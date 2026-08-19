Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /વિદેશમાં ભણવા ઇચ્છતા બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 6 લાખથી વધારીને રૂ. 10 લાખ કરાઈ

વિદેશમાં ભણવા ઇચ્છતા બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 6 લાખથી વધારીને રૂ. 10 લાખ કરાઈ

રાજ્ય સરકારે વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા ઈચ્છતા બિન અનામત વર્ગના લોકો માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે વાર્ષિક આવક મર્યાદા વધારી છે. સરકારના આ નિર્ણયથી અનેક વિદ્યાર્થીઓનું વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સપનું સાકાર થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 19, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:46 PM IST
વિદેશમાં ભણવા ઇચ્છતા બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 6 લાખથી વધારીને રૂ. 10 લાખ કરાઈ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભાજપ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ પણ છે કરોડપતિ ! જાણો ડો. હેમાંગ જોશી પાસે કેટલી છે સંપત્તિ
2
3
4
5