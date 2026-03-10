સિંઘમની એન્ટ્રીથી ગોંડલમાં ગરમાવો: નિર્લિપ્ત રાય એક્શન મોડમાં આવતા કોનાં પેટમાં ફાળ પડી?
Rajkot IG Nirlipt Rai Gondal Visit : નિર્લિપ્ત રાયે રાજકોટ રેન્જ IGનો ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ તાત્કાલિક રેન્જના તમામ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. જેના બાદ તેઓ ગોંડલ શહેરના B ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. ત્યારે રાજકોટના નવા રેન્જ આઈજી બન્યા બાદ નિર્લિપ્ત રાયે સૌથી ગોંડલ પહોંચીને શું મેસેજ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો તે જાણીએ
- રાજકોટ રેન્જ આઈજીનો ચાર્જ સંભાળતા જ નિર્લિપ્ત રાય ગોંડલ પહોચ્યા
- ગોંડલના બાહુબલીઓને સીધો મેસેજ, હવે ગુંડાગીરી નહીં ચાલે
- રાજકોટ રેન્જ IG આખા સૌરાષ્ટ્ર પર બાજ નજર રાખશે
Rajkot Range IG Nirlipt Rai: ગુનાખોરી અને રાજકીય વેરઝેરને લીધે સતત સમાચારોમાં રહેતાં ગોંડલમાં નવનિયુક્ત રેન્જ આઈજી નિર્લિપ્ત રાયની એન્ટ્રીથી સન્નાટો ઊભો થઈ રહ્યો છે. રાયે પણ પદ સંભાળ્યા પછી તરત ગોંડલની મુલાકાત લઈને કોઈના ય દબાણને તાબે થયા વગર તેઓ કાયદાનો ડંડો ઉગામશે એવો સંકેત આપી દીધો છે.
ચાર્જ સાંભળતા જ ગોંડલના પોલીસ કર્મીઓનો ક્લાસ લીધો
રાજકોટ રેન્જ આઈ.જી તરીકે નિર્લિપ્ત રાયે સોમવારે ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. ગુજરાતમાં માત્ર ગુનેગારો જ નહિ, પરંતુ પોલીસ પણ જેનાથી ફફડે છે તેવા બાહોશ અધિકારી નિર્લિપ્ત રાયે રાજકોટ રેન્જના 47મા આઈ.જી. તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યો છે. ચાર્જ સાંભળી તેઓ તરત જ ગોંડલની મુલાકાતે નીકળી પડ્યા હતા. ગોંડલના dysp સહિતના અધિકારો તેમનું સ્વાગત કરાયુ હતું. જેના બાદ ગોંડલના પોલીસ અધિકારીઓ સાથે નિર્લિપ્ત રાયે બેઠક કરી હતી. જે બતાવે છે કે, નિર્લિપ્ત રાય ગોંડલમાં એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે. તેઓએ ગોંડલ પોલીસ કર્મીઓનો કલાસ લીધો હતો. કડક અધિકારી તરીકે છાપ ધરાવતા નિર્લિપ્ત રાયની ગોંડલ મુલાકાતથી માહોલ ગરમાયો હતો.
જયરાજનું રાજ અડીખમ રહેશે?
ગોંડલ પંથકમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય અને વર્તમાન ધારાસભ્યના પતિ જયરાજસિંહ જાડેજા અઘોષિત રાજા કહેવાય છે. દાયકાઓથી ગોંડલ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં જયરાજસિંહ અને તેમના પુત્ર જ્યોતિરાદિત્ય ઉર્ફે ગણેશ ગોંડલની હાક વાગે છે. છાશવારે તેમનાં નામ વિવાદો અને આક્ષેપોમાં ય ઉછળતા રહે છે. પરંતુ દરેક વખતે તેઓ ભેદી છટકબારીમાંથી નીકળી જાય છે.
નિર્લિપ્ત રાયના આગમન પહેલા ગણેશ ગોંડલને ક્લીનચીટનું ટાઈમિંગ ચર્ચામાં
અગાઉ જૂનાગઢના દલિત અગ્રણી રાજુ સોલંકીના પુત્રને ગોંધી રાખી માર મારવાના કેસમાં ગણેશ ગોંડલને નાનકડો જેલવાસ ભોગવવાનો વારો આવ્યો હતો, પરંતુ એ કેસમાં તેમણે સમાધાન કરીને ફિંડલું વાળી દેવામાં સફળતા મેળવી હતી. રાજકુમાર જાટના કેસમાં પણ હાલમાં જ SIT દ્વારા ગણેશને ક્લિનચીટ આપી દેવામાં આવી છે. નિર્લિપ્ત રાયના આગમન પહેલાં જ મળેલી ક્લિનચીટનું ટાઈમિંગ પણ રસપ્રદ ગણાય છે.
