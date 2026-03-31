ગુજરાતના સદીઓ જૂના રહસ્ય પરથી પડદો ઉંચકાયો, ગુજરાતમાં બે સુનામી આવી હતી
Gujarat Tsunami News : ગુજરાતના દરિયાકાંઠે પણ એક સમયે સુનામી ત્રાટકી હતી, તેવું અમદાવાદમાં આવેલી એમજી સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યૂટના રિસર્ચમાં સાબિત થયું છે. જોકે, સંશોધન કહે છે કે, દરિયા કાંઠે એક નહિ, બે-બે સુનામી આવી હતી. ગુજરાતમાં ક્યારે સુનામી આવી હતી, અને કેવી રીતે આ રહસ્ય ઉજાગર થયું તે જાણીએ...
- શું ગુજરાતના દરિયાકાંઠે ખરેખર સુનામી આવી હતી?
- આખરે ક્યારે સુનામીએ ગુજરાતના દરિયાને હચમચી નાંખ્યો હતો
- અમદાવાદની ઈન્સ્ટિટ્યૂટના સંશોધનમાં થયો મોટો ખુલાસો
Gujarat Tsunami Study : ગુજરાત પાસે દેશનો સૌથી લાંબો 1600 કિલોમીટરનો દરિયો છે. તેમાં પણ કચ્છની ભૂમિ તો અનેક રહસ્યો છુપાવીને બેઠી છે. રહસ્યોના ખજાનામાં સૌથી મોટું રહસ્ય ખૂલી ગયું છે. ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠે લગભગ 6000 વર્ષ પહેલા એક નહિ, બે સુનામી આવી હતી. જેના નિશાન આજે પણ દરિયાની રેતીમાં છે. જાણો શું છે આ સંશોધન અને કોણે આ સંશોધન કર્યુ, તે જાણીએ.
ગુજરાતનો સમુદ્રી વિસ્તાર દેશના સૌથી વ્યસ્ત દરિયાઈ વિસ્તાર અને આર્થિક રીતે મહત્વનો માનવામાં આવી છે. પરંતુ અહીં લગભગ 1000 વર્ષ અને 6000 વર્, પહેલા બે મોટી સુનામી આવી હતી. જેના નિશાન આજે પણ દરિયાઈ રેતીમાં છુપાયેલા છે. આ રિસર્ચ એટલા માટે મહત્વનું છે કે, ભારતના દરિયાઈ વિસ્તારમાં સુનામીનો કોઈ લેખિત કે વૈજ્ઞાનિક રેકોર્ડ નથી. ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠે ફેલાયેલી રેતીના કણો પરથી વૈજ્ઞાનિકોએ આ રહસ્ય ઉજાગર કર્યું છે. જેના નિશાન આજે પણ રેતીમાં દફન છે.
ગુજરાતનું 6000 વર્ષ જૂનું રહસ્ય
અમદાવાદમાં આવેલી એમજી સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યૂટના રિસર્ચકર્તાઓએ એક ખાસ પ્રકારની વૈજ્ઞાનિક ટેકનિક ‘ઓપ્ટીકલી સ્ટિમ્યુલેટેડ લ્યુમિનેસિસ’ (OSL) ની મદદથી આ મહત્વની શોધ કરી છે. આ ટેકનિકથી માલૂમ પડ્યું કે, રેત કે ખનીજના કણ છેલ્લા ક્યારે સૂર્યના કિરણોના સંપર્કમાં આવ્યા હતા.
કેવી રીતે સામે આવ્યું રહસ્ય
આ શોદ દ્રષ્ટિ ગાંધી અને પરસ સોલંકીએ કરી છે. જેને આંતરરાષ્ટ્રીય જનરલ મરીન જિયોલોજીમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. આ શોધ અનુસાર, સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં રેતીના કણ વારંવાર સૂર્યની કિરણોના સંપર્કમાં આવે છે. જેનાથી તેનો ટાઈમ રેકોર્ડ રિસેટ થાય છે. પરંતું જ્યારે સુનામી જેવી તેજ અને વિશાનકારી ઘટનાઓ બને છે, ત્યારે આ કણ અચાનક ઊંડાણમાં દબાઈ જાય છે. તેમને પૂરતી રોશની પણ મળતી નથી. આવામાં આ કણોમાં તે સમયના ટાઈમ-માર્ક સુરક્ષિત રહી જાય છે.
લેબોરેટરીમાં આ કણોનું વિશ્લેષણ કરીને વૈજ્ઞાનિકો માલૂમ કરી શકે છે કે, આવી ઘટનાઓ ક્યારે બની હતી. આ રિસર્ચમાં OSL ટેકનિકને સુનામી સાથે જોડાયેલા તત્વો (sediments) ની ઓળખ અને તેનો સમયગાળો નક્કી કરવામાં મદદગાર સાબિત થાય છે.
આ શોધ કેટલી મહત્વની છે
શોધકર્તાઓનું કહેવું છે કે, આ શોધ મહત્વની છે, કારણ કે, ભારતના અનેક દરિયાઈ વિસ્તારોમાં સુનામીનો કોઈ લેખિત કે વૈજ્ઞાનિક રેકોર્ડ મોજૂદ નથી. આવામાં આ ટેકનિક ભૂતકાળની કુદરતી આપદાઓને સમજવા અને ભવિષ્યના સંકટનો સામનો કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, ભૂવિજ્ઞાન વિભાગના હેડ પરસ સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતનો દરિયા કિનારો સૌથી વ્યસ્ત અને આર્થિક રીતે મહત્વનો છે. પરંતું અહી સુનામીના ખતરાને લઈને માહિતી બહુ જ મર્યાદિત મળી છે. જુના કાળમાં આવેલી સુનામીની ફ્રીકવન્સી અને પ્રભાવને સમજવું બહુ જ જરૂરી છે. જેથી આગામી ભવિષ્યમાં યોગ્ય ચેતવણી સિસ્ટમ અને સુરક્ષાનો ઢાંચો તેના કારણે તૈયાર કરી શકાય છે.
આમ, આ રિસર્ચ ન માત્ર ગુજરાત, પરંતુ સમગ્ર દેશના દરિયાઈ વિસ્તારને મહત્વપૂર્ણ સંકેત આપે છે કે, સમુદ્ર કિનારાની રેતીમાં છુપાયેલા રહસ્ય ભવિષ્યની આપદા અને મેનેજમેન્ટ રણનીતિને મજબૂત કરવાની મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
