Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarati

'મેં મારી મરજીથી લગ્ન કર્યાં છે', હત્યાની આશંકા બાદ પાટીદાર યુવતીનો સામે આવ્યો Video


Kheda News: પાટીદાર સમાજના આરોપો બાદ રબારી સમાજના યુવક સામે પ્રેમ લગ્ન કરનાર યુવતી સામે આવી છે. તેણે એક વીડિયો દ્વારા જણાવ્યું કે મેં મારી મરજીથી લગ્ન કર્યાં છે અને હું સુરક્ષિત છું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:00 PM IST
  • રબારી સમાજના યુવક સાથે લગ્ન કરનાર પાટીદાર યુવતીનો વીડિયો
  • કહ્યું- મેં મારી મરજીથી લગ્ન કર્યાં છે, હું મારા પતિ સાથે ખુશ છું
  • યુવતીના વીડિયો બાદ દિનેશ બાંભણિયાએ ઉઠાવ્યા સવાલ

Trending Photos

'મેં મારી મરજીથી લગ્ન કર્યાં છે', હત્યાની આશંકા બાદ પાટીદાર યુવતીનો સામે આવ્યો Video

ખેડા જિલ્લાના લશુંદ્રા ગામની પાટીદાર દીકરીએ ભાગીને રબારી યુવક સાથે લગ્ન કર્યાં હતા. આ ઘટના બાદ પાસ અને SPG અને પાસ દ્વારા દીકરીની હત્યા કરી દીધી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી. પરંતુ આ ઘટનામાં મોટા વળાંક સામે આવ્યો છે. રબારી યુવક સામે લગ્ન કરનાર યુવતીનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં તેણે પોતાની વાત રજૂ કરી છે.

યુવતીએ વીડિયો દ્વારા જણાવી પોતાની વાત
ખેડાના કઠલાલ તાલુકાના લસુંદ્રા ગામની પાટીદાર દીકરીના પ્રેમ લગ્ન મામલે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. પાટીદાર સમાજ દ્વારા દીકરીની હત્યા થઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. પાટીદાર સમાજે દીકરીનું અપહરણ કરી પૈસા પડાવી લીધાનો દાવો કર્યો હતો. પરંતુ હવે પાટીદાર સમાજની દીકરીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સંદેશ આપ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પાટીદાર સમાજની દીકરીએ વીડિયોના માધ્યમથી કહ્યું કે મેં મારી મરજીથી પ્રેમ લગ્ન કર્યાં છે. આ સાથે તેણે આરોપ લગાવ્યો કે પાટીદાર સમાજના આગેવાનો રબારી સમાજને દબાણ કરી રહ્યાં છે.

યુવતીનો વીડિયો
'મેં મારી મરજીથી અને મારી જાતે લગ્ન કર્યાં છે. મને ખોટી રીતે હેરાન કરશો નહીં. હું જ્યાં છું ત્યાં સલામત છું. હું મારા પતિ સાથે ખુશ છું. હું ઘરેથી સોનું કે પૈસા લઈને આવી નથી. જો અમને વધારે હેરાન કરવામાં આવશે તો અમે આપઘાત કરી લઈશું. તેના જવાબદાર મારો પરિવાર, એસજીપી ગ્રુપ રહેશે.'

યુવતીના વીડિયો બાદ દિનેશ બાંભણિયાની પ્રતિક્રિયા
રબારી સમાજના યુવક સાથે લગ્ન કરનાર પાટીદાર યુવતીનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ દિનેશ બાંભણિયાએ પ્રતિક્રિયા આપી છે. બાંભણિયાએ જણાવ્યુ કે દીકરીને બળજબરીપૂર્વક ગાડીમાં બેસાડી એક સ્ક્રીપ્ટ વંચાવી દેવામાં આવી છે. સ્ક્રિપ્ટના આધારે દીકરી પોતાનું અસ્તિત્વ જોખમમાં નથી તેવું કહી રહી છે. દીકરીના ચહેરા પરથી લાગી રહ્યું છે કે તેને દબાવવામાં આવી રહી છે.

દિનેશ બાંભણિયાએ માંગ કરી કે દીકરી ક્યા છે તેનું લોકેશન આપવામાં આવે અને તેને ખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર કરવામાં આવે. અમારી પોલીસને પણ વિનંતી છે કે દીકરીને હાજર કરે. દીકરી હાજર ન થાય ત્યાં સુધી રણછોડ રબારી સહિત જે લોકો તેમાં સામેલ છે તે બધાને પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવે. દીકરીના જીવને જોખમ છે તેમ લાગી રહ્યું છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trending news