Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ખેડૂતો માટે ખુશખબર, ટેકાના ભાવે ખરીદીની જાહેરાત: મગફળીના ₹7,517 અને મગના ₹8,780 મળશે, કાલથી રજીસ્ટ્રેશન શરૂ

ખેડૂતો માટે ખુશખબર, ટેકાના ભાવે ખરીદીની જાહેરાત: મગફળીના ₹7,517 અને મગના ₹8,780 મળશે, કાલથી રજીસ્ટ્રેશન શરૂ

ટેકાના ભાવે મગફળી, મગ વેચવા ઈચ્છતા ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે. રાજ્ય સરકારે ટેકાના ભાવ પાક વેચવા ઈચ્છતા ખેડૂતો માટે રજીસ્ટ્રેશનની જાહેરાત કરી છે. 10 સપ્ટેમ્બરથી આ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ થશે અને એક મહિનો ચાલશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 09, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:52 PM IST
ખેડૂતો માટે ખુશખબર, ટેકાના ભાવે ખરીદીની જાહેરાત: મગફળીના ₹7,517 અને મગના ₹8,780 મળશે, કાલથી રજીસ્ટ્રેશન શરૂ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
યુવાનોમાં વધી રહી છે ફેટી લિવરની સમસ્યા: દારૂ નથી પીતા છતાં કેમ વધી રહ્યું છે જોખમ?
2
3
4
5