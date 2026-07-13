Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /‘મારો પ્રેમી પાછો આપો...’ બહેન ભાઈને લઈ ગઈ તો લિવ-ઇન પાર્ટનર પહોંચી હાઈકોર્ટ, જાણીને ચોંકી જશો સમગ્ર મામલો

‘મારો પ્રેમી પાછો આપો...’ બહેન ભાઈને લઈ ગઈ તો લિવ-ઇન પાર્ટનર પહોંચી હાઈકોર્ટ, જાણીને ચોંકી જશો સમગ્ર મામલો

ગાંધીનગરના કોબા નજીક રહેતી એક મહિલાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. આ અરજી તેના લિવ-ઇન પાર્ટનરની કસ્ટડી માટે હતી. પુરુષને હાઈકોર્ટમાં લાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે બોલી શકતો ન હોવાથી કોર્ટ માટે તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ બન્યું કે તે કોની સાથે રહેવા માંગે છે કે નહીં.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 13, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:03 PM IST
‘મારો પ્રેમી પાછો આપો...’ બહેન ભાઈને લઈ ગઈ તો લિવ-ઇન પાર્ટનર પહોંચી હાઈકોર્ટ, જાણીને ચોંકી જશો સમગ્ર મામલો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
લોર્ડ્સમાં ભારતની દીકરીઓએ રચ્યો ઇતિહાસ, ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડને 270 રનથી હરાવ્યું
ind w vs eng w45 min ago
2
Sam Neill45 min ago
3
10kg LPG Cylinder1 hr ago
4
Coriander Stems1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago