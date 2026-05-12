/વીઆઈપી કલ્ચર પર ‘બ્રેક’: પીએમની અપીલ બાદ ગુજરાતના નેતાઓએ છોડ્યો લક્ઝરી કાફલો

Fuel Saving Initiative: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઇંધણ બચતની અપીલ બાદ ગુજરાતમાં નવી પહેલ શરૂ કરી. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ હેલિકોપ્ટરને બદલે એસ.ટી. બસ અને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. સાથે જ કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ અને રાજ્યના મંત્રીઓ પ્રફુલ પાનશેરિયા તથા કાંતિ અમૃતિયાએ પણ પોલીસ પાયલોટિંગ અને એસ્કોર્ટ ગાડીઓનો ત્યાગ કર્યો છે. રાષ્ટ્રહિતમાં લેવાયેલા આ નિર્ણયોથી ઇંધણ બચત માટે ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે
Fuel Saving Initiative: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને આપેલો ‘આર્થિક આત્મરક્ષા’નો મંત્ર ગુજરાતમાં સાકાર થઈ રહ્યો છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ જાહેરાત કરી છે કે જ્યાં સુધી પેટ્રોલિયમ સ્થિતિ સામાન્ય ન થાય, ત્યાં સુધી તેઓ રાજ્યમાં પ્રવાસ માટે હેલિકોપ્ટરને બદલે ટ્રેન અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરશે. વધુમાં તેમણે યુનિવર્સિટીઓમાં સપ્તાહમાં એક દિવસ ‘કમ્બશન એન્જિન મુક્ત’ દિવસ રાખવા સૂચના આપી છે.
બીજી તરફ કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ સહિત ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓ પ્રફુલ પાનશેરિયા અને કાંતિ અમૃતિયાએ પણ પોતાના કાફલામાંથી પાયલોટિંગ અને એસ્કોર્ટિંગ વાહનો દૂર કરવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે. વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખી ઇંધણની બચત કરવા અને રાષ્ટ્રને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ગુજરાતના નેતૃત્વએ સાદગી અને ત્યાગનો આ નવો રાહ ચિંધ્યો છે, જે સામાન્ય જનતા માટે પણ પ્રેરણારૂપ છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 10 મે 2026ના રોજ હૈદરાબાદમાં સંબોધનમાં ભારતને સશક્ત બનાવવા માટે ‘આર્થિક આત્મરક્ષા’નો મંત્ર આપતા સાત વિશેષ અપીલ કરી હતી. પ્રધાનમંત્રીના આ આહ્વાનને શિરોધાર્ય કરીને, ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ આજે લોકભવનના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી અને અનેક પ્રેરણાદાયી નિર્ણયો લીધા હતા.
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ નિર્ણય લીધો છે કે, જ્યાં સુધી દેશમાં પેટ્રોલિયમની સ્થિતિ સામાન્ય નહીં થાય, ત્યાં સુધી રાજ્યની અંદરના કોઈપણ કાર્યક્રમ માટે તેઓ હેલિકોપ્ટર અને હવાઈ મુસાફરીનો ઉપયોગ કરશે નહીં. તેના બદલે તેઓ રાજ્યમાં પ્રવાસ માટે ટ્રેન, એસ.ટી. બસો અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરશે. એટલું જ નહીં, રાજ્યપાલ તરીકે પ્રાપ્ત ઝેડ પ્લસ સુરક્ષાના કાફલાને બાજુ પર રાખીને તેમણે કાફલામાં ન્યૂનતમ ગાડીઓ રાખવા સૂચના આપી છે, જેથી ઇંધણની મહત્તમ બચત થઈ શકે.
