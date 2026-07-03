/માંગરોળ-સુત્રાપાડામાં 13-13 ઈંચ, કેશોદમાં સાંબેલાધાર 11 ઇંચ, માણાવદર-કડીમાં 9-9 ઈંચ, જાણો ગુજરાતમાં ક્યાં કેટલો ભારે વરસાદ પડ્યો?

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન મેઘરાજાએ જાણે આકાશી આફત વરસાવી હોય તેમ રાજ્યના 172 તાલુકાઓમાં ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વરસાદનું તાંડવ જોવા મળ્યું છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણામાં પણ મેઘરાજાની તોફાની એન્ટ્રીથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં 172 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ જુનાગઢના માંગરોળમાં 13 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડામાં 12.36 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે. જુનાગઢના કેશોદ તાલુકામાં 11 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાતા ચારેબાજુ પાણી પાણી થઈ ગયું છે. પાટણ-વેરાવળમાં 10 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જુનાગઢના માળિયા હાટીના અને માણાવદરમાં 9-9 ઈંચ વરસાદ, મહેસાણાના કડીમાં પણ 9 ઈંચ વરસાદ. જામનગરના જામજોધપુર તાલુકામાં 7 ઈંચ વરસાદ અને ગીર સોમનાથના કોડીનાર અને પોરબંદરના કુતિયાણામાં 6-6 ઈંચ નોંધાયો છે. આજે પણ 19 જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. પાંચ જિલ્લામાં રેડ અને સાત જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. રાજ્ય પર એક સાથે પાંચ પાંચ સિસ્ટમ સક્રિય થતા ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યકત કરવામાં આવી છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેર: માંગરોળ અને સુત્રાપાડામાં આભ ફાટ્યું
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરી છે. જૂનાગઢના માંગરોળમાં સૌથી વધુ 13 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે કેશોદમાં પણ 11 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા ચારેબાજુ પાણી પાણી થઈ ગયું છે. આ ઉપરાંત, ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડામાં 24 કલાકમાં 13 ઈંચ વરસાદ નોંધાતા ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. સુત્રાપાડામાં સતત ત્રીજા દિવસે વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહ્યો છે. માળિયા હાટીના અને માણાવદરમાં 9-9 ઈંચ, પાટણ-વેરાવળમાં 10 ઈંચ, કોડીનાર અને કુતિયાણામાં 6-6 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
મહેસાણાના કડીમાં પણ જળબંબાકાર
ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના કડીમાં રાત્રિ દરમિયાન મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા 9 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારો અને અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. આ સિઝનનો આ પહેલો જ આટલો મોટો વરસાદ છે, જેના કારણે કડીમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
રાજ્યમાં નોંધાયેલો મુખ્ય વરસાદ (છેલ્લા 24 કલાક)..
સવારના 6થી 8 વાગ્યા સુધીમાં 29 તાલુકામાં પડ્યો વરસાદ....
હજુ પણ જોખમ યથાવત: 19 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે પણ રાજ્યના 19 જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્ય પર એક સાથે પાંચ સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી પાંચ જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ' અને સાત જિલ્લામાં 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ નાવકાસ્ટ બુલેટીન મુજબ દમણ, દાદરા નગર હવેલી, નવસારી અને વલસાડમાં આગામી 3 કલાકમાં 62 થી 87 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને ભારે વરસાદની આગાહી છે.
અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, સુરત, તાપી, ડાંગ અને દીવમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ સહિત ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા તમામ નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.