/ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: વૃક્ષો કાપવાના ગુનામાં આરોપીઓને 1700 વૃક્ષો વાવીને તેની 3 વર્ષ દેખભાળ કરવાની શરતે જામીન

Bhavnagar News: ગુજરાત હાઇકોર્ટે એક કેસમાં અનોખો અને મહત્વપૂર્ણ પર્યાવરણલક્ષી આદેશ આપતો ચુકાદો આપ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લાના પાલિતાણા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસ હેઠળ રાજસ્થળી બીટ ખાતે ફરજ બજાવતા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ કરશન ગોહિલ અને કલ્પેશ ડાભી પર લાકડાના કોન્ટ્રાક્ટર સાથે સાંઠગાંઠ કરવાનો ગંભીર આરોપ હતો. માત્ર 25,000ના અંગત લાભ બદલ આ બંને કર્મચારીઓએ 1690 જેટલાં મહાકાય વૃક્ષો ગેરકાયદેસર રીતે કપાવા દીધાં હતાં. આ કૃત્યના કારણે વન્યજીવોના કુદરતી આવાસને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું. બનાવ સામે આવ્યા બાદ વન વિભાગે બંને ફોરેસ્ટ ગાર્ડને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. ભારતીય વન અધિનિયમ અને વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તેમની ધરપકડ કરાઈ હતી.
ગુજરાત હાઇકોર્ટનો એક કેસમાં અનોખો અને મહત્વપૂર્ણ પર્યાવરણલક્ષી આદેશ
ભાવનગર જિલ્લાના પાલિતાણા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસ હેઠળ રાજસ્થળી બીટમાં ગેરકાયદેસર રીતે 1690 જેટલાં મહાકાય વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢવાના ચકચારી કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વનો અને દાખલારૂપ ચુકાદો આપ્યો છે. જેલમાં બંધ બે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ્સની નિયમિત જામીન અરજી મંજૂર કરતાં હાઈકોર્ટે બંને આરોપીઓને જેલમાંથી મુક્ત થયાના 15 દિવસમાં પોતાના ખર્ચે વ્યક્તિદીઠ 850-850 વૃક્ષો વાવવા અને સતત 3 વર્ષ સુધી તેનું જતન કરવાની કડક શરત મૂકી છે.
બે આરોપીઓને કુલ 1700 વૃક્ષો વાવવાની શરતે આપ્યા જામીન
પાલિતાણા ફોરેસ્ટ રેન્જના રાજસ્થળી બીટ ખાતે ફરજ બજાવતા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ કરશન ગોહિલ અને કલ્પેશ ડાભી સામે ભારતીય વન અધિનિયમ તેમજ વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. બંને ગાર્ડે લાકડાના કોન્ટ્રાક્ટર સાથે સાંઠગાંઠ રચી ₹25,000ની લાભ મેળવી 1690 જેટલાં મોટાં વૃક્ષો ગેરકાયદેસર કપાવા દીધાં હતાં, સાથે જ વન્યજીવોના કુદરતી આવાસને મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. ગુનો નોંધાયા બાદ વન વિભાગ દ્વારા બંને કર્મચારીઓને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટમાં બને પક્ષોની દલીલ અને રજુઆત બાદ બે આરોપીઓને 1700 વૃક્ષો વાવવાની શરત અને ત્રણ વર્ષ સ્વખર્ચે દેખભાળ કરવાનો આદેશ સાથે જામીન આપ્યા.
ગુજરાત હાઇકોર્ટે મુકેલી કડક શરતો
કોર્ટમાં બંને પક્ષોની દલીલો અને રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ હાઇકોર્ટે પર્યાવરણને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ થાય તેવો રચનાત્મક અભિગમ અપનાવ્યો હતો. જામીન મંજૂર કરતી વખતે કોર્ટે અમુક શરતો નક્કી કરી છે. જેમાં બંને આરોપીઓએ કુલ મળીને 1700 વૃક્ષો વાવવાના રહેશે (વ્યક્તિદીઠ 850-850 વૃક્ષો). જેલમાંથી મુક્ત થયાના 15 દિવસની અંદર આ વૃક્ષારોપણ પૂરું કરવાનું રહેશે. વાવેલા વૃક્ષોનું સતત 3 વર્ષ સુધી સ્વખર્ચે જતન અને રક્ષણ કરવું પડશે.