દિવાળીના દિવસે સરકારની મોટી જાહેરાત, રાજ્યના ખેડૂતો માટે 947 કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર

દિવાળીના દિવસે સરકારે રાજ્યના ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત કરી છે. રાજ્યના 5 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદના કારણે થયેલ પાક નુકશાન માટે સરકારે સહાય પેકેજની જાહેરાત કરી છે. 

Oct 20, 2025, 07:31 PM IST

દિવાળીના દિવસે સરકારની મોટી જાહેરાત, રાજ્યના ખેડૂતો માટે 947 કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર

દિવાળીના દિવસે રાજ્યના ખેડૂતો માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. સરકારે ખેડૂતો માટે કૃષિ રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી છે.
ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં ભારે વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન માટે અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે સરકારે રૂપિયા 947 કરોડના કૃષિ રાહત પેકેજની જાહેરાત કરી છે. 

ભારે વરસાદને કારણે જુનાગઢ, પંચમહાલ, કચ્છ, પાટણ અને વાવ-થરાદ જીલ્લામાં પાકમાં મોટાપાયે નુકશાન થયું હતું, ત્યારે સરકારે આ 5 જિલ્લાના18 તાલુકાઓના 800 ગામોમાં સર્વે કરી પાક નુકસાનીની સહાયની જાહેરાત કરી છે. ખરીફ ઋતુમાં વાવેતર કરેલ પાકો પૈકી મુખ્યત્વે દિવેલા, ઘાસચારો, બાજરી, કપાસ, મગફળી, શાકભાજી અને કઠોળ પાકોમાં તેમજ બહુવર્ષાયુ દાડમ જેવા બાગાયતી પાકોમાં નુકસાન થયું હતું.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ 5 જિલ્લાના અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવા આવશે. જેના માટે SDRFની જોગવાઈ મુજબ રૂપિયા 563 કરોડ અને રાજય સરકાર દ્વારા રાજ્ય બજેટમાંથી કુલ રૂપિયા 384 કરોડની વધારાની સહાય ઉમેરી કુલ રૂપિયા 947 કરોડનું કૃષિ રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

વાવ-થરાદ અને પાટણ જીલ્લા માટે અલગથી 2500 કરોડની જોગવાઈ

આ ઉપરાંત વાવ-થરાદ અને પાટણ જીલ્લાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વિશેષ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિના કારણે ભારે વરસાદ અને નદીઓના પુરની પરિસ્થિતિમાં વારંવાર ખેતીલાયક જમીનમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાવવાની સમસ્યા છે. આ સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે Flood Mitigation Measures તરીકે ખાસ પ્રોજેક્ટ રાજ્ય સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવશે. આ ખાસ પ્રોજેક્ટ માટે રાજ્ય સરકાર તરફથી અલગથી 2500 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવશે.

પાક નુકસાની સહાયના ધોરણો

બિનપિયત પાકો (33% કે તેથી વધુ નુકસાન) માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂપિયા 8,500 (SDRF) + 3,500 (રાજ્ય બજેટ) સહિત કુલ રૂપિયા 12,000  પ્રતિ હેક્ટર મહત્તમ 2 હેક્ટર સુધી ચુકવવામાં આવશે.

વર્ષાયુ/પિયત પાકો માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂપિયા 17,000 (SDRF) + રૂપિયા 5,000 (રાજ્ય બજેટ) મળી કુલ રૂપિયા 22,000 પ્રતિ હેક્ટર મહત્તમ 2 હેક્ટર સુધી ચુકવવામાં આવશે. 

બહુવર્ષાયુ બાગાયતી પાકો માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂપિયા 22,500 (SDRF) + રૂપિયા 5,000 (રાજ્ય બજેટ) મળી કુલ રૂપિયા 27,500 પ્રતિ હેક્ટર મહત્તમ 2 હેક્ટર સુધી ચુકવવામાં આવશે. 

વાવ-થરાદ અને પાટણનાં પાણી ભરાયેલા વિસ્તારો માટે વિશેષ સહાયની વાત કરીએ તો, રૂપિયા 20,000 પ્રતિ હેક્ટર સુધીની વધારાની સહાય મહત્તમ 2 હેક્ટર માટે ચુકવવામાં આવશે. 
 

