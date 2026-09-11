/ગુજરાત જલ જીવન મિશન: 73 કરોડથી વધુની ખોટી ચૂકવણી, અધૂરા કામો અને દૂષિત પાણી! કેગના રિપોર્ટમાં સનસનીખેજ ખુલાસા

Gandhinagar News: ભારતના કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ (CAG) દ્વારા ગુજરાત જલ જીવન મિશન અંગે એક અત્યંત ગંભીર ઓડિટ રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં વર્ષ 2019 થી 2024 દરમિયાન આ યોજના હેઠળ થયેલી કામગીરીમાં મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ, નિયમોના પાલનમાં રહેલી ખામીઓ અને સરકારી તંત્રની ગંભીર બેદરકારીના અનેક મુદ્દાઓ ખુલ્લા પાડવામાં આવ્યા છે.
કોન્ટ્રાક્ટરોને કરોડો રૂપિયાની વધારાની ચુકવણી
કેગના રિપોર્ટ અનુસાર, કોન્ટ્રાક્ટરોને અયોગ્ય WPI (હોલસેલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ) અને GST દર લાગુ કરીને કુલ 72.97 કરોડ રૂપિયાની વધુ ચુકવણી કરવામાં આવી છે. GWIL અને GWSSB દ્વારા ખોટા WPI ના ઉપયોગને કારણે કોન્ટ્રાક્ટરોને 54.32 કરોડ રૂપિયા, જ્યારે અયોગ્ય GST દરના કારણે 18.65 કરોડ રૂપિયાની વધારાની ચુકવણી થઈ છે. આ ઉપરાંત, MS પાઇપના ભાવમાં ફેરફાર દર્શાવીને 38.92 કરોડ રૂપિયા અને DI પાઇપ માટે અયોગ્ય બેઝ WPI ઇન્ડેક્સના ઉપયોગથી 14.07 કરોડ રૂપિયા વધારે ચૂકવાયા છે. GWSSBમાં અયોગ્ય GSTના કારણે 9.54 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો લાભ અપાયો હોવાનો પણ રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ છે.
સરકારી નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં ગંભીર ખામી
યોજનાના નાણાકીય વ્યવસ્થાપન પર પણ મોટા સવાલો ઊભા થયા છે. વર્ષ 2019થી 2024 વચ્ચે મિશનને 19,471.61 કરોડ રૂપિયાનું ભંડોળ મળ્યું હતું, જેમાંથી 19,128.18 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવ્યા છે. પરંતુ, રાજ્ય સરકારે પોતાનો હિસ્સો ફાળવવામાં વિલંબ કરતાં યોજના 3,179.31 કરોડ રૂપિયાથી વંચિત રહી હતી. બીજી તરફ, WASMOને 3,306.22 કરોડ રૂપિયા એડવાન્સ પેટે આપી દેવામાં આવ્યા હતા. રિપોર્ટમાં એ પણ નોંધવામાં આવ્યું છે કે સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ અને ઓફિસ બિલ્ડિંગ પાછળ 28.79 કરોડ રૂપિયાનો બિનજરૂરી અને અસ્વીકાર્ય ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
સરકારી કામગીરી અને દેખરેખનો સદંતર અભાવ
જલ જીવન મિશનના નીતિગત માર્ગદર્શન અને દેખરેખ માટે રચાયેલી SWSMની એપેક્સ કમિટી અને એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીની વર્ષ 2020થી 2024 દરમિયાન એક પણ બેઠક યોજાઈ ન હતી. જિલ્લા સ્તરે પણ 55 જરૂરી બેઠકો સામે માત્ર 6 થી 36 બેઠકો જ મળી હતી. નમૂના તપાસ કરાયેલા જિલ્લાઓમાં માત્ર 44.26 ટકા ગામોએ જ વિલેજ એક્શન પ્લાન બનાવ્યા હતા. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, બેઝલાઇન સર્વેના કોઈ રેકોર્ડ જ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી કેગ દ્વારા તેની ચકાસણી જ થઈ શકી નથી. વધુમાં, રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરની યોજનાઓમાં FHTC (ફંક્શનલ હાઉસહોલ્ડ ટેપ કનેક્શન) ના આંકડાઓમાં મોટી વિસંગતતા જોવા મળી છે.
યોજનાના અમલીકરણમાં મોટો વિલંબ અને જોડાણોની સ્થિતિ
યોજનાને સાકાર કરવામાં મોટો વિલંબ થયો છે. GWILની 11 જૂથ પાઇપલાઇન યોજનાઓમાંથી 5 યોજનાઓ 8 થી 25 મહિના જેટલી મોડી પૂર્ણ થઈ હતી. જ્યારે GWSSBની નમૂના તપાસ કરાયેલી 111 કામગીરીઓમાંથી ડિસેમ્બર 2024 સુધી માત્ર 41 કામગીરી જ પૂર્ણ થઈ શકી છે. ઉમરેઠ, ભરૂચ અને પાટણમાં કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં સંપથી ESR (એલિવેટેડ સ્ટોરેજ રિઝર્વોયર) સુધીનું જોડાણ ન થવાના કારણે પાણી પુરવઠા યોજનાઓ કાર્યરત થઈ શકી ન હતી.
પાણીના નળ જોડાણની સ્થિતિ પણ ચિંતાજનક છે. નમૂના તપાસ કરાયેલા છ જિલ્લાઓમાંથી ચાર જિલ્લામાં નવેમ્બર 2024 સુધી 71,842 ઘરો (14.84 ટકા) ને હજુ સુધી કાર્યરત ઘરેલુ નળ જોડાણ મળ્યા જ નથી. આ ઉપરાંત, 48 ગામોમાં વ્યક્તિ દીઠ દૈનિક 55 લિટર પાણી પૂરું પાડવાના નિર્ધારિત ધોરણોનું પાલન પણ થતું નથી.
પાણીની ગુણવત્તા અને પ્રયોગશાળાઓ અંગે સવાલ
પાણીની ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરવામાં પણ તંત્ર નબળું પુરવાર થયું છે. રાજ્યના 249 તાલુકાઓમાંથી માત્ર 46 તાલુકાઓમાં જ પાણી પરીક્ષણ પ્રયોગશાળા ઉપલબ્ધ છે. જાન્યુઆરી 2025 સુધીમાં જરૂરી સાધનોમાંથી માત્ર 61.70 ટકા સાધનો જ લેબમાં ઉપલબ્ધ હતા. ગાંધીનગર સ્થિત રાજ્ય કક્ષાની પ્રયોગશાળામાં 64.29 ટકા ટેકનિકલ જગ્યાઓ ખાલી પડેલી છે. મોટાભાગની પ્રયોગશાળાઓમાં ચોમાસા પહેલા અને પછી નિયમિત પાણી પરીક્ષણ થયું જ નથી. જે પરીક્ષણો થયા તેમાં ચોમાસા પહેલા 26 ટકા અને ચોમાસા પછી 24 ટકા પાણીના નમૂનાઓ અયોગ્ય માલૂમ પડ્યા હતા.
પાણી વેરાની વસૂલાતમાં નિષ્ફળતા
પાણી વેરાની બાકી રકમમાં પણ જંગી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. નબળી વસૂલાતને કારણે 2019-2020ની શરૂઆતમાં ગ્રામ પંચાયતોની બાકી પાણી વેરાની રકમ 139.11 કરોડ રૂપિયા હતી, જે 2023-2024 ના અંતે વધીને 236.55 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. આમ, માત્ર પાંચ વર્ષમાં પાણી વેરાની બાકી રકમમાં 97.44 કરોડ રૂપિયા એટલે કે 70.05 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, કેગના આ ઓડિટ રિપોર્ટ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે 2019થી 2024 દરમિયાન ગુજરાત જલ જીવન મિશનમાં નાણાકીય ગેરરીતિઓ આચરવામાં આવી છે અને સરકારી કામગીરીમાં ગંભીર બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે, જેણે યોજનાના મુખ્ય હેતુઓ પર મોટો પ્રશ્નાર્થ ઊભો કર્યો છે.