રાજ્યપાલે રાજ્યની તમામ યુનિવર્સિટીઓના કુલપતિઓને નિર્દેશ આપ્યા છે કે, તેઓ પોતાની યુનિવર્સિટીઓમાં સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછો એક દિવસ ‘કમ્બશન એન્જિન મુક્ત’ દિવસ તરીકે ઉજવે. તમામ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ પેટ્રોલ-ડીઝલ વાહનોને બદલે સાયકલ, ઇલેક્ટ્રિક વાહન અથવા જાહેર પરિવહનને પ્રાથમિકતા આપે. સાથે જ તેમણે પ્રશાસનના તમામ અધિકારીઓ-કર્મચારીઓને પણ નિર્દેશ આપ્યા છે કે, તેઓ સરકારી કામોમાં બિનજરૂરી વાહનોનો ઉપયોગ બંધ કરે અને ઇંધણ બચાવવા માટે તમામ શક્ય પ્રયાસો કરે.
રાજ્યપાલ મહોદયના આ સંકલ્પમાં લોકભવનના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પણ સહભાગી બન્યા છે. રાજ્યપાલે વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવેલી સાત અપીલો પૈકી ઇંધણ બચાવવું, સ્વદેશી ઉત્પાદનો અપનાવવા, પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવવી અને ખાદ્ય તેલના વપરાશમાં ઘટાડો કરવા પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું હતું કે, આ પગલાં માત્ર આર્થિક બચત નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે અનિવાર્ય છે. આપણા દ્વારા બચાવેલ ઇંધણનું એક-એક ટીપું અને એક-એક રૂપિયો ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં ફાળો આપશે. જો આપણે આજે થોડો ત્યાગ કરીશું, તો આવતીકાલનું ભારત વધુ સુરક્ષિત, સમૃદ્ધ અને શક્તિશાળી બનશે.
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, જો આપણે આપણી વ્યક્તિગત સુખ-સુવિધાઓથી ઉપર ઉઠીને 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'ના કર્તવ્યને પસંદ કરીશું, તો ભારત આર્થિક રીતે વધુ આત્મનિર્ભર બનશે. તેમણે ગુજરાતના પ્રત્યેક નાગરિકને ‘આર્થિક આત્મરક્ષા’ના આ મહાયજ્ઞમાં જોડાવા આહ્વાન કર્યું છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દેશવાસીઓને ઈંધણ બચાવવા અને કરકસર કરવા માટે કરવામાં આવેલી અપીલના બીજા જ દિવસે કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે એક પ્રશંસનીય અને આદર્શ નિર્ણય લીધો છે. સી.આર. પાટીલે જાહેર કર્યું છે કે, જ્યાં સુધી યુદ્ધની સ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ કોઈપણ સરકારી કે ખાનગી કાર્યક્રમોમાં પાયલોટિંગ અથવા એસ્કોર્ટ કારનો ઉપયોગ કરશે નહીં.
આ નિર્ણય પાછળનો મુખ્ય હેતુ પેટ્રોલ અને ડીઝલની બચત કરી રાષ્ટ્રના હિતમાં યોગદાન આપવાનો છે. સી.આર. પાટીલે આજથી જ આ નિયમનો અમલ શરૂ કરી દીધો છે અને તેઓ તેમના નિર્ધારિત કાર્યક્રમોમાં એસ્કોર્ટ કે પાયલોટ ગાડી વગર જ રવાના થયા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રીના આ નિર્ણયથી અન્ય મંત્રીઓ અને ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મંત્રી મંડળોને પણ કરકસર માટે પ્રેરણા મળશે. સી.આર. પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે દેશ અને દુનિયા ક્રૂડ ઓઈલની કટોકટીનો સામનો કરી રહી હોય, ત્યારે એક જવાબદાર પ્રતિનિધિ તરીકે ઈંધણ બચાવવું એ આપણી ફરજ છે. વડાપ્રધાનના ‘જળ શક્તિ’ અને ‘કેચ ધ રેઈન’ જેવા અભિયાનોને જે રીતે તેમણે સફળ બનાવ્યા છે, તેમ હવે ઈંધણ બચાવવાના આ સંદેશને પણ તેઓ જન-જન સુધી પહોંચાડવા માંગે છે. કેન્દ્રીય મંત્રીના આ ‘પહેલ’ ને કારણે સામાન્ય નાગરિકોમાં પણ એક સકારાત્મક સંદેશ ગયો છે કે નેતૃત્વ જ્યારે પોતે અમલ કરે છે ત્યારે જ સમાજમાં મોટું પરિવર્તન આવે છે.