/સરકારી હોસ્પિટલો પરથી જનતાનો વિશ્વાસ ઉઠ્યો! આરોગ્ય ખર્ચમાં મોટી આર્થિક અસમાનતા, કોંગ્રેસના ગંભીર આક્ષેપો

Youth Congress Press Conference: ગુજરાત પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આજરોજ રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત રાજ્યની આરોગ્ય વ્યવસ્થાને આર્થિક અસમાનતાની પોલ ખોલતો રિપોર્ટ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા ડો. પાર્થિવરાજસિંહ કઠવાડીયાએ જણાવ્યું કે, ગુજરાત રાજ્યની ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારની આરોગ્ય સેવામાં આર્થિક ખર્ચની મોટી અસમાનતાઓ રિપોર્ટમાં જોવા મળી છે.
Youth Congress Press Conference: ગુજરાત પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આજરોજ રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે વિશેષ પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા ડો. પાર્થિવરાજસિંહ કઠવાડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત રાજ્યની આરોગ્ય વ્યવસ્થાને આર્થિક અસમાનતાની પોલ ખોલતો રિપોર્ટ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
"Household social consumption: Health" રિપોર્ટમાં ગુજરાત રાજ્યની જાહેર આરોગ્ય વ્યવસ્થા ઉપર ઘટતા વિશ્વાસના સવાલ ઉભા થયા છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ થતા ગુજરાતના દર્દીને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 28516 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે, જ્યારે શહેરી દર્દીને 53747 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. ગુજરાત રાજ્યનો ગ્રામીણ વિસ્તારના દર્દીઓ પ્રસુતિ સિવાયના અન્ય કિસ્સામાં 28.2 % સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય છે, જ્યારે 59.5% દર્દીઓ ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય છે અને 12.3% ચેરિટેબલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય છે.
શહેરી વિસ્તારના 23.5% દર્દીઓ સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય છે, જ્યારે 69.5% ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર લે છે અને 7 % દર્દીઓ ચેરિટેબલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લે છે. કોંગ્રેસના સમયમાં બનેલી સરકારી હોસ્પિટલમાં આઉટ ઓફ પોકેટ ખર્ચ એટલે દર્દીના ખિસ્સામાંથી ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 4185 રૂપિયા અને શહેરી વિસ્તારમાં 2917 ખર્ચ થાય છે. ચેરિટેબલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને આઉટ ઓફ પોકેટ એટલે ખિસ્સામાંથી ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 14659 રૂપિયા અને શહેરી વિસ્તારમા 22799 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓના ખિસ્સામાંથી ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 37595 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે અને શહેરી વિસ્તારમાં 53632 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે.
ગુજરાત રાજ્યમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 42.5% બાળકો સરકારી હોસ્પિટલમાં જન્મે છે, 6% ચેરિટેબલમાં અને 51.5% ખાનગી હોસ્પિટલમાં જન્મે છે. ગુજરાતના શહેરી વિસ્તારમાં 32.9% બાળકો સરકારી હોસ્પિટલમાં જન્મે છે, 3.6% ચેરિટેબલમાં અને 63.5% બાળકો ખાનગી હોસ્પિટલમાં જન્મે છે. ગુજરાતમાં પ્રસુતિના ખર્ચમાં મોટો તફાવત હોવા છતાં ખાનગી હોસ્પિટલને પસંદ કરી રહ્યા છે.
ગુજરાત રાજ્યમાં બાળકના જન્મમાં આઉટ ઓફ પોકેટ ખર્ચ એટલે ખિસ્સામાંથી ખર્ચ ગ્રામીણ સરકારી હોસ્પિટલમાં 832 રૂપિયાનો થાય છે અને શહેરી વિસ્તારમાં 1460 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારની ચેરિટેબલ હોસ્પિટલમાં બાળકના જન્મ ઉપર ઓઉટ ઓફ પોકેટ ખર્ચ 10848 રૂપિયાનો થાય છે અને શહેરી વિસ્તારમાં 17060 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. ખાનગી હોસ્પિટલમાં ગુજરાતીને બાળકના જન્મ ઉપર આઉટ ઓફ પોકેટ ખર્ચ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 25717 રૂપિયા અને શહેરી વિસ્તાર 34414 રૂપિયાનો થાય છે.
આરોગ્ય ખર્ચની ગુજરાતમાં મોટા પ્રમાણમાં અસમાનતા જોવા મળી છે. ગુજરાતની જાહેર આરોગ્ય વ્યવસ્થા ખાનગી કંપનીને સોંપી દેવાની નીતી નાગરિકોના માટે ખુબ ચિંતાજનક છે. ગુજરાતના આરોગ્ય વ્યવસ્થામાં સુવિધાનો અભાવ અને ડોક્ટરોની ઘટ જેવા મુદ્દાના લીધે લોકોને સરકારી આરોગ્ય વ્યવસ્થા ઉપર વિશ્વાસ ઘટ્યો છે. સરકારી આરોગ્ય વ્યવસ્થાની બેહાલીના લીધે ગુજરાતની જનતાએ ખાનગી હોસ્પિટલના સહારે જવું પડે છે. ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તારમાં આરોગ્ય ખર્ચમાં મોટી આર્થિક અસમાનતા જોવા મળી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા લોકોએ સરકારી સીએચસી, પીએચસીની જગ્યાએ ખાનગી હોસ્પિટલમાં જવા મજબૂર થયા છે.
હોસ્પિટલમાં દાખલ થતા દર્દીઓનો સરેરાશ ખર્ચ
ગ્રામ્ય શહેરી
28516 53747
હોસ્પિટલમાં દાખલ થતા દર્દીઓની ટકાવારી (બાળકના જન્મ સિવાયના)
હોસ્પિટલના પ્રકાર ગ્રામ્ય શહેરી
સરકારી 28.2 % 23.5 %
ચેરીટેબલ 12.3 % 7.0 %
ખાનગી 59.5 % 69.5 %
હોસ્પિટલમાં થતા આઉટ ઓફ પોકેટ ખર્ચ (બાળકના જન્મ સિવાયના)
હોસ્પિટલના પ્રકાર ગ્રામ્ય શહેરી
સરકારી 4185 1917
ચેરીટેબલ 14659 22799
ખાનગી 37595 53632
હોસ્પિટલ મુજબ બાળકોના જન્મની ટકાવારી
હોસ્પિટલના પ્રકાર ગ્રામ્ય શહેરી
સરકારી 42.5 % 32.9 %
ચેરીટેબલ 6 % 3.6 %
ખાનગી 51.5% 63.5 %
હોસ્પિટલમાં બાળકોના જન્મ ઉપર થતા આઉટ ઓફ પોકેટ ખર્ચ
હોસ્પિટલના પ્રકાર ગ્રામ્ય શહેરી
સરકારી 832 1460
ચેરીટેબલ 10848 17060
ખાનગી 25717 34414