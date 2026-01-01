Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના 1 લાખ પોલીસકર્મીઓના પગાર ચૂકવવા ફાંફાં! ગ્રાન્ટના અભાવે ડિસેમ્બરનો પગાર મોડો!

Gujarat Police: રાજ્યની સુરક્ષા માટે રાત-દિવસ એક કરતા પોલીસ કર્મચારીઓના પગાર માટે પૈસા નથી. ખાખી માટે વર્ષ ૨૦૨૬નું વર્ષ બગડયુ છે કેમકે, ખુદ ગૃહ વિભાગે જ સ્વિકાર્યુ છે કે, ગ્રાન્ટના અભાવે પગારમાં વિલંબ થઇ છે. સમૃધ્ધ ગુજરાતની આર્થિક સ્થિતી એટલી હદે કથળી છે કે, એક લાખથી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને ચાલુ માસનો પગાર મોડો મળે તેવી સ્થિતી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયુ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 01, 2026, 12:57 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતના 1 લાખ પોલીસકર્મીઓના પગાર ચૂકવવા ફાંફાં! ગ્રાન્ટના અભાવે ડિસેમ્બરનો પગાર મોડો!

Gujarat Police: ગુજરાત રાજ્યની સુરક્ષા જેના શિરે છે તેવા પોલીસ કર્મચારીઓના પગાર માટે રાજ્ય સરકાર પાસે નાણાં નથી. જી હા...રાજ્યના ગૃહ વિભાગે ખુદ સ્વીકાર્યું છે કે ગ્રાન્ટના અભાવે એક લાખથી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને ચાલુ માસનો પગાર મોડો મળશે. આ સ્થિતિએ સરકારના ‘દેવાળિયા’ વહીવટની પોલ ખોલી નાખી છે.

ગ્રાન્ટના નામે ગૃહ વિભાગના ફાંફાં
વર્ષ 2025-26ના બજેટમાં ગૃહ વિભાગ માટે રૂ. 12,659 કરોડ જેવી માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી હતી. આમ છતાં, આશ્ચર્યની વાત એ છે કે વર્ષ પૂરું થતા પહેલા જ તિજોરી ખાલી થઈ ગઈ હોય તેમ જણાય છે. ગૃહ વિભાગે સત્તાવાર પરિપત્ર જાહેર કરીને કબૂલાત કરી છે કે, ગ્રાન્ટ ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે ડિસેમ્બર-2025ના પગાર બિલો નિયત સમયમર્યાદા (૨૩ ડિસેમ્બર) સુધીમાં તિજોરી કચેરીમાં રજૂ કરી શકાયા નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

No description available.

નવું વર્ષ પોલીસ પરિવારો માટે ચિંતાતુર
જ્યારે આખું ગુજરાત નવા વર્ષ 2026ના વધામણાંની ઉજવણીમાં મગ્ન હતું, ત્યારે ગુજરાતના રક્ષકો ‘પગાર ક્યારે આવશે?’ તેવા સવાલ સાથે ચિંતામાં ડૂબેલા હતા. 4 લાખ કરોડના દેવા હેઠળ દબાયેલા ગુજરાતમાં વહીવટી બેદરકારીને કારણે આજે શિસ્તબદ્ધ ગણાતા પોલીસ દળમાં આર્થિક ખેંચતાણ ઊભી થઈ છે. જનતાની સુરક્ષા માટે રાત-દિવસ જાગતા જવાનો માટે ગ્રાન્ટ નથી." આ ચર્ચા અત્યારે ગુજરાત પોલીસ બેડામાં જોર પકડી રહી છે.

No description available.

કયા વિભાગોમાં પગારનો વિલંબ થઈ શકે?
ગ્રાન્ટના અભાવે નીચે મુજબની કચેરીઓના કર્મચારીઓને અસર થશે. જેમાં પોલીસ કમિશનર અને રેન્જ કચેરીઓ. સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમ અને ઈન્ટેલીજન્સ વિભાગ. હથિયારી એકમો અને એસ.સી.આર.બી. (SCRB), ગાંધીનગર અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (SP)ની તમામ કચેરીઓનો સમાવેશ થાય છે.

વહીવટી લાપરવાહી કે આર્થિક કટોકટી?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિલંબ પાછળ માત્ર નાણાંની તંગી જ નહીં પરંતુ વહીવટી લેવલની ઘોર બેદરકારી પણ જવાબદાર છે. જો સમયસર ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં નહીં આવે, તો જાન્યુઆરી મહિનામાં હજારો પોલીસ પરિવારોએ આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે, મસમોટા ઉત્સવો ઉજવતી સરકાર આ 'કાયદાના રક્ષકો'ના હકનો પગાર ક્યારે ચૂકવે છે. અત્યારે તો પોલીસકર્મીઓ માટે વર્ષ 2026નું આગમન આર્થિક અનિશ્ચિતતા સાથે થયું છે.

કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ પોલીસના આ પત્રને લઈ આર્થિક સ્થિતિને લઈ સવાલ ઉઠાવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે પોલીસ વિભાગમાં પગાર માટે ગ્રાન્ટનો અભાવ કઈ રીતે આવ્યો, આના માટે જવાબદાર કોણ છે? ગ્રાન્ટના અભાવે ડીસેમ્બર 2025માં પગાર બિલ સમયસર રજૂ ન થતા 1 લાખ પોલીસ કર્મચારી- અધિકારીઓના પગાર સમયસર નહીં થઈ શકે. સરકાર એક તરફ કાર્યક્રમોમાં બેફામ પૈસા વાપરે છે અને બીજી બાજુ પગાર કરવા માટે ગ્રાન્ટનો અભાવ હોય છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratgandhinagargujarat governmentpayGujarat Police salariesGrant approval not received

Trending news