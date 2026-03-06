ગુજરાતમાં ભૂત બનીને ફરતા 12 IPS અધિકારીઓનો મોક્ષ થયો, છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી પગાર પણ નહોતો મળતો
Gujarat IPS Transfar: એક સમયે ભૂત બનીને ફરતા ગુજરાતના 12 અધિકારીઓનો મોક્ષ થયો છે. હર્ષ સંઘવીએ એમને હવે ખુરશી અને સત્તા બંને આપી દીધી છે. હવે તેઓ પ્રેત આત્મામાંથી ફરી માનવ યોનીમાં પરત ફર્યા છે. આ અધિકારીઓ IPS હોવા છતાં વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટિંગમાં હોવાથી એમનો પગાર પણ અટવાયેલો હતો. હવે આ અધિકારીઓને મોટી રાહત મળી છે. જેમનો પગાર પણ છેલ્લા 4થી 5 મહિનાથી અટવાયેલો હતો. હવે આ અધિકારીઓ માટે રાહતના સમાચાર છે તો જાણી લો કોને મળ્યો છે ફાયદો અને કોને થયું છે આ બદલીઓમાં નુક્સાન....
- ગુજરાતમાં પોલીસતંત્રમાં ગઈકાલે રાતે જ 37 અધિકારીઓને બદલી કરાઈ છે.
- છેલ્લા 4થી 5 મહિનાથી ગાંધીનગર પોલીસ ભવનના આંટાફેરા કરતાં અધિકારીઓને હવે યોગ્ય ખુરશી મળી છે.
- વેઈટીંગ પર પોસ્ટીંગ પર રહેલા અધિકારીઓ સરકારની ગુડબુકમાં હોવા છતાં પણ કોઈ કારણોસર ચાર્જ સોંપાતો ન હતો.
Gujarat IPS Transfar: ગુજરાતમાં પોલીસતંત્રમાં બદલીનો ગંજીપો ચિપાયો છે. ગઈકાલે રાતે જ 37 અધિકારીઓને બદલી કરાઈ છે. સૌથી મોટા રાહતના સમાચાર એ છે કે છેલ્લા 4થી 5 મહિનાથી ગાંધીનગર પોલીસ ભવનના આંટાફેરા કરતાં અધિકારીઓને હવે યોગ્ય ખુરશી મળી છે. અત્યારસુધી ગુજરાતના ટોચના 12 અધિકારીઓ વગાર પગારે પોલીસ ભવનમાં ખુરશીઓ શોધતા હતા હવે એમને પરમાનન્ટ ઠેકાણું મળી ગયું છે.એક સમયે જે અધિકારીઓને કોઈ પાણીનું પણ નહોતું પુછતુ તેમનો વનવાસ પુરો થયો છે. ચાલો આ 12 IPS અધિકારીઓ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
ગુડબુકમાં હોવા છતાં, નહોતો મળ્યો ચાર્જ
હવે તેમનો પગાર પણ ચાલુ થઈ જશે, વેઈટીંગ પર પોસ્ટીંગ પર રહેલા અધિકારીઓ સરકારની ગુડબુકમાં હોવા છતાં પણ કોઈ કારણોસર ચાર્જ સોંપાતો ન હતો. હર્ષ સંઘવી પાસે હાલમાં ગૃહમંત્રાલય છે. રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વચ્ચે આ બદલીઓને કારણે કહી ખુશી કહી ગમનો માહોલ છે. ઘણા અધિકારીઓને રાહત થઈ છે તો ઘણાની મનની મનમાં રહી ગઈ છે.
ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટા ફેરફાર: IPS અધિકારીઓની બઢતી અને બદલી
|નામ અને બેચ
|હાલની પોસ્ટિંગ
|બઢતી/બદલી (નવી પોસ્ટિંગ)
|શમશેર સિંઘ (1991)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|ડાયરેક્ટર, સિવિલ ડિફેન્સ અને કમાન્ડન્ટ જનરલ, હોમ ગાર્ડ્સ, અમદાવાદ
|અશોક કુમાર (2003)
|IGP, રાજકોટ રેન્જ
|IGP, CID (ઈન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર
|ગગનદીપ ગંભીર (2004)
|IGP (એડમિન), ગાંધીનગર
|IGP, સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (વધારાનો હવાલો)
|ગૌતમકુમાર એમ. પરમાર (2004)
|IGP, ભાવનગર રેન્જ
|IGP, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર
|રાઘવેન્દ્ર વત્સ (2005)
|JCP (ક્રાઈમ), સુરત શહેર
|IGP, અમદાવાદ રેન્જ
|નિલેશ બી. જાજડિયા (2006)
|IGP, જૂનાગઢ રેન્જ
|JCP (સેક્ટર-2, ક્રાઈમ અને લો એન્ડ ઓર્ડર), વડોદરા
|બિપિન એસ. અહીરે (2006)
|એડિશનલ ડાયરેક્ટર, ACB, અમદાવાદ
|IGP, સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, ગાંધીનગર
|પી. એલ. માલ (2006)
|IGP, કોસ્ટલ સિક્યુરિટી, અમદાવાદ
|એડિશનલ ડાયરેક્ટર, ACB, અમદાવાદ
|એન. એન. ચૌધરી (2006)
|JCP (ટ્રાફિક), અમદાવાદ
|IGP, ઈન્ટેલિજન્સ-2, ગાંધીનગર
|એ. જી. ચૌહાણ (2006)
|IGP (જેલ), અમદાવાદ
|JCP (ટ્રાફિક), અમદાવાદ
|આર. વી. અંસારી (2006)
|IGP, પંચમહાલ-ગોધરા રેન્જ
|IGP, ભાવનગર રેન્જ
|કે. એન. ડામોર (2006)
|JCP, સેક્ટર-2, સુરત
|IGP, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર
|મકરંદ જી. ચૌહાણ (2007)
|જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર, ACB, અમદાવાદ
|DIGP (લો એન્ડ ઓર્ડર), ગાંધીનગર (બઢતી સાથે)
|પરીક્ષિતા વી. રાઠોડ (2007)
|IGP, CID (ક્રાઈમ), ગાંધીનગર
|IGP, બનાસકાંઠા રેન્જ, પાલનપુર
|વિધિ ચૌધરી (2009)
|એડિશનલ CP (સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ), અમદાવાદ
|DIGP, પંચમહાલ-ગોધરા રેન્જ
|વિશાલકુમાર બી. વાઘેલા (2009)
|DIGP (આર્મડ યુનિટ્સ), ગાંધીનગર
|DIGP, સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ, ગાંધીનગર
|ડો. લીના પાટીલ (2010)
|એડિશનલ CP (ક્રાઈમ/લો એન્ડ ઓર્ડર), વડોદરા
|પ્રિન્સિપાલ, ગુજરાત પોલીસ એકેડમી, કરાઈ
|નિર્લિપ્ત રાય (2010)
|DIGP, સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ, ગાંધીનગર
|DIGP, રાજકોટ રેન્જ
|દીપકકુમાર વી. મેવાણી (2010)
|DIGP (લો એન્ડ ઓર્ડર), ગાંધીનગર
|જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર, ACB, અમદાવાદ
|મહેન્દ્ર બગડિયા (2010)
|એડિશનલ CP (ક્રાઈમ/ટ્રાફિક/એડમિન), રાજકોટ
|એડિશનલ CP, સેક્ટર-2, સુરત
|હિતેશકુમાર એચ. જોયસર (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|DIGP, ઈન્ટેલિજન્સ-1, ગાંધીનગર
|ડો. તરુણ દુગ્ગલ (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|એડિશનલ CP (એડમિનિસ્ટ્રેશન), અમદાવાદ
|ચૈતન્ય આર. માંડલીક (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|એડિશનલ CP (ક્રાઈમ/ટ્રાફિક/એડમિન), રાજકોટ
|સરોજ કુમારી (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|DIGP (જેલ), વડોદરા
|રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|DIGP, જૂનાગઢ રેન્જ
|આર. પી. બારોટ (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|DIGP (જેલ), અમદાવાદ
|ડો. જી. એ. પંડ્યા (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|DIGP (જેલ), રાજકોટ
|આર. ટી. સુસરા (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|એડિશનલ CP (સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ), અમદાવાદ
|સુધા એસ. પાંડે (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|DIGP (આર્મડ યુનિટ્સ), વડોદરા
|સુજાતા મઝમુદાર (2011)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|DIGP (આર્મડ યુનિટ્સ), ગાંધીનગર
|સુધીરકુમાર જે. દેસાઈ (2012)
|DIGP (ઈન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર
|એડિશનલ CP (સેક્ટર-1 અને ટ્રાફિક), વડોદરા
|બલરામ મીના (2012)
|ADC, રાજ્યપાલશ્રી (રાજભવન)
|એડિશનલ CP, સેક્ટર-1, સુરત
|કરણરાજ વાઘેલા (2012)
|એડિશનલ CP (ઇકોનોમિક વિંગ), સુરત
|એડિશનલ CP (ક્રાઈમ), સુરત
|એસ. વી. પરમાર (2012)
|DIGP, SRPF ગ્રુપ-15, મહેસાણા
|એડિશનલ CP (ટ્રાફિક), સુરત
|એ. એમ. મુનિયા (2012)
|DIGP, SRPF ગ્રુપ-5, ગોધરા
|DIGP, કોસ્ટલ સિક્યુરિટી, અમદાવાદ
|મયુર જી. પાટીલ (2014)
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
|DCP, ઝોન-8, અમદાવાદ
|વાભંગ જામીર (1999)
|સ્પેશિયલ CP, સેક્ટર-1, સુરત
|વેટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ
શમશેર સિઘ ચૂપચાપ આ જગ્યા પરથી રિટાયર્ડ થશે
તમે જાણી લો અહીં કયા કયા અધિકારી ઘણા સમયથી વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટિંગમાં હતા. આ અધિકારીઓમાં સૌથી મોટુ નામ એ શમશેર સિઘનું છે. જેઓને કેન્દ્રમાંથી એકાએક પરત લવાયા બાદ તેઓ ગુજરાતના ડીજીપી બનશે એવી ચર્ચા હતી પણ હવે એમને સિવિલ ડિફેન્સ અને કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડસના ડિરકટર બનાવી દેવાયા છે. એ હાલના ઈન્ચાર્જ રાવ માટે રાહતના સમાચાર પણ છે. હવે શમશેરસિંઘના રિટાયર્ડમેન્ટમાં 25 દિવસ બાકી છે. હવે તેઓ ચૂપચાપ આ જગ્યા પરથી રિટાયર્ડ થશે. આ તેમના માટે મોટા સમાચાર છે.
