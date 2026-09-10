/10 લાખ દંડ અને 10 વર્ષ સુધીની સજા... પશુઆહારમાં ભેળસેળ કરનારાઓની હવે ખેર નથી! વિધાનસભામાં બિલ પસાર

Livestock Feed Bill 2026 : રાજ્યના પશુપાલકોની સમૃદ્ધિ, પશુધનના સ્વાસ્થ્ય રક્ષણ અને ગુણવત્તાયુક્ત પશુઆહાર સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશથી ગુજરાત વિધાનસભામાં પશુપાલન મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલું ગુજરાત પશુધન આહાર, મરઘાં-ચણ અને ખનિજ મિશ્રણ વિધેયક-2026 ગૃહ દ્વારા સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યું હતું.
રાજ્યની 106 લાખથી વધુ ભેંસો, 96 લાખથી વધુ ગાયો તેમજ ઘેટાં-બકરાં અને મરઘાં સહિતના બહોળા પશુધનના આરોગ્યની સુરક્ષા અને દૂધ ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવા માટે આ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે.
પશુપાલન મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે આ વિધેયક વર્લ્ડહેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) દ્વારા આપવામાં આવેલી "One Health"ની વિચારધારા પર આધારિત છે. કાયદાનું પાલન કરતા પ્રામાણિક ઉત્પાદકો અને પશુપાલકો માટે આ કાયદો રક્ષણની ઢાલ બનશે અને અનૈતિક પ્રથાઓ આચરનારાઓ સામે કડક પગલાં લેવાશે.
પશુ આહારના વ્યવસાયમાં પારદર્શિતા અને ગુણવત્તા લાવવા માટે કડક જોગવાઈઓ
આ નિયમોના ઉલ્લંઘન માટે દંડ અને સજાની જોગવાઈ
મંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, આ વિધેયક ઉદ્યોગ વિરોધી નથી, પરંતુ ગુણવત્તા વિરોધી વ્યવસાયકારો સામે છે. લાયસન્સની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઇન અને ફેસલેસ રાખવામાં આવશે, જેથી ઉદ્યોગકારોને કોઈ બિનજરૂરી કનડગત ન થાય. વધુમાં, જે ખેડૂતો પોતાના પશુઓ માટે ઘરે આહાર બનાવે છે અથવા સંશોધન હેતુ આહાર બનાવે છે, તેમને આ કાયદામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
વિધાનસભા ગૃહમાં આ વિધેયક પરની ચર્ચા દરમિયાન તમામ ધારાસભ્યઓએ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક અને હકારાત્મક રીતે સહભાગી થઈને પોતાના આશાસ્પદ સૂચનો રજૂ કર્યા હતા અને આ બિલને આવકાર્યું હતું.