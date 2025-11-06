સુરત દુષ્કર્મ કેસમાં આસારામને મોટી રાહત; ગુજરાત હાઇકોર્ટે આપ્યા 6 મહિનાના જામીન
Asaram Bapu News: બળાત્કારના કેસોમાં આજીવન કેદની સજા કાપી રહેલા આસારામને ગુજરાત હાઇકોર્ટે છ મહિનાના વચગાળાના જામીન આપ્યા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આસારામની જામીન અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન સરકાર અને પીડિતા પક્ષના વકીલે પોતાની દલીલો રજૂ કરી હતી. ત્યારબાદ કોર્ટે આસારામના જામીન મંજૂર કર્યા.
Trending Photos
Asaram Bapu News: બળાત્કાર કેસમાં જેલમાં બંધ આસારામને ગુજરાત હાઇકોર્ટે છ મહિના માટે જામી મંજૂર કર્યા છે. આસારામ તરફથી જોધપુર કોર્ટના નિર્ણયને આધાર બનાવીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જામીન અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. તેના પર સુનાવણી કરતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામના જામીન મંજૂર કર્યા. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા બાદ આસારામ ફરી એકવાર જેલની બહાર આવી શકશે. કોર્ટે આસારામના જામીન તબિયત સારી ન હોવાના આધારે આપ્યા છે. કોર્ટે આસારામના જામીન છ મહિના માટે મંજૂર કર્યા છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં શું થયું?
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આસારામ તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે જોધપુર કોર્ટે આસારામને 6 મહિના માટે જામીન આપ્યા છે. તેઓ હૃદય સંબંધિત બીમારીથી પીડિત છે. આસારામની ઉંમર 86 વર્ષ છે, અને તેમને સારવારનો અધિકાર છે. જો 6 મહિનામાં અપીલની સુનાવણી આગળ ન વધે, તો તેઓ ફરીથી જામીન માટે અરજી કરી શકશે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે કહ્યું કે આસારામની તબીબી સ્થિતિને જોતા જોધપુર હાઇકોર્ટે તેમને જામીન આપ્યા હતા, તેથી ગુજરાત હાઇકોર્ટ અલગ વલણ અપનાવી શકે નહીં. જો રાજસ્થાન સરકાર આ જામીનને પડકારે, તો ગુજરાત સરકાર પણ તેમ કરી શકશે.
સરકારે કોર્ટમાં શું કહ્યું?
રાજ્ય સરકાર તરફથી હાઇકોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો જોધપુર જેલમાં પૂરતી તબીબી સુવિધાઓ ન હોય, તો તેમને સાબરમતી જેલમાં સ્થાનાંતરિત કરી શકાય છે. પીડિતાના વકીલે કહ્યું કે આવી પરિસ્થિતિઓમાં પણ આસારામ અમદાવાદ, જોધપુર, ઇન્દોર વગેરે સ્થળોએ ફરતા રહ્યા છે. તેમણે ક્યારેય કોઈ હોસ્પિટલમાં લાંબા ગાળાની સારવાર લીધી નથી. તેઓ ઋષિકેશથી મહારાષ્ટ્ર સુધી ફર્યા છે. જોધપુરમાં આયુર્વેદિક સારવાર ચાલુ છે, અને તેમને કોઈ ફરિયાદ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે