ 4 મહિના ચાલે એટલી ખાંડનો જથ્થો છે, પછી...

Gandhinagar News: તાજેતરમાં ખાંડના વધતા ભાવો અને તેની અછત અંગેની અટકળો વચ્ચે રાજ્ય સરકારે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતાઓ કરી છે. સરકારે વર્તમાન પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે કેટલાક જરૂરી નિર્ણયો લીધા છે અને જનતાને આશ્વાસન આપ્યું છે કે રાજ્યમાં ખાંડની કોઈ જ અછત નથી. ખાંડના વધતા ભાવ મુદ્દે સરકારની જણાવ્યું છે કે રાજ્ય સરકાર પાસે 4 મહિના ચાલે એટલો પૂરતો ખાંડનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. હાલમાં 18 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. 15 ઓક્ટોબરથી નવું પીલાણ પણ શરૂ થશે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 26, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:06 AM IST
ખાંડના વધતા ભાવ મુદ્દે ગુજરાત સરકારનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન: હાલ 4 મહિના ચાલે એટલી ખાંડનો જથ્થો છે, પછી...

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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