રીબડા ગેંગ વિ. રાય
રીબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જયરાજસિંહના કટ્ટર દુશ્મન મનાય છે. બંને વચ્ચેની શત્રુતા વારંવાર ગરમાવો પકડતી રહી છે. અગાઉના પોપટ સોરઠિયા મર્ડર કેસમાં ફરીથી જેલમાં ધકેલાયેલા અનિરુદ્ધસિંહ પર અમિત ખુંટ આત્મહત્યા કેસનો ગાળિયો કસાયેલો છે. આ કેસમાં તેમના દીકરા રાજદીપ હાલ જામીન પર બહાર છે. નિર્લિપ્ત રાયની હાજરીથી જૂનાં કેસ ફરીથી ઉખળે તો રીબડા ગેંગને પણ નુકશાન થઈ શકે છે.
તડીપાર નિખિલ દોંગાની વાપસી થશે?
જયરાજસિંહના કટ્ટર શત્રુ અને ગોંડલના 'યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ' ગ્રુપના સ્થાપક નિખિલ દોંગા હાલ તડીપાર હોવાથી ગોંડલમાં આવી શકે તેમ નથી. પરંતુ સુરત રહીને પણ તે ગોંડલમાં લાગ જોઈને ઉગ્રતાનો વઘાર કરતાં રહે છે. હવે તેમણે તડીપારી ખતમ કરવા માટે રાજકીય જોર અજમાવ્યાનું જાણવા મળે છે અને નિર્લિપ્ત રાયની નિયુક્તિ આડકતરી રીતે નિખિલ દોંગાને ફળશે એવો આશાવાદ સ્થાનિક સ્તરે વ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. ત્યારે સિંઘમની છબી ધરાવતા રાય પર સૌની નજર રહેશે.
જયરાજસિંહ જાડેજાની સ્પષ્ટતા
નિર્લિપ્ત રાયની એન્ટ્રી પર જયરાજસિંહ જાડેજાએ કહ્યુ કે, નિર્લિપ્ત રાયની રાજકોટ રેન્જ આઈજી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે તેવી ભલામણ મેં જ વ્યક્તિગત રીતે ગૃહમંત્રી સમક્ષ કરી હતી. મારો હેતુ સ્પષ્ટ હતો કે ગોંડલ અને સમગ્ર રાજકોટ રેન્જમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ મજબૂત રહે. વિસ્તારમાં ગુનાખોરી ડામવા માટે નિર્લિપ્ત રાય જેવા સક્ષમ અને ઈમાનદાર અધિકારીની જરૂર હતી. આગામી સમયમાં કોઈ ખોટા આક્ષેપો કે અનાવશ્યક વિવાદો ઊભા ન થાય તે માટે પણ કડક અધિકારીનું હોવું અનિવાર્ય હતું. આ નિમણૂક પાછળ કોઈ રાજકીય દબાણ નથી, માત્ર પ્રજાની સુરક્ષા અને શાંતિનો હેતુ છે.
આ રીતે બન્યો હતો નિર્લિપ્ત રાયને રાજકોટ મોકલવાનો પ્લાન
પોલીસ બેડામાં ચર્ચા છે કે, નિર્લિપ્ત રાયને રાજકોટ મોકલવાનો પ્લાન 4 મહિના પહેલા જ ઘડાઈ ગયો હતો. તેઓ ગુજરાતમાં બાહોશ અધિકારીની છાપ ધરાવે છે. સ્વચ્છ છબીને કારણે તેઓ ગુજરાતના ફેવરિટ આઈપીએસ ઓફિસરોમાંના એક છે. તેમજ સરકારના ગુડબુકમાં પણ છે. રાજકીય નેતાઓને પણ ગણકાર્યા વગર પોતાના કામ અને ફરજને ડ્યુટી ગણતા હોય તેવા અધિકારીઓમાં નિર્લિપ્ત રાયનું નામ આવે છે. આવામાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા સૌરાષ્ટ્રમાં ગુનાખોરી ડામવી એ સરકારનું આયોજન હતુ. ગુનેગારો પર અંકુશ લાવવા માટે સરકારે નિર્લિપ્ત રાયને રાજકોટ મોકલ્યા હોવાનું કહેવાય છે. કારણ કે, રાજકોટ રેન્જ અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્રના પ્રવેશદ્વાર સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, મોરબી, જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનો સમાવેશ થાય છે. તેથી સૌરાષ્ટ્રના આ તમામ જિલ્લાઓ પર નિર્લિપ્ત રાયની સીધી નજર રહે.
