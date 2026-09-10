Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /10 લાખ દંડ અને 10 વર્ષ સુધીની સજા... પશુઆહારમાં ભેળસેળ કરનારાઓની હવે ખેર નથી! વિધાનસભામાં બિલ પસાર

10 લાખ દંડ અને 10 વર્ષ સુધીની સજા... પશુઆહારમાં ભેળસેળ કરનારાઓની હવે ખેર નથી! વિધાનસભામાં બિલ પસાર

Livestock Feed Bill 2026 : ગુજરાત વિધાનસભામાં ગુજરાત પશુધન આહાર, મરઘાં-ચણ અને ખનિજ મિશ્રણ વિધેયક-2026 સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યું છે, અબોલ પશુઓ અને પશુપાલકોના હિતમાં રાજ્ય સરકારે ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. સત્તાપક્ષ અને વિપક્ષના તમામ ધારાસભ્યોઓએ ઉત્સાહપૂર્વક અને હકારાત્મક રીતે ચર્ચામાં ભાગ લઈ વિધેયકને આવકાર્યું છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 10, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:19 PM IST
10 લાખ દંડ અને 10 વર્ષ સુધીની સજા... પશુઆહારમાં ભેળસેળ કરનારાઓની હવે ખેર નથી! વિધાનસભામાં બિલ પસાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી, આ જિલ્લાઓમાં અપાયું ઓરેન્જ એલર્ટ
2
3
4
5