જન્મ દાખલામાં હવે માતાનું નામ અને અટક લખી શકાશે, ગુજરાતમાં બર્થ સર્ટિફિકેટના નવા નિયમો લાગુ
New Rules For Birth Death Certificate : ગુજરાતના આરોગ્ય વિભાગે જન્મ પ્રમાણપત્રીનો નોંધણીને લઈને નવી એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે, સાથે જ તેમાં માતાપિતાના નામને લઈને નવા નિયમો ઉમેરાયા છે
Gandhinagar News : જન્મ પ્રમાણપત્રની નોંધણીને લઈને મોટા બદલાવ આવ્યા છે. નિયમોમાં બદલાવ અંગે આરોગ્ય વિભાગે એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. બાળકના નામ સાથે માતા-પિતાના નામ બાબતે આ એડવાઈઝરી જાહેર કરાઈ છે.
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલી નવી એડવાઈઝરી અનુસાર, હવેથી બાળકના જૈવિક પિતાનું નામ ફરજિયાત લખવાનું રહેશે. બાળકના નામ પાછળ માતાનું નામ અને અટક રાખવા જરૂરી દસ્તાવેજ રજૂ કરવા પડશે. કોર્ટ કસ્ટડીના હુકમ સહિતના દસ્તાવેજો રજૂ કરવા પડશે. માત્ર બાળકનું નામ રાખવું હોય તો પણ રાખી શકાશે. બાળકના પિતાના નામ વગર પણ પ્રમાણપત્ર લઈ શકાશે.
એડવાઈઝરી બાબતે જણાવાયું કે, મળેલ મંજૂરી અન્વયે રાજ્ય કક્ષાએથી જન્મ મરણના સંબંધિત રજિસ્ટ્રારો દ્વારા સહાયક દસ્તાવેજોને આધારે અરજદારને નીચે મુજબના કિસ્સામાં જન્મ-મરણના પ્રમાણપત્રમાં જરૂરી સુધારા/વધારા કરી આપવાના થાય છે.
વધુમાં જણાવાયું કે, ભારત સરકારના જણાવ્યા મુજબ "અરજદારની દ્વારા જન્મ કે મરણ પ્રમાણપત્રમાં કોઇ પણ જાતનો સુધારો કરવો હોય તો જે-તે રજિસ્ટ્રાર એક જ વાર સુધારો કરી શકે છે. પરંતુ પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાને લેતાં, જો સરકાર તરફથી નિયમોમાં ફેરફાર થાય અને જન્મ મરણની નોંધમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે તો રજિસ્ટ્રાર દ્વારા સહાયક આધાર/પુરાવાને આધારે સુધારો કરવાનો રહે છે.
