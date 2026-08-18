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ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: વૃક્ષો કાપવાના ગુનામાં આરોપીઓને 1700 વૃક્ષો વાવીને તેની 3 વર્ષ દેખભાળ કરવાની શરતે જામીન

Bhavnagar News: ગુજરાત હાઇકોર્ટે પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને દાખલારૂપ ચુકાદો આપ્યો છે. પાલિતાણા રેન્જમાં થયેલા વૃક્ષોના ગેરકાયદેસર નિકંદન મામલે જેલમાં બંધ બે આરોપી ફોરેસ્ટ ગાર્ડ્સની જામીન અરજી મંજૂર કરતા કોર્ટે તેમને વૃક્ષારોપણ અને જતન કરવાની અનોખી શરત સાથે મુક્ત કરવાનો આદેશ કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 18, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:40 PM IST
ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: વૃક્ષો કાપવાના ગુનામાં આરોપીઓને 1700 વૃક્ષો વાવીને તેની 3 વર્ષ દેખભાળ કરવાની શરતે જામીન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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