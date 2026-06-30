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બિનખેતી ધારકો માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે ગામ નમૂના નંબર 7 બદલે પ્રોપર્ટી કાર્ડ માન્ય

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકાર દ્વારા બિનખેતી (NA) થયેલા સર્વે નંબરો અંગે એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મહેસૂલ વિભાગના નવા પરિપત્ર અનુસાર, હવે બિનખેતી થયેલા ગામ નમૂના નંબર 7 આધારિત પ્રોપર્ટી કાર્ડને ગામ નમૂના નંબર 7 સાથે મેપિંગ કરવાની પ્રક્રિયા સત્તાવાર રીતે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:47 PM IST
બિનખેતી ધારકો માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે ગામ નમૂના નંબર 7 બદલે પ્રોપર્ટી કાર્ડ માન્ય
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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