/એકતરફ હીટવેવ અને બીજી તરફ ચોમાસાના એંધાણ! અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં ગરમીનું ઓરેન્જ એલર્ટ, જાણો નવી આગાહી

Gujarat Heatwave Alert: ગુજરાતમાં હીટવેવનો પ્રકોપ યથાવત છે. ગુજરાતમાં હવે ઉનાળો તેનું અસલી રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવી રહ્યો છે. સુર્યદેવતા લાલઘૂમ થયા છે અને રાજ્યના અનેક શહેરોમાં પારો 44 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. જ્યારે બીજીતરફ દેશના ઘણા રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતનું વાતવરણ કેવું રહેશે અને શું છે નવી આગાહી?
Gujarat Heatwave Alert: હવામાન વિભાગ જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 4 દિવસ સુધી રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધશે. રાજ્યમાં 41થી 45 ડિગ્રી સુધી તાપમાન રહેશે. પશ્ચિમી પવનો ફૂંકાતા રાજ્યમાં હીટવેવની અસર વર્તાશે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે પશ્ચિમી પવનો ફૂંકાતા ગરમીની અસર વધશે. સમગ્ર રાજ્યમાં સુકુ હવામાન પ્રવતી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા 2 થી 3 ડીગ્રી વધશે તેવી આગાહી કરી છે.
ગુજરાત-રાજસ્થાનમાં કાળઝાળ ગરમીનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. દેશમાં સૌથી વધુ ગરમી રાજસ્થાનના બાડમેરમાં પડી રહી છે. બાડમેરમાં ગઈકાલે 47.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. ફલૌદીમાં 46.8, જેસલમેરમાં 46.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. ગુજરાતના 9 શહેરોમાં ગરમીનો પારો 43 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યું ગયું છે. સુરેન્દ્રનગર સૌથી ગરમ શહેરોમાં સામેલ થયું છે, જ્યાં તાપમાન 45.5 ડિગ્રી નોંધાયું તો કંડલા એરપોર્ટમાં પણ 45.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાતા ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળ્યો છે.
આ જિલ્લામાં ગરમીનું એલર્ટ
રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ તો કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં પણ ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. તો ગાંધીનગર, પાટણ, બનાસકાંઠા, આણંદ, રાજકોટ, અમરેલી, દ્વારકા અને બોટાદમાં યલો એલર્ટ સાથે હીટ વેવની આગાહી કરી છે. આજે પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ યથાવત રહે તે પ્રકારની શક્યતા છે.
ક્યારે થશે ચોમાસાનું આગમન?
બીજીતરફ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી હવામાન સિસ્ટમને કારણે દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં હવામાન બદલાયું છે. હવામાન નિષ્ણાતો માને છે કે, દક્ષિણપૂર્વ બંગાળની ખાડી અને અંદામાન સમુદ્રમાં હાલની પરિસ્થિતિઓ ચોમાસાના વહેલા પ્રારંભ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ બની રહી છે. બંગાળની ખાડીના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં એક લો-પ્રેશર સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ રહી છે, જે આગામી થોડા કલાકોમાં વધુ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે. આ સિસ્ટમના પ્રભાવ હેઠળ દક્ષિણ ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદની શક્યતા છે. વધુમાં આ સિસ્ટમના કારણે ઉત્તર દિશામાં ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.
ભારત હવામાન વિભાગ (IMD)એ જણાવ્યું છે કે દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાની પ્રગતિ માટે પરિસ્થિતિઓ ઝડપથી અનુકૂળ બની રહી છે. અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં ચોમાસુ દક્ષિણ બંગાળની ખાડી, અંદામાન સમુદ્ર અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓના ભાગોમાં પ્રવેશ કરશે તેવી શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, દેશના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ, વાવાઝોડા, વીજળી, કરા અને કેટલાક પ્રદેશોમાં તીવ્ર ગરમી સહિત વિવિધ હવામાન ઘટનાઓનો અનુભવ થશે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, દક્ષિણ પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર અને શ્રીલંકાના ઉત્તરી દરિયાકાંઠાની નજીક સર્જાયેલ લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર હવે ઉત્તર દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. પરિણામે, અંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ અને પૂર્વી ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ સાથે ભારે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે.