અમદાવાદમાં જ્યાંથી ભાજપનો ઉદય થયો હતો, એ ખાડિયામાં ભાજપનું ખીલવામાં આવી મોટી અડચણ
Will BJP Loss Khadiya Seat In Ahmedabad : અમદાવાદની ખાડિયા બેઠક ભાજપનો ગઢ મનાતી આવી છે, પરંતુ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપને મતદારોના ફાંફા પડશે, અને અહીં કોંગ્રેસ ફાવી જશે તેવુ લાગી રહ્યુ છે. તેથી જ કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે, તેઓ ભાજપને લોકસભામાં અયોધ્યાની હાર જેવો ઝાટકો આપશે
- ખાડિયામાં મતદારોનું પલાયન અને મતદારોમાં કમી થવાથી ભાજપ માટે જોખમ ઉભું થયું
- મૂળ અમદાવાદીઓ કે જેઓ ભાજપ સાથે જોડાયેલા હતા એમની સંખ્યા ઘટી
- કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું, ભાજપને લોકસભામાં અયોધ્યાની હાર જેવો ઝાટકો આપીશું
Ahmedabad Maha Nagarpalika Election 2026 ગૌરવ પટેલ/અમદાવાદ : અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાની ખાડીયા વોર્ડની ચુંટણી ભલે સ્થાનિક રહી પણ તેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દો પાકિસ્તાન આવ્યો. જેના મૂળ કારણમાં એસઆઇઆરની પ્રકિયા બાદ જાહેર થયેલ યાદી લાગી રહ્યુ છે. રાજ્યમાં એસઆઈઆરની કામગીરી પૂર્ણ થયા મતદારો કમી થવાથી ક્યાંક ભાજપને તો ક્યાંક કોંગ્રેસને ફાયદો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. એવી જ એક બેઠક અમદાવાદની ખાડિયા છે. જ્યાં અંદાજિત 25000 મતદારના નામ કમી થતા ભાજપના ગઢમાં ગાબડું પડવાની શક્યતા જોવાઈ રહી છે. ગુજરાતમાં ભાજપનો ઉદભવ ખાડિયાથી થયો હતો, હવે અહીં જ મતદારોનું પલાયન અને મતદારોમાં કમી થવાથી ભાજપ માટે જોખમ ઉભું થયું છે. ખાડિયાનો જંગ કેવો રહેશે એ જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં.
ભાજપના મતદારોની સંખ્યા ઘટનાનું મુખ્ય કારણ
1980 માં ભાજપની સ્થાપના થયાના છ વર્ષ પછી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. એ સમયથી ખાડિયા વોર્ડ ભાજપનો ગઢ રહ્યો છે. જોકે હવે વર્ષ 2026 માં પરિસ્થિતિ બદલાતી જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદનો ખાડિયા વિસ્તાર પોળનો વિસ્તાર છે. ઐતિહાસિક પોળો ધરાવતો વિસ્તાર કોમર્શિયલ બાંધકામને કારણે પોતાની ઓળખ ગુમાવી રહ્યો છે. વળી, પરિવારો મોટા થવાને કારણે સ્થળાંતર અને સમસ્યાઓના કારણે આ વિસ્તારમાં મૂળ અમદાવાદીઓ કે જેઓ ભાજપ સાથે જોડાયેલા હતા એમની સંખ્યા ઘટી છે.
શું આ વખતની સ્થિતિ કોંગ્રેસ તરફી છે?
વર્ષ 2021 માં યોજાયેલ છેલ્લી મનપાની ચૂંટણી ની સરખામણીએ આ વર્ષે અંદાજિત 25 હજાર જેટલા મતદાતાઓ ઘટ્યા છે. જેની અસર ચૂંટણી પરિણામો પર થવાની શકયતા છે. કોંગ્રેસનો દાવો છે કે ગત વખતે AIMIM, AAP ના ઉમેદવારો 11 હજાર જેટલા મત લઈ ગયા હતા. ત્યારે પણ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર માત્ર 1500-2000 મતોથી હાર્યા હતા. જ્યારે આ વખતે સ્થિતિ કોંગ્રેસ તરફી બની છે
ઓછું મતદાન થાય તો ભાજપના ગઢમાં ગાબડું પડશે
છેલ્લી યોજાયેલ મનપા ચૂંટણીમાં ખાડિયા વોર્ડમાં 97,776 મતદાતાઓ હતા, જે આ વખતની ચૂંટણીમાં ઘટીને 72,317 મતદાતાઓ રહી ગયા છે. ખાડિયા વોર્ડના ૮૩ બુથ પૈકી લઘુમતી વિસ્તારના 17, બહુમતી વિસ્તારના 30 જ્યારે મિક્સ કહી શકાય એવા 35 બુથ છે. કોંગ્રેસે પસંદ કરેલા ઉમેદવાર મુજબ અને તેમની ધારણા પ્રમાણે બહુમતી વિસ્તારમાં ઓછું મતદાન થાય તો ભાજપના ગઢમાં ગાબડું પડવાની શક્યતા રહેલી છે. જેમાં પડતર પ્રશ્નોના કારણે નાગરિકોની નારાજગી ભાજપ માટે મોટો પ્રશ્ન બની શકે.
જો કે ભાજપનો દાવો છે કે તેમને પૂર્વ આયોજન કરી બંધ મિલોની ખાલી જગ્યા પર EWS આવાસ બનાવી લોકોને વિસ્તારમાં સમાવ્યા છે. જે સરકારી સહાયવાળા હોવાથી તેનો લાભ ભાજપને મળશે તેવી આશા ભાજપના નેતા અને પૂર્વ કોર્પોરેટર મુયર દવેએ વ્યક્ત કરી. .
હવે ખાડિયા કોનો ગઢ રહેશે?
ભાજપના ગઢમાં SIR થી કોંગ્રેસને ફાયદો થયો હોવાના અનુમાન છે. આ સાથે કોંગ્રેસના નેતા જગત શુક્લાએ જણાવ્યું કે, તેઓ ભાજપને લોકસભામાં અયોધ્યાની હાર જેવો ઝાટકો આપશે તો ભાજપ આસ્વાસ્થ છે કે જ્યાં પક્ષના મૂળિયા નંખાયા છે એ ખાડિયા માટે પાર્ટીએ અગાઉથી જ આયોજન કરી મતો કમી થવાથી થનાર નુક્સાનનું આયોજન કરી લીધું છે. જોકે હવે ખાડિયા કોનો ગઢ રહેશે એ ચુંટણીના પરિણામો નક્કી કરશે.
