સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું ફાઈનલ પિક્ચર : ભાજપની પ્રચંડ સુનામી, કોંગ્રેસ શૂન્ય પર આઉટ, આમ આદમી પાર્ટી પોતાનું નાક બચાવવામાં સફળ રહી
Gujarat Local Body Election Results 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ફરી એકવાર ભગવો લહેરાયો છે. પાલિકા, નગરપાલિકાઓમાં વિપક્ષ પણ બચ્યા નથી. ભાજપની આ જીતની આંધી સામે ફરી એકવાર કોંગ્રેસનો સફાયો થયો છે. પરંતુ સત્તાની આ સેમિફાઈનલમાં આમ આદમી પાર્ટીએ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે
- મતના મહાસંગ્રામમાં ભાજપ ફરી એકવાર વન-વે જીત મેળવવામાં સફળ રહ્યું
- સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના લગ્નના ઘોડા તો છોડો, રેસના ઘોડા પણ ન દોડ્યા
- આમ આદમી પાર્ટીએ આ ચૂંટણીમાં જોરદાર એન્ટ્રી કરી, એક જિલ્લા પંચાયત અને પાંચ તાલુકા પંચાયત પર જીત મેળવી
gujarat municipal election results 2026 : ગુજરાતમાં સત્તાની સેમિફાઈનલ ગણાતી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનાં પરિણામો આવી ગયાં છે અને આ પરિણામોમાં ભાજપની પ્રચંડ સુનામી જોવા મળી છે. વિપક્ષી ગઢ ધરાવતા વિસ્તારોમાં પણ કેસરિયો લહેરાયો છે. જનતાએ 'વિકાસ' પર મહોર મારીને વિપક્ષનાં સૂપડાં સાફ કરી દીધાં છે. સત્તાની સેમિફાઈનલ ગણાતી આ ચૂંટણીમાં ભાજપે વિપક્ષને સંપૂર્ણપણે ઢેર કરી દીધો છે. 15માંથી 15 મહાનગરપાલિકામાં ભાજપની જીત થઈ છે. મહાનગર પાલિકાઓમાં ભાજપે 100 ટકા પરિણામ મેળવીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. નવરચિત તમામ 7 મહાનગરપાલિકાઓમાં પણ કેસરિયો લહેરાયો છે, જ્યારે જૂની 6 મનપામાં પણ ભાજપે પોતાની બેઠકો વધારીને પરફોર્મન્સમાં જબરદસ્ત સુધારો કર્યો છે.
ભાજપની રણનીતિએ વિપક્ષનાં તમામ ગણિતોને ઊંધાં પાડી દીધાં
શહેરી જનતાએ પંજા અને ઝાડુને સદંતર જાકારો આપ્યો છે. 84માંથી 78 નગરપાલિકાઓમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય થયો છે. એટલે કે, 92 ટકા પાલિકાઓમાં જનતાએ વિકાસની વાત પર ભરોસો મૂક્યો છે. આ વિજય પાછળ 'દાદા, સંઘવી અને વિશ્વકર્મા'ની ત્રિપુટીનો જાદુ ચાલ્યો હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો સૌમ્ય ચહેરો અને વહીવટી અનુભવ, ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીની યુવા નેતૃત્વ શક્તિ અને સંગઠન ક્ષેત્રે અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માની રણનીતિએ વિપક્ષનાં તમામ ગણિતોને ઊંધાં પાડી દીધાં છે.
નગરપાલિકા 2026 ની ચૂંટણીનું પરિણામ
- 77 નગરપાલિકામાં ભાજપ
- 6 નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ
- 1 નગરપાલિકામાં અપક્ષ
કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીને જાકારો
ગુજરાતની કુલ 34માંથી 33 જિલ્લા પંચાયતોમાં પણ ભગવો લહેરાયો છે, એટલે કે 97 ટકા જિલ્લા પંચાયતો પર ભાજપે કબજો કરી લીધો છે. ફરી એકવાર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપે સાબિત કર્યું છે કે જનતા માત્ર અને માત્ર વિકાસની રાજનીતિની સાથે છે. શહેરી અને ગ્રામ્ય જનતાએ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીને જાકારો આપતાં વિપક્ષના નેતાઓના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ છે. ચૂંટણીના આ પરિણામો સ્પષ્ટ કરે છે કે આગામી વિધાનસભાની લડાઈમાં પણ ભાજપ પ્રચંડ તાકાત સાથે મેદાનમાં ઉતરશે અને વિપક્ષને ઓલઆઉટ કરવાના ઈરાદા સાથે જનતા વચ્ચે જઈને પ્રચાર કરશે. જનતાએ આપેલો આ જનાદેશ વિપક્ષ માટે આત્મમંથનનો વિષય છે, જ્યારે ભાજપ માટે આ ઉજવણીનો અવસર છે.
