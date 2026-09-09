/ખેડૂતો માટે ખુશખબર, ટેકાના ભાવે ખરીદીની જાહેરાત: મગફળીના ₹7,517 અને મગના ₹8,780 મળશે, કાલથી રજીસ્ટ્રેશન શરૂ

રાજ્યના ખેડૂતોને તેમની ઉત્પાદિત જણસીઓના યોગ્ય અને પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહે તે માટે મુખ્યમંત્રીભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્ય સરકારે ખરીફ સીઝન ૨૦૨૬-૨૭ માટે મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાનું આયોજન કર્યું છે.
આ અંગે વિગતો આપતા કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતો આ ખરીફ પાકોની ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે આવતીકાલ તા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૬ થી આગામી તા. ૦૯-૧૦-૨૦૨૬ એટલે કે એક મહિના સુધી નોંધણી કરાવી શકશે. ફાર્મર્સ રજીસ્ટ્રેશન (ફાર્મર આઈડી) ધરાવતા ખેડૂતોનું આધાર ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા ઈ-ગ્રામ કેન્દ્રો પર VCE/VLE મારફતે વિનામૂલ્યે નોંધણી કરવામાં આવશે.
ખેડૂતોને આર્થિક રક્ષણ પૂરું પાડવા માટે ભારત સરકારની ‘પી.એમ. આશા’ (પ્રધાનમંત્રી અન્નદાતા આય સંરક્ષણ અભિયાન) યોજના હેઠળ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ માટે મગફળીના રૂ. ૭,૫૧૭ પ્રતિ ક્વિન્ટલ, મગના રૂ. ૮,૭૮૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ, અડદના રૂ. ૮,૨૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને સોયાબીનના રૂ. ૫,૭૦૮ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ટેકાના ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, ખેડૂતો પોતાની સુવિધા મુજબ બે રીતે નોંધણી કરાવી શકે છે:
૧. ખેડૂત પોતે પોતાના સ્માર્ટફોનથી gjfr.agristack.gov.in પોર્ટલ પર જઈને અથવા 'ફાર્મર રજીસ્ટ્રી ગુજરાત' મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરીને નોંધણી કરી શકે છે.
૨. ગામના VCE, VLE ઓપરેટર, CSC સેન્ટર્સ અથવા ગ્રામસેવક પાસે જઈને નોંધણી કરાવી શકે છે.
ફાર્મર્સ રજીસ્ટ્રેશન હેઠળ આવરી લીધેલ સર્વે નંબરનો વિસ્તાર નોંધણી માટે ધ્યાને લેવાશે, તેથી ખેડૂતોને પોતાના તમામ સર્વે નંબરનો સમાવેશ કરાવી લેવા વિનંતી છે. ખેત જણસીઓની ચૂકવણી સીધી આધાર સીડેડ બેંક ખાતામાં DBT મારફત કરવામાં આવતી હોવાથી, તમામ ખેડૂતોને તેમના બેંક એકાઉન્ટ ફરજિયાત આધાર સીડીંગ કરાવી એક્ટિવ રાખવા અનુરોધ કરાયો છે જેથી નાણાકીય ચૂકવણીમાં કોઈ વિલંબ ન થાય.
કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ રાજ્યના તમામ મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીન પકવતા ખેડૂત ભાઈઓને સમયસર નોંધણી કરાવી આ યોજનાનો મહત્તમ લાભ લેવા આહ્વાન કર્યું છે.