સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપનો પ્લાન : નવી નહિ, જૂની ફોરમ્યુલા પર કરશે કામ

Gujarat Local Body Election : ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કંઈક નવું કરવાને બદલે પોતાની જૂની ફોરમ્યુલા પર વળગીને રહેશે, ઉમેદવારની ટિકિટ માટે જૂના નિયમો જ લાગુ રહેશે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:23 AM IST

Gujarat Local Body Election Politics: હવે તમામ પક્ષોની નજર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પર છે. ગુજરાત, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી પોતાના પાસાં મજબૂત કરી રહી છે. ત્યારે ટિકિટ મેળવવા માટે ભાજપમાં અત્યારથી જ આંટાફેરા શરૂ થઈ ગયા છે. આવામાં ભાજપે પણ નક્કી કરી લીધું કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જૂની ફોરમ્યુલા લાગુ કરવામાં આવશે. 

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ટિકિટ મેળવવા માંગતા દાવેદારો અત્યારથી જ સક્રિય થઈ ગયા છે. કેટલાય નેતાઓએ ભાજપના અત્યારથી કમલમના આંટાફેરા શરૂ કરી દીધા છે. ત્યારે ભાજપે ટિકિટ ફાળવવામાં નક્કી કરી લીધું છે કે, આ વખતે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપ પોતાની જૂની ફોરમ્યુલાને જ વળગી રહેશે. 

ભાજપના આંતરિક સૂત્રોનું કહેવું છે કે, ભાજપ જૂની ફોરમ્યુલાથી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લડશે. જેમાં સિનિયર નેતાઓને તક નહિ મળે. એટલે કે, 60 થી વધુ વર્ષના ઉમેદવારોને ચૂંટણી માટે ટિકિટ નહિ અપાય. આ ઉપરાંત રિપીટ થિયરી પણ નહિ અપનાવાયા. જેમ કે, બેથી વધુવાર કોર્પોરેટર કે તાલુકા-જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય ચૂંટાયા હોય તેઓને ફરીથી ટિકિટ નહિ મળે. 

ભાજપ નવા ચહેરાઓને પ્રાધાન્ય આપશે. આ સાથે જ ગુનાહિત રેકોર્ડ ધરાવતી વ્યક્તિઓે પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં સ્થાન નહિ મળે. 

આમ, ભાજપ પક્ષના ધોરણેના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરશે. તેથી જે લોકો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લડવા માંગતા હોય તેઓએ ભાજપના આ નિયમોનું પાલન કરવુ પડશે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Gujarat politicsBJP gujaratgujarat local body electionભાજપસ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી

