  • /વીઆઈપી કલ્ચર પર ‘બ્રેક’: પીએમની અપીલ બાદ ગુજરાતના નેતાઓએ છોડ્યો લક્ઝરી કાફલો

વીઆઈપી કલ્ચર પર ‘બ્રેક’: પીએમની અપીલ બાદ ગુજરાતના નેતાઓએ છોડ્યો લક્ઝરી કાફલો

Fuel Saving Initiative: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઇંધણ બચતની અપીલ બાદ ગુજરાતમાં નવી પહેલ શરૂ કરી. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ હેલિકોપ્ટરને બદલે એસ.ટી. બસ અને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. સાથે જ કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ અને રાજ્યના મંત્રીઓ પ્રફુલ પાનશેરિયા તથા કાંતિ અમૃતિયાએ પણ પોલીસ પાયલોટિંગ અને એસ્કોર્ટ ગાડીઓનો ત્યાગ કર્યો છે. રાષ્ટ્રહિતમાં લેવાયેલા આ નિર્ણયોથી ઇંધણ બચત માટે ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 12, 2026, 07:34 PM IST|Updated: May 12, 2026, 08:19 PM IST
DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

