કુંભાણી ફોબિયા: ‘ઓપરેશન લોટસ’ સામે કોંગ્રેસનું ‘મિશન અજ્ઞાત’, ઉમેદવારોને અંડરગ્રાઉન્ડ કરી છુપાવ્યા
Operation Lotus Vs Mission Hidden In Gujarat Local Body Election 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ભાજપ એક પછી એક બેઠકો પર બિનહરીફ વિજેતા બની રહ્યું છે. ત્યારે ઉમેદવારોના હોર્સ ટ્રેડિંગના ડર વચ્ચે કોંગ્રેસનું ઉમેદવાર બચાવો અભિયાન શરૂ થઈ ગયું છે. ભાજપના ‘ઓપરેશન લોટસ’ સામે કોંગ્રેસે ‘મિશન અજ્ઞાત’ શરૂ કર્યુ, જૂના નેતાઓ સિવાયના અનેક જિલ્લાઓના ઉમેદવારોના ફોન બંધ કરાવીને અજાણ્યા સ્થાને મોકલાયા..
Trending Photos
Gujarat Local Body Election 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હવે છેલ્લી ઘડીએ ઉમેદવાર બચાવો અભિયાન શરૂ થઈ ગયું છે. કોંગ્રેસે પોતાના નવા ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા છે. રાજકોટ, સુરત, કલોલ, પોરબંદરમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવાયા હતા. જૂના જોગીઓ સિવાયના ઉમેદવારોને અજાણ્યા સ્થાને લઈ જઈને બચાવવાનો મરણિયો પ્રયાસ કોંગ્રેસ દ્વારા થઈ રહ્યો છે. આવતીકાલે ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ છે. આવામાં કેટલાક ઉમેદવાર ભાજપના સંપર્કમાં હોવાની ચર્ચા છે. ઉમેદવાર અંતિમ સમયે ફોર્મ પરત ન ખેંચે તે માટે કોંગ્રેસે એક્શન શરૂ કરી દીધું. હવે ચૂંટણીમાં ઓપરેશન લોટસ વર્સિસ મિશન અજ્ઞાત શરૂ થયું
કઈ પાલિકાના કેટલા ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવાયા
- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા - 40 ઉમેદવાર
- સુરત મહાનગરપાલિકા - 40 ઉમેદવાર
- કલોલ નગરપાલિકાન - 20 ઉમેદવાર
- પોરબંદર મહાનગરપાલિકા - 35 ઉમેદવાર
- નવસારી - 35 ઉમેદવાર
- તમામ ઉમેદવારોને ફોન હાલ બંધ, કોઈની સાથે વાતચીત નહીં....
સ્થાનિક સ્વરાજની ચુંટણીમાં ‘ઓપરેશન લોટસ’ ને લઈ ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. આ કારણે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને ‘મિશન અજ્ઞાત’ ફરી શરૂ કરી દેવું પડ્યું છે. નિલેશ કુંભાણી પ્રકરણથી પાઠ લઈ કોંગ્રેસે નવી રણનીતિ અપનાવી છે. અનેક પાલિકા, જિલ્લા પંચાયતના મજબૂત ઉમેદવારોને ગુપ્ત સ્થળે ખસેડાયા છે. ‘કુંભાણી ફોબિયા’ વચ્ચે જીત ખાતરી માટે કોંગ્રેસે મોટી કવાયત શરૂ કરી છે.
સુરતમાં સેફ હાઉસમાં ખસેડાયા
સુરતમાં શહેરથી દૂર 40 ઉમેદવારોને 11 સિક્રેટ લોકેશન પર ઉમેદવારોને રાખવામાં આવ્યા છે. ઉમેદવારો માટે ખાસ ‘સેફ હાઉસ’ બનાવી કિલ્લેબંધી કરવામાં આવી છે. મોબાઈલ ફોન જમા કરાવી ઉમેદવારોનો બહારનો સંપર્ક તોડાયો છે. પરિવાર અને અન્ય લોકો સાથે વાતચીત પર કડક પ્રતિબંધ મુકાયો છે. તેમજ સોશિયલ મીડિયા અને ઉમેદવારોના ઘરો પર પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. દરેક ઉમેદવાર સાથે બે ગુપ્ત ‘શેડો’ કાર્યકરો તૈનાત કરાયા છે.
કલોલમાં ઉમેદવાર બચાવ અભિયાન
કલોલ નગરપાલિકાના કોંગ્રેસ ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડાયા છે. કલોલ કોંગ્રેસ પોતાના ઉમેદવારોને બચાવવા માટે મેદાનમાં આવી ગયું છે. ઉમેદવારોને રાજકીય રીતે સુરક્ષિત રાખવા અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા છે. કલોલ નગરપાલિકાના કોંગ્રેસના 20 કરતા વધુ ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવાયા છે. મહત્વનું છે કે કલોલ મનપાની ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપની 4 બેઠકો બિન હરીફ થઈ ચૂકી છે. વોર્ડ 8, 6, 5 અને 10 ની 4 સીટો બિન હરીફ થઈ છે. ભાજપના ઉમેદવાર ધર્મેન્દ્ર પટેલ, ભગવતી બ્રહ્મભટ્ટ, ફતેસિંહ ઠાકોર, અને જયશ્રીબેન પટેલ બિન હરીફ વિજેતા બન્યા છે. તેથી બાકીની બેઠકો પર આવું ન થાય તે માટે કોંગ્રેસ એક્શમાં આવી ગયું છે.
પોરબંદરમાં પણ એક્શન
પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના કોંગ્રેસના 35 ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે મોકલાયા છે. ફોર્મ ખેંચવા માટે તોડજોડની આશંકાને કારણે હાઈકમાન્ડના નિર્દેશ મુજબ નિર્ણય લેવાયો છે.
નવસારીમાં પણ 42 બેઠકો બિનહરીફ
નવસારી કોંગ્રેસ દ્વારા 35 ઉમેદવારોને ભાજપથી બચાવવા અજ્ઞાત સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા છે. ઉમેદવારો ફોર્મ પરત ન ખેંચે તે હેતુથી તમામ લોકોને બહાર લઈ જવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં નવસારી જિલ્લામાં કુલ 42 બેઠકો બિનહરીફ થતા કોંગ્રેસની ચિંતા વધી ગઈ છે.
કોંગ્રેસ ચૂંટણી આયોગને રજૂઆત કરશે
તો બીજી તરફ, સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી ને લઈ કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા રાજ્ય ચૂંટણી આયોગને રજૂઆત કરશે. ચૂંટણી દરમિયાન ગેરરીતિના આક્ષેપો સાથે કોંગ્રેસ પક્ષ ચૂંટણી આયોગને લેખિત રજૂઆત કરશે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના ઉમેદવારી પત્ર ગેરકાયદેસર રીતે રદ્દ કરાતા હોવાનો આક્ષેપ સાથે રજૂઆત કરાઈ છે. કોંગ્રેસ પક્ષનું ડેલિગેશન સાંજે ચૂંટણી પંચને લેખિત રજૂઆત કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે