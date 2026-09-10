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વચેટિયાઓ પર લાગશે લગામ, જમીન વેચાણની નોંધ માટે ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય

Gujarat Land Revenue Amendment Bill 2026 : ગુજરાત વિધાનસભામાં ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા) વિધેયક, 2026 વિના વિરોધે પસાર કરવામાં આવ્યું છે. સુધારા મુજબ, જમીનનો સાચો અને સ્પષ્ટ રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ, તમામ ખાતેદારોની સંમતિ અને કોઈ પૂર્વ વિવાદ ન હોય તો તેની ફેરફાર નોંધ તે જ દિવસે પ્રમાણિત કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સરકારનો દાવો છે કે આ સુધારાથી ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોને રાહત મળશે, વચેટિયાઓની દખલગીરી ઘટશે અને જમીન વહીવટમાં પારદર્શિતા વધશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 10, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:52 PM IST
વચેટિયાઓ પર લાગશે લગામ, જમીન વેચાણની નોંધ માટે ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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