કોંગ્રેસ માટે આ પરિણામો પતનનો સંકેત
- મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ શૂન્યમાં આઉટ
- સ્થાનિક સ્વરાજના ચૂંટણી પરિણામથી ઝટકો
- 15માંથી એકપણ મનપા કોંગ્રેસના જીતી શકી
- પોરબંદર મનપામાં કોંગ્રેસને ઝીરો સીટ મળી
- ગાંધીબાપુની જન્મભૂમિમાં કોંગ્રેસ સાફ થઈ
- મોરબી મનપામાં કોંગ્રેસને ઝીરો સીટ મળી
- સુરેન્દ્રનગર મનપામાં કોંગ્રેસને 1 સીટ મળી
- મોટાં શહેર અને નગરોમાં પણ કોંગ્રેસ સાફ
- 84માંથી માત્ર 6 પાલિકા જ જીતી શકી કોંગ્રેસ
- માત્ર 8 ટકા નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ જીતી શકી
- 34માંથી કોંગ્રેસને એકપણ જિ.પંચાયત ન મળી
- જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસનું ઝીરો ટકા પર્ફોર્મન્સ
- AAPને 1 જિ.પંચાયત પણ કોંગ્રેસ શૂન્યમાં આઉટ
કોંગ્રેસ શૂન્ય પર આઉટ
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પરિણામોથી વિપક્ષી છાવણીમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે. ગુજરાતના રાજકારણમાં દાયકાઓ સુધી વર્ચસ્વ રાખનારી કોંગ્રેસ માટે છેલ્લા ત્રીસ દાયકાથી શરૂ થયેલી પડતી આ ચૂંટણીમાં પતનના સંકેત તરફ આગળ વધી છે. મહાનગરપાલિકા હોય કે નગરપાલિકા,,, તાલુકા પંચાયત હોય કે જિલ્લા પંચાયતોનું પરિણામ, કોંગ્રેસનાં સૂપડાં સાફ થઈ ગયાં છે. સ્થિતિ એવી છે કે અનેક જગ્યાએ કોંગ્રેસ શૂન્ય પર આઉટ થઈ ગઈ છે.
કોંગ્રેસ એકપણ મનપા જીતી શકી નથી
રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકાઓમાંથી કોંગ્રેસ એકપણ મનપા જીતી શકી નથી. ગાંધીબાપુની જન્મભૂમિ ગણાતા પોરબંદરની મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનો સફાયો થઈ ગયો છે, પોરબંદર મનપામાં કોંગ્રેસને એકપણ સીટ મળી નથી. મોરબી મહાનગરપાલિકામાં પણ કોંગ્રેસને ઝીરો સીટ મળી છે. સુરેન્દ્રનગર મનપામાં આખા પક્ષને માત્ર 1 સીટ મળી છે. એટલે કે, શહેરી વિસ્તાર હોય કે ગ્રામીણ પટ્ટો, જનતાએ પંજાનો સાથ સદંતર છોડી દીધો છે. 84માંથી માત્ર 6 પાલિકા જ કોંગ્રેસ જીતી શકી છે, એટલે કે માત્ર 8 ટકા નગરપાલિકામાં જ પંજાનો પ્રભાવ રહ્યો છે.
આમ આદમી પાર્ટી પોતાનું નાક બચાવવામાં સફળ રહી
ગુજરાતની 34 જિલ્લા પંચાયતોમાંથી કોંગ્રેસને એકપણ પંચાયત મળી નથી. શૂન્ય ટકા પર્ફોર્મન્સ સાથે કોંગ્રેસ હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસ કરતાં તો આમ આદમી પાર્ટી પોતાનું નાક બચાવવામાં સફળ રહી છે. 34માંથી એક નર્મદા જિલ્લા પંચાયત કબજે કરીને આમ આદમી પાર્ટીએ કોંગ્રેસને કરારો ઝટકો આપ્યો છે.
આ હાર સાથે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના યુગનો અંત થઈ રહ્યો છે?
વિપક્ષ તરીકે પોતાની ઓળખ બચાવવા મથતી કોંગ્રેસ માટે આ પરિણામો આત્મમંથન નહીં પણ અસ્તિત્વની લડાઈ બની ગઈ છે. જનતાએ કોંગ્રેસની નકારાત્મક રાજનીતિને નકારીને તેમને ઘરભેગા કરી દીધા છે. આમ આદમી પાર્ટી હવે કોંગ્રેસની જગ્યા લઈ રહી હોય તેવું ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું છે. સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, શું આ હાર સાથે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના યુગનો અંત થઈ રહ્યો છે? તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. જનતાએ પંજા અને ઝાડુ બંનેને જાકારો આપીને ભાજપના શાસન પર મહોર મારી છે, પરંતુ કોંગ્રેસ માટે આ પરિણામો ખરેખર ચિંતાજનક છે.
