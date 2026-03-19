સુરતના ગજેરા બંધુઓને હાઈકોર્ટની ફટકાર : ફરિયાદ રદ કરવાની સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ના પાડી દીધી
No Relief To Gajera Brothers From Gujarat Highcourt : સુરતના વસંત ગજેરા સહિત ઉદ્યોગપતિઓ સામેની 1,900 કરોડની ઠગાઈની ફરિયાદ રદ કરવા ગુજરાત હાઈકોર્ટે ઈન્કાર કરી દીધો છે. FSL રિપોર્ટમાં સહીઓ બનાવટી સાબિત થતા હાઈકોર્ટે ગજેરા બંધુઓને રાહત આપવાની ના પાડી. હવે પોલીસ તપાસનો સામનો કરવો પડશે
Surat News ; સુરતના ગજેરાબંધુઓને હાઈકોર્ટની ફટકાર પડી છે. ફરિયાદ રદ કરવાની અરજી ના મંજૂર થઈ છે. 1928 છેતરપિંડીમાં વસંત ગજેરા સામે ગુનો નોંધાયો હતો. જેમાં હવે સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલો સમય પણ પૂર્ણ થયો છે. ત્યારે હાઈકોર્ટે ફરિયાદની અરજી રદ કરતા હવે પોલીસ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થશે.
ગત મહિને ફેબ્રુઆરીમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સુરતના ગજેરા બંધુઓને મોટી રાહત મળી હતી. કરોડોના છેતરપીંડી કેસમાં ગજેરા બંધુઓની ધરપકડ પર રોક લગાવાઈ હતી. જેમાં તેઓને બે અઠવાડિયાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો કે, તેમની સામે કોઈ પણ પ્રકારના પગલા લેવામાં નહિ આવે. પરંતું સુપ્રીમ કોર્ટની 15 દિવસની રાહત હવે પૂરી થઈ છે. આ દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કરાયેલી કવોશિંગ પિટિશનમાં વસંત ગજેરાને ફટકાર પડી છે.
સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરા અને અન્ય આરોપીઓ સામે કરોડોની છેતરપીંડી અને દસ્તાવેજોમાં છેડછાડના ચાલી રહેલા કેસ મામલ ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. હાઈકોર્ટ એફઆઈઆર રદ કરવાની માંગણી ફગાવી દીધી છે. તેમજ તપાસમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો પણ સ્પષ્ટ ઈન્કાર કર્યો છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વસંત ગજેરાને રાહત આપવાની ના પાડી દીધી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલા ચુકાદામાં પણ હસ્તક્ષેપ કરવાની ના પાડી છે.
સુરતના ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગજેરા બંધુઓ સામે 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ 1900 કરોડના કૌભાંડનો આરોપ લાગ્યો છે. જેમાં નાણાંકીય ગેરરીતિ, મની લોન્ડરીંગ, ખોટી રીતે સહી કરીને શેરહોલ્ડિંગ ઘટાડવાના આક્ષેપ લાગ્યા છે. જેને રદ કરવા માટે ફરિયાદીઓએ ગુજરાત હાઈકોર્ટને અપીલ કરી હતી, પરંતું હાઈકોર્ટે તેને માન્ય ન રાખી.
સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે ગાંધીનગર એફએસએલનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો. જેમાં તેઓએ સાબિત કર્યું હતું કે દસ્તાવેજો પરની સહીઓ બનાવટી છે અને તે અરજદારો પૈકીના એક રાકેશ ગજેરાએ કરી હોવાનો અભિપ્રાય છે. આ મહત્વના પુરાવાને ધ્યાને રાખીને જસ્ટિસ એમ. આર. મેંગડેએ અવલોકન કર્યું કે જ્યારે હસ્તાક્ષર નિષ્ણાતનો રિપોર્ટ અરજદારોની વિરુદ્ધમાં હોય અને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ગુનો સાબિત થતો હોય, ત્યારે તપાસમાં થયેલો વિલંબ ગૌણ બની જાય છે.
