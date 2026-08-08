/ગુજરાત સરકારના એ મંત્રી, જેમની પાસે 50 લાખથી પણ ઓછી છે સંપત્તિ, નામ જાણીને ચોંકી જશો!

Jayram Gamit Property : રાજકારણમાં સામાન્ય રીતે મંત્રીઓની સંપત્તિની વાત આવે એટલે મનમાં કરોડોનો આંકડો પહેલો આવે, પરંતુ ગુજરાતના વર્તમાન મંત્રીમંડળમાં એક નામ એવું છે, જેમની સંપત્તિ અન્ય મંત્રીઓની સરખામણીએ ઘણી ઓછી છે. આ નામ છે નિઝર (ST) બેઠકના ધારાસભ્ય અને મંત્રી ડો. જયરામ ગામીત.
એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR)ના ઓક્ટોબર 2025ના રિપોર્ટ મુજબ, ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળના 26 સભ્યોમાંથી જયરામ ગામીતે સૌથી ઓછી કુલ સંપત્તિ જાહેર કરી હતી. તેમની જાહેર કરેલી કુલ સંપત્તિ ₹46.96 લાખ જેટલી છે. બીજી તરફ, મંત્રીમંડળના 26 સભ્યોની સરેરાશ સંપત્તિ ₹11.12 કરોડ હોવાનું ADRના વિશ્લેષણમાં જણાવાયું છે.
કરોડપતિ મંત્રીઓ વચ્ચે સૌથી ઓછી સંપત્તિ
ADRના રિપોર્ટ પ્રમાણે ગુજરાતના 26 મંત્રીઓમાંથી 23 મંત્રીઓ એટલે કે 88 ટકા મંત્રીઓ કરોડપતિ છે. આ આંકડાની સરખામણીમાં ડો. જયરામ ગામીતની ₹46.96 લાખની જાહેર સંપત્તિ તેમને મંત્રીમંડળમાં સૌથી ઓછી સંપત્તિ ધરાવતા મંત્રી બનાવે છે.
ડો. જયરામ ગામીત વિશે
ડો. જયરામ ગામીત એ ગુજરાત સરકારમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી અને તાપી જિલ્લાની નિઝર બેઠકના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય છે. તેમણે BA, MA અને Ph.D. સુધીનું ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું છે. તેઓ આદિવાસી સમાજના એક અગ્રણી નેતા છે અને રાજકારણમાં ડોકટર જયરામ લાંબા સમયથી સક્રિય છે. ડો. જયરામ ગામીત ગુજરાત સરકારમાં રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ તેમજ પ્રવાસન વિભાગના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી છે.
રાજકીય અને સામાજિક કારકિર્દી