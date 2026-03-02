સાયબર ગુનાઓમાં ગોલ્ડન અવર્સ શું અને તે કેટલા મહત્વના છે, ઈન્ચાર્જ DGPએ નાગરિકોને આપી મહત્વની સલાહ
Gujarat DGP On Cyber Fraud Golden Hours : રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્ર રિજનની ક્રાઈમ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી. જેમાં રાજ્યના ઈન્ચાર્જ DGP કે.એલ.એન રાવે વધી રહેલા સાયબર ગુનાઓ અંગે રાજ્યના નાગરિકોને કેટલીક સૂચનાઓ આપી હતી. આ કોન્ફરન્સમાં સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ જિલ્લાના પોલીસ વડા, એસપી, રેન્જ આઈજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા
Rajkot Crime Coference News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : રાજ્યના પોલીસ વડા કે. એલ. એન. રાવની અધ્યક્ષતામાં રવિવારે રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્ર રિજનની ક્રાઈમ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી. કોન્ફરન્સમાં રાજકોટ, જૂનાગઢ અને ભાવનગર રેન્જના આઇજી, રાજકોટ પોલીસ કમિશનર, જુદા જુદા જિલ્લા જિલ્લા પોલીસ વડાઓ, એએસપી અને શહેરના ડીસીપી સહિતના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ડીજીપી દ્વારા સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે સતત ઝડપાતા ડ્રગ્સ અને અન્ય નશાકારક પદાર્થોના કેસો અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને આ દિશામાં વધુ સઘન કાર્યવાહી કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. સાથે સાથે રાજ્યમાં વધતા સાયબર ફ્રોડના કેસો અટકાવવા અને પીડિતોને ઝડપી રિકવરી મળે તે માટે અસરકારક વ્યવસ્થા અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં અત્યાર સુધીમાં સાયબર ફ્રોડના કેસોમાં અંદાજે રૂ.50 કરોડથી વધુની રકમ પીડિતોને પરત અપાઈ હોવાનું જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું
બોમ્બની ધમકીના કોલના સોર્સ વિદેશમાં છે
ડીજીપી રાવે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યની સરકારી કચેરીઓ, કોર્ટ અને સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળેલી ધમકીઓના કેસોમાં આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ સોર્સ સુધી પહોંચી ગઈ છે. જોકે આ સોર્સ જો વિદેશમાં હોય તો તેવા કેસોમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ અને હાઈએસ્ટ લેવલની ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમો કાર્યરત હોવાનું તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું.
સાયબર ગુનાઓમાં ગોલ્ડન અવર્સ મહત્વના - ડીજીપી
મીડિયા સાથે વાતચીતમાં ડીજીપીએ કહ્યું હતું કે, ફોરેન આધારિત VPNનો ઉપયોગ કરીને ફેક આઈડી મારફતે કોલ અને ઈમેલ દ્વારા ધમકીઓ આપવામાં આવે છે. જે મુદ્દે પોલીસ સતત ટેકનિકલ તપાસ કરી રહી છે. સાયબર ફ્રોડ અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે આવા ગુનાઓમાં “ગોલ્ડન અવર્સ” અત્યંત મહત્વના હોય છે. નાગરિકોએ શક્ય તેટલી વહેલી તકે 1930 હેલ્પલાઈન પર ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ, જેથી શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન રોકી શકાય અને ખાતાં ફ્રીઝ કરીને રકમ પરત અપાવી શકાય.
ફ્રોડના મહિનાઓ બાદ ફરિયાદ ન કરો
ડીજીપીના જણાવ્યા મુજબ, ઘણી વખત લોકો લોન અથવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડમાં પાંચ-છ મહિના પછી ફરિયાદ કરે છે. જેના કારણે રિકવરી મુશ્કેલ બની જાય છે. બીજી તરફ, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા દ્વારા ઈરાન પર થયેલા હુમલાને પગલે દુબઈ જતી ફ્લાઈટો બંધ થતા ત્યાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓ અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય પોલીસ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ સહિતની એજન્સીઓ સાથે સતત સંકલનમાં છે. તો સાથે જ બનાવ બન્યાના પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવતા રિસ્પોન્સ ટાઈમમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો હોવાનું ડીજીપી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું.
પોલીસનો રિસ્પોન્સ ટાઈમ ઘટ્યો
અગાઉ રાજકોટ શહેરમાં ક્રાઈમ થયા બાદ પોલીસનો રિસ્પોન્સ ટાઈમ અગાઉના 12થી 14 મિનિટમાંથી ઘટીને હવે સરેરાશ 7 મિનિટ થયો હોવાનું પણ આ બેઠકમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ જિલ્લાઓમાં પણ અગાઉ જે રિસ્પોન્સ ટાઈમ હતો તેમાં પણ 50% નો ઘટાડો નોંધાયો છે.
ડીજીપીએ જંગલેશ્વરની મુલાકાત લીધી
તો બીજી તરફ, રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં તાજેતરમાં હાથ ધરાયેલ ડિમોલેશન બાદ આજે રાજ્યના ઇન્ચાર્જ ડીજીપીએ સ્થળ પર પહોંચી સમગ્ર પરિસ્થિતિનો તાગ લીધો હતો. આજી નદીના પટ્ટા નજીક વર્ષોથી થયેલા દબાણોને તંત્ર દ્વારા દૂર કરવામાં આવ્યા બાદ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંની તેમણે સમીક્ષા કરી. ડીજીપીએ જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં વિવિધ સ્થળોએ જઈને અધિકારીઓ પાસેથી વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી. ડિમોલેશન દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સમગ્ર કાર્યવાહી પૂર્ણ થાય તે બદલ શહેર પોલીસની કામગીરીને તેમણે બિરદાવી હતી.
ઈન્ચાર્જ ડીજીપીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે, જંગલેશ્વર વિસ્તારને સંપૂર્ણપણે ક્રાઈમ ફ્રી બનાવવાનો પોલીસનો સંકલ્પ છે. અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે અને વિસ્તારના નાગરિકોમાં સુરક્ષાની ભાવના વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે. આ સાથે જ ડીજીપીએ સ્થળ પર હાજર પોલીસ અધિકારીઓ અને તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન અને સૂચનો આપ્યા હતા. આવનારા સમયમાં પણ વિસ્તારમાં સતત પેટ્રોલિંગ, નજરકેદ અને કાયદાકીય કાર્યવાહી વધુ સક્રિય બનાવવામાં આવશે તેવી પણ ખાતરી આપવામાં આવી હતી.