કયા અધિકારી વેઈટિંગ પોર પોસ્ટિંગ હતું..
આ સિવાય 12 જેટલા અધિકારીઓ છે જે અત્યારસુધી આંટાફેર કરતા હતા. હવે તેમને એક નવી જવાબદારી મળી છે. અત્યાર સુધી હિતેશ કુમાર જોયસરા, ડો. તરૂણ દુગ્ગલ, ચૈતન્ય આર માંડલિક, સરોજકુમારી, રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસ્મા, આર પી બારોટ, ડો. જીએ પંડ્યા. આર ટી સુસરા. સુધા એસ પાંડે અને સુજાતા મજમુદાર એ વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ પર હતા.
આ બદલીઓમાં સૌથી મોટી બાબત એ છે કે સુરતમાં સેક્ટર 1ના સ્પેશ્યલ સીપી વાબંગ ઝમીરને વેઈટિંગ ફોર પોસ્ટિંગ રખાયા છે. સરકારની ગુડબુકમાં રહેલા આ અધિકારીને કેમ એકાએક સાઈડ કરાયા એ આઈપીએસ લાંબીમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. શું સરકાર હજુ એમને સારી પોસ્ટીંગ માટે સાઈડ કરી રહી છે કે કોઈ કારણોસર એમને સાઈડલાઈન કરાયા એ તો આગામી સમય જ બતાવશે પણ 37 બદલીઓમાં વાબંગ ઝમીર એ ચર્ચામાં છે.
અશોક કુમાર યાદવ સરકારની ગુડબુકમાં
રાજકોટ રેન્જના અશોક યાદવને આઈબીમાં મૂકાયા છે. અશોક કુમાર યાદવ એ સરકારની ગુડબુકમાં હતા. જેઓ હવે સરકારના આંખ, કાન અને નાક બન્યા છે. આઈબી વિભાગનું કામ સરકાર વિરોધમાં થતા તમામ પાસાઓ પર નજર રાખવાની છે. ગુજરાત કેડરના 2003 બેચના IPS અધિકારી અશોક કુમારની તાજેતરમાં રાજકોટ રેન્જ આઈજી (IG) પદેથી CID (ઇન્ટેલિજન્સ), ગાંધીનગર ખાતે ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે. રાજકોટ રેન્જમાં તેમની કામગીરી દરમિયાન તેઓ કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવામાં અત્યંત સક્રિય રહ્યા હતા. હવે સરકારે તેમના પર મોટો ભરોસો મૂક્યો છે. સરકાર કેવી સ્થિતિમાં છે, ક્યાં સરકારના વિરોધમાં માહોલ છે એ તમામ બાબતો ઈન્ટેલિજન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના શીરે હોય છે. આમ અશોક કુમાર યાદવને મોટી જવાબદારી મળી છે.
ગગનદીપ ગંભીર હવે નવા મોનીટર બની ગયા છે. ઘણા સમયથી ચાર્જ પર ચાલી રહેલી અમદાવાદ રેન્જને નવા આઈજી મળ્યા છે. રાઘવેન્દ્ર વત્સને અમદાવાદ રેન્જની જવાબદારી મળી છે. પરીક્ષિતા રાઠોડને નવા બનાવેલા બનાસકાંઠા રેન્જની જવાબદારી મળી છે. આમ આ 37 બદલીઓમાં કહી ખુશી કહી ગમનો માહોલ છે.
