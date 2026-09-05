/ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, નર્મદામાંથી છોડાશે વધારાનું પાણી, ખરીફ પાકને મળશે નવજીવન

રાજ્યમાં વરસાદની ઘટ વચ્ચે ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં પીવાના અને સિંચાઈના પાણીના યોગ્ય વ્યવસ્થાપન માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં ખરીફ ઋતુ માટે નર્મદા યોજનામાંથી વધારાનું પાણી ફાળવવાના 3 મહત્વપુર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે.
ખરીફ ઋતુ માટે ખેડુતોને પુરતું પાણી
સુજલામ-સુફલામ યોજના અને નર્મદા કેનાલ નેટવર્કના માધ્યમથી ખરીફ ઋતુ માટે ખેડુતોને પુરતું પાણી મળી રહે તે માટેના 3 મહત્વપુર્ણ નિર્ણયો આ બેઠકમાં લેવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત મહી કમાન્ડ વિસ્તારમાં સિંચાઈ માટે નર્મદા યોજનામાંથી 20 દિવસ માટે 5000 ક્યુસેક પાણી આપવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.
સૌની યોજનાની લિંક-1 મારફતે સૌથી ઓછા વરસાદવાળા દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામનગર જિલ્લામાં નર્મદાનું પાણી 19 ઓગસ્ટથી આપવામાં આવી રહ્યું છે અને હાલમાં ઉભા પાકને બચાવવા માટે વધુ 10 દિવસ માટે આ પાણી ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતમાં સુજલામ સુફલામ પાઇપલાઇન યોજના મારફતે નર્મદા યોજનામાંથી 19 ઓગસ્ટથી 2000 ક્યુસેક પાણી આપવામાં આવે છે, તેને વધુ 15 દિવસ લંબાવવા માટે રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.
એટલુ જ નહિ, જો આગામી સમયમાં પર્યાપ્ત વરસાદ ન થાય અને જળાશયોમાં પાણીની આવકમાં વધારો ન થાય, તો પીવાના પાણીની જરૂરિયાતને પ્રાથમિકતા આપવાના દિશા નિર્દેશો મુખ્યમંત્રીએ આ બેઠકમાં આપ્યાં હતાં. શહેરી તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને પાણીની અછતવાળા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં, પીવાના પાણીનો પુરવઠો સુચારુ અને અવિરત રહે તે માટે જરૂરી તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવાની પણ તેમણે સુચનાઓ આપી હતી.
સંબંધિત વિભાગો તથા જિલ્લા કક્ષાના અધિકારીઓને પાણીની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવા, ઉપલબ્ધ જળસંસાધનોનો કાર્યક્ષમ અને કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવા તેમજ પાણીના યોગ્ય વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરી પગલાં લેવા મુખ્યમંત્રીએ તાકીદ કરી હતી. રાજ્ય સરકાર વરસાદ, જળાશયોમાં પાણીની સપાટી અને પાણીની ઉપલબ્ધતાની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે અને પરિસ્થિતિ અનુસાર સમયાંતરે ખેડૂતો અને રાજ્યની જનતાના વ્યાપક હિતમાં જરૂરી નિર્ણયો લેવાનું પણ આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સુચન કર્યુ હતું.