/ગુજરાત ગૃહ વિભાગનો મોટો નિર્ણય: 550 કિ.મી બોર્ડર રેન્જનું ઐતિહાસિક વિભાજન, નવી બનાસકાંઠા રેન્જની સ્થાપના

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ગુજરાત ગૃહ વિભાગનો મોટો નિર્ણય: 550 કિ.મી બોર્ડર રેન્જનું ઐતિહાસિક વિભાજન, નવી 'બનાસકાંઠા રેન્જ'ની સ્થાપના

New Banaskantha Police Range: ગુજરાત ગૃહ વિભાગ બોર્ડર રેન્જનું વિભાજન કર્યું. જેમાં નવી બનાસકાંઠા રેન્જ બનાવાઇ. મોરબી જિલ્લાને બોર્ડર રેન્જમાં મૂકવાનો આવ્યો. બનાસકાંઠા રેન્જમાં બનાસકાંઠા, વાવ થરાદ અને પાટણ જિલ્લો રહેશે. બોર્ડર રેન્જમાં પૂર્વ કચ્છ, પશ્ચિમ કચ્છ અને મોરબી જિલ્લાનો સમાવેશ. રાજકોટ રેન્જમાં રાજકોટ ગ્રામ્ય, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, અને સુરેન્દ્રનગરનો સમાવેશ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 04, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:51 PM IST
ગુજરાત ગૃહ વિભાગનો મોટો નિર્ણય: 550 કિ.મી બોર્ડર રેન્જનું ઐતિહાસિક વિભાજન, નવી 'બનાસકાંઠા રેન્જ'ની સ્થાપના

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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