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ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, નર્મદામાંથી છોડાશે વધારાનું પાણી, ખરીફ પાકને મળશે નવજીવન

ખરીફ ઋતુમાં ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે રાહત આપવા રાજ્ય સરકારે નર્મદા યોજનામાંથી વધારાનું પાણી ફાળવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. મહી કમાન્ડ વિસ્તારમાં 20 દિવસ સુધી 5000 ક્યુસેક, જામનગર-દ્વારકામાં વધુ 10 દિવસ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં સુજલામ સુફલામ પાઇપલાઇનથી 15 દિવસ 2000 ક્યુસેક પાણી અપાશે. ઓછા વરસાદની સ્થિતિમાં પીવાના પાણીને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપવા મુખ્યમંત્રીએ સૂચના આપી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 05, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:32 PM IST
ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, નર્મદામાંથી છોડાશે વધારાનું પાણી, ખરીફ પાકને મળશે નવજીવન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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