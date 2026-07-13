/‘મારો પ્રેમી પાછો આપો...’ બહેન ભાઈને લઈ ગઈ તો લિવ-ઇન પાર્ટનર પહોંચી હાઈકોર્ટ, જાણીને ચોંકી જશો સમગ્ર મામલો

Gujarat Highcourt : પ્રેમ હંમેશાં આંધળો હોય છે એ પણ 60 વર્ષે, ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક વિચિત્ર કેસ સામે આવ્યો છે. જેમાં 60 વર્ષના એક પુરુષના લિવ-ઇન પાર્ટનરે તેની કસ્ટડી માંગી છે. લિવ-ઇન પાર્ટનરે આરોપ લગાવ્યો છે કે તેઓ એકબીજાને પ્રેમ કરે છે અને સાથે રહે છે. પરંતુ પાર્ટનરની બહેન તેને બળજબરીથી પોતાના ઘરે લઈ ગઈ છે.
હાઈકોર્ટમાં હાલમાં કસ્ટડીનો મુદ્દો જટિલ બન્યો છે. કારણ કે બંનેએ ફરીથી એકબીજા પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. હવે હાઇકોર્ટે સંપૂર્ણ તબીબી તપાસનો આદેશ આપ્યો છે.
કોબા નિવાસીના લિવ-ઇન પાર્ટનરએ તેની કસ્ટડી માટે હેબિયસ કોર્પસ અરજી દાખલ કરી હતી. તેણીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કેમારા લિવ ઈન પાર્ટનરને તેની બહેન ઘરે લઈ ગઈ હતી, કારણ કે તેની તબિયત સારી નથી. તેણીએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેણીને તેનો સંપર્ક કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી રહી નથી.
60 વર્ષના વ્યક્તિને સારવાર માટે થયો આદેશ
સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે તે માણસની સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો થયો નથી અને તેના પ્રતિભાવો ખૂબ જ ધીમા હતા. પુરુષના લિવ-ઇન પાર્ટનર અને તેની બહેન તેના બગડતા સ્વાસ્થ્ય માટે એકબીજાને દોષી ઠેરવતા રહ્યા, પરંતુ બંને કોર્ટના સૂચન સાથે સંમત થયા કે તેની તપાસ સરકારી હોસ્પિટલના નિષ્ણાતો દ્વારા કરવામાં આવે.
હાઈકોર્ટમાં રજૂ થશે તપાસ રિપોર્ટ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના કાયદા અધિકારીએ કોર્ટને જાણ કરી કે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતેનું સ્ટેન્ડિંગ મેડિકલ બોર્ડ પુરુષની સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ કરશે, જેમાં શારીરિક, માનસિક અને ન્યુરોલોજીકલ પરીક્ષણો તેમજ નશીલા પદાર્થોના પરીક્ષણનો સમાવેશ થાય છે.
પુરુષની બહેન સારવારનો ખર્ચ ઉઠાવશે.
કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે સ્ટેન્ડિંગ મેડિકલ બોર્ડ અને સિવિલ હોસ્પિટલ યોગ્ય લાગે તો અન્ય પરીક્ષણો કરી શકે છે. પુરુષની બહેન તેની સારવારનો ખર્ચ ઉઠાવવા સંમત થઈ છે. કોર્ટે અધિકારીઓને સીલબંધ પરબિડીયુમાં કોર્ટમાં વિગતવાર અહેવાલ રજૂ કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો.
૧૫ જુલાઈએ સુનાવણી
હાઈકોર્ટે અરજદાર અને તેની બહેનને તેની કસ્ટડી અંગે સોગંદનામું દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો અને કેસની આગામી સુનાવણી ૧૫ જુલાઈએ નક્કી કરી છે. હવે સવાલ એ છે કે આ વૃદ્ધનો કબજો કોને મળશે 60 વર્ષની લિવ ઈન પાર્ટનરને કે એની સગી બહેનને જે ભાઈ માટે કંઈ પણ કરવા માટે તૈયાર છે. આ એક પેચિદો કેસ છે. જેમાં કોર્ટ પણ પુરાવાઓ ચકાસી રહી છે.