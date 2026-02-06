ડાયરા કિંગ દેવાયત ખવડનો મોરેમોરો થઈ ગયો! સમાધાન અરજી પર હાઈકોર્ટે કરી આકરી ટિપ્પણી
Gujarat Highcourt On Devayat Khavad ; દેવાયત ખવડે ચાંગોદર કેસમાં ડાયરા બાબતે થયેલી માથાકૂટમાં સમાધાન કર્યું છે, જેની ફરિયાદ રદ કરવા હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, ત્યારે હાઈકોર્ટે ડાયરાના કલાકાર વિશે એક ટિપ્પણી કરી
Trending Photos
Gujarat Politics News ; લોકસાહિત્યકાર અને જાણીતા ડાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડ વિશે ગુજરાત હાઇકોર્ટે આકરી ટિપ્પણી કરી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે મૌખિક ટકોર કરતા કહ્યું કે, ‘દેવાયત ખવડ પ્રખ્યાત નહીં કુખ્યાત છે.’
ડાયરાના વિવાદમાં રહેતા કલાકાર દેવાયત ખવડે ચાંગોદરમાં થયેલી ફરિયાદ રદ્દ કરવા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. દેવાયત ખવડની ફરિયાદ રદ કરવા કરાયેલા ક્વોશિંગ પિટીશન પર આજે સુનાવણી થઈ હતી. ધ્રુવરાજ ચૌહાણ અને દેવાયત ખવડ વચ્ચે સમાધાન બાદ ફરિયાદ રદ્દ કરવાની માંગ કરાઈ છે.
ત્યારે દેવાયત ખવડની ક્વોશીંગ પિટિશન મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટે મૌખિક ટકોર કરતા કહ્યું કે, ‘દેવાયત ખવડ પ્રખ્યાત નહીં, કુખ્યાત છે...’ આ સાથે જ હાઈકોર્ટે આઈઓને તપાસ રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
આ પણ વાંચો :
દેવાયતે હાલમાં જ કર્યું હતું સમાધાન
લોકસાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ ડાયરા કરતા વિવાદોથી વધુ ઘેરાયેલા રહે છે. થોડા સમય પહેલા સનાથલ ગામે ડાયરા બાબતે તેમને માથાકૂટ થઈ હતી. આ બાદ ગીરસોમનાથમાં મારામારીની ઘટના પણ બની હતી. દેવાયતે ડાયરાની માથાકૂટ મામલે ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર હુમલો કર્યો હતો. જે બાદ ખવડ પર પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આખરે કલાકારે આ મુદ્દે સમાધાનનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો. દેવાયત ખવડે ધ્રુવરાજસિંહ સાથે શાંતિપૂર્ણ રીતે સમાધાન કર્યુ હતું. અને એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી વિવાદનો અંત આણ્યો હતો. આ સાથે જ કાયદાકીય લડાઈનો પણ અંત આણવા માટે દેવાયત ખવડે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે