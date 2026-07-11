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સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને ખેડા જિલ્લામાં જીવલેણ વાયરસનો પગપેસારો; અત્યાર સુધીમાં 5 બાળકોના મોત, જાણો ક્યા કેટલા છે પોઝિટિવ કેસ

ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર દિવસે દિવસે વધતો જઈ રહ્યો છે ત્યારે ગઈકાલ (શુક્રવાર) મોડી રાત્રે હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન વધુ એક બાળકનું મોત થવા પામ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં પાંચ બાળકોનો ચાંદીપુરા વાયરસ એ ભોગ લીધો, હાલમાં હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક બાળક સારવાર લઈ રહ્યું છે જેની પણ તબિયત નાજુક છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:33 PM IST
સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને ખેડા જિલ્લામાં જીવલેણ વાયરસનો પગપેસારો; અત્યાર સુધીમાં 5 બાળકોના મોત, જાણો ક્યા કેટલા છે પોઝિટિવ કેસ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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