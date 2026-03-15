ગુજરાતનો રસપ્રદ કિસ્સો ; પાળતૂ શ્વાનની અંતિમક્રિયા માટે હાઈકોર્ટે આરોપીને આપ્યા જામીન
Highcourt Granted Bail For Dogs Funeral : સુરતનો અજીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે આરોપીને પાળતૂ શ્વાનની અંતિમ ક્રિયા માટે વચગાળાના જામીન આપ્યા છે
Ahmedabad News : ગુજરાત હાઈકોર્ટ એક આરોપીને વચગાળાના જામીન આપ્યા છે. આ વચગાળાના જામીન આરોપીના પાળતૂ શ્વાનની અંતિમક્રિયા માટે આપવામાં આવ્યા છે. કારણ કે, આ શ્વાન છેલ્લા 14 વર્ષથી આરોપી સાથે રહ્યો હતો, તેથી આરોપીએ જાતે જ તેની અંતિમવિધિ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક ચુકાદો આપ્યો છે, જે માનવો અને પ્રાણીઓ વચ્ચેના લાગણીસભર સંબંધોને દર્શાવે છે. મનીષ શાહ નામના આરોપીને હાઈકોર્ટે વચગાળાના જામીન આપ્યા છે, તે પણ તેના પાળતૂ શ્વાનની અંતિમક્રિયા માટે. મનીષ શાહ પોતાના પાળતૂ શ્વાનના અંતિમ સંસ્કાર પોતે જ કરવા માંગતો હતો. કારણ કે, તેણે પાળતૂ શ્વાનને 14 વર્ષથી પાળતૂ શ્વાનને પરિવારના સભ્યની જેમ પાળ્યો હતો. આ લાગણીને કારણે તે પોતાના શ્વાનના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજર રહેવા માંગતો હતો.
આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને મનીષ શાહે હાઈકોર્ટ પાસે મંજૂરી માંગી હતી. જેના બાદ જસ્ટિસ ઉત્કર્ષ દેસાઈએ તેને આ મંજૂરી આપી હતી.
કોર્ટે 13 માર્ચ 2026ના રોજ આપેલા આદેશમાં જણાવ્યું કે, આરોપીને તાત્કાલિક અસરથી પોલીસ કસ્ટડીમાં સુરત સ્થિત તેના નિવાસસ્થાને લઈ જવામાં આવશે. જેથી તે પોતાના પાલતુ શ્વાનની અંતિમવિધિ કરી શકે. તેમજ આરોપી સમગ્ર સમય દરમિયાન પોલીસ કસ્ટડીમાં જ રહેશે. સાદા ડ્રેસમાં પોલીસ આરોપીને લઈ સુરત જશે, જેનો ખર્ચ સરકાર ઉઠાવશે.
આ પણ વાંચો ;
કોર્ટે આદેશ આપતા કહ્યું હતું કે, આરોપીને અંતિમવિધિ પૂર્ણ કર્યા બાદ તે જ દિવસે એટલે કે 13 માર્ચે રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં ફરીથી જેલ સત્તાવાળાઓને સોંપી દેવામાં આવશે.
આરોપી જેલમાં કેમ બંધ છે
આરોપી મનીષ શાહ સામે તેની પત્નીએ ફરિયાદ કરી હતી. જેમાં પત્નીએ ફરિયાદમા કહ્યું કે, તેણે વર્ષ 2000 માં 5 લાખની વીમા પોલિસી લીધી હતી. તેને પાકતી મુદતે 19.87 લાખ મળવાના હતા. પરંતું તેના પતિએ મહિલાના પિતાના નામ પર વ્હાઈટનર મારીને પોતાનું નામ લખી દીધું હતુ. એટલું જ નહિ, પત્નીની ખોટી સહી કરીને રૂપિયા ઉપાડી લીધા હતા. જેના બાદ પત્નીએ કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. પતિએ કોર્ટમાં જણાવ્યું કે, તેને મનોરોગની સારવાર ચાલી રહી છે. પતિએ 2 લાખ રૂપિયા તેની UK સ્થિત દીકરીને મોકલ્યા હતાં. પરંતુ સુરત કોર્ટે અરજદારની જામીન અરજી ફગાવી નાખી હતી.
આ પણ વાંચો ;
