Gujarat

ભાજપ કાર્યાલયના પટાવાળા બન્યા કોર્પોરેટર, મહેસાણામાં વોર્ડ નં-13ની ભાજપની આખી પેનલ વિજેતા

Gujarat Local Body Election Result 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026માં BJPએ મહેસાણા ભાજપ કાર્યાલયમાં વર્ષોથી પટાવાળાની નોકરી કરતા રમેશ ભીલને પણ ટિકિટ આપી હતી. ત્યારે રમેશ ભીલ મહેસાણા મહાનગર પાલિકાના વોર્ડ નંબર 13માંથી વિજયી થતા ભાજપ કાર્યાલયના પટાવાળા હવે કોર્પોરેટર બની ગયા છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 28, 2026, 01:37 PM IST
  •  ભાજપ કાર્યાલય કમલમના પટાવાળા બન્યા કોર્પોરેટર 
  • મહેસાણા મહાનગર પાલિકાના વોર્ડ નંબર 13માંથી વિજય
  • મહેસાણા વોર્ડ નં 13માં ભાજપની આખી પેનલનો વિજય 

 

Gujarat Local Body Election Result 2026 : મહેસાણા મહાનગર પાલિકાના વોર્ડ નંબર 13માં ભાજપે ભવ્ય જીત મેળવી છે, જેમાં પાર્ટીની આખી પેનલ વિજયી બની છે. આ જીતમાં ખાસ ધ્યાન ખેંચનાર નામ છે રમેશ ભીલનું, જે ભાજપના કમલમ કાર્યાલયમાં પટાવાળા તરીકે કામ કરતા હતા અને હવે કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે.

રમેશ ભીલની સફર સામાન્ય કાર્યકરથી લઈને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ સુધી પહોચી છે, જે ભાજપના જમીની સ્તરના કાર્યકરો માટે પ્રેરણારૂપ બની છે. વર્ષોથી તેઓ પાર્ટી માટે નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા આપતા હતા અને કમલમ કાર્યાલયમાં પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવતા હતા. તેમની સાદગી, મહેનત અને લોકો સાથેનો સારો સંપર્ક તેમને આ મુકામ સુધી લાવ્યો છે.

 

સામાન્ય કાર્યકર પણ બની શકે છે કોર્પોરેટર 

રમેશ ભીલની જીત એ દર્શાવે છે કે ભાજપમાં સામાન્ય કાર્યકરને પણ આગળ વધવાની તક મળે છે. તેમના જેવા કાર્યકરો પાર્ટીની મજબૂત નીવ છે, જે જમીન સાથે જોડાયેલા રહી લોકોની સેવા કરે છે. હવે કોર્પોરેટર તરીકે તેઓ વોર્ડના વિકાસ માટે કામ કરશે તેવી લોકોની અપેક્ષા છે. આ જીત સાથે ભાજપે મહેસાણા શહેરમાં પોતાનું પ્રભુત્વ વધુ મજબૂત બનાવ્યું છે.

કોર્પોરેટર બન્યા બાદ પણ નોકરી ચાલુ રાખશે

જીત બાદ રમેશ ભીલે તમામ મતદારોનો આભાર માન્યો હતો અને કહ્યું હતું કે પ્રજાએ અમારા પર જે વિશ્વાસ મુક્યો છે, તેના પર ખરા ઉતરીશું અને પ્રજાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવીશું. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે તેઓ કોર્પોરેટર બન્યા બાદ પણ નોકરી ચાલુ રાખશે. ભલે તેઓ કોર્પોરેટર બની જાય, પરંતુ પટાવાળા તરીકેની સેવા તેઓ આપતા રહેશે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

