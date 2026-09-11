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ગુજરાત જલ જીવન મિશન: 73 કરોડથી વધુની ખોટી ચૂકવણી, અધૂરા કામો અને દૂષિત પાણી! કેગના રિપોર્ટમાં સનસનીખેજ ખુલાસા

ભારતના કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ (CAG) દ્વારા ગુજરાત જલ જીવન મિશન અંગે એક અત્યંત ગંભીર ઓડિટ રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં વર્ષ 2019 થી 2024 દરમિયાન આ યોજના હેઠળ થયેલી કામગીરીમાં મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ, નિયમોના પાલનમાં રહેલી ખામીઓ અને સરકારી તંત્રની ગંભીર બેદરકારીના અનેક મુદ્દાઓ ખુલ્લા પાડવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 11, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:07 PM IST
ગુજરાત જલ જીવન મિશન: 73 કરોડથી વધુની ખોટી ચૂકવણી, અધૂરા કામો અને દૂષિત પાણી! કેગના રિપોર્ટમાં સનસનીખેજ ખુલાસા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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