Gujarat local body election results 2026 : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની સૌથી મોટી હાર, કોના ફાળે ગઈ?
Gujarat local body election results 2026 Losers Candidates List : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હારજીત ફાઈનલ થઈ છે. સત્તાના મહાસંગ્રામનું પરિણામ આવી ગયું છે. સત્તાની સેમિફાઈનલમાં કોને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, તે જોઈ લો
- ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં અનેક દિગ્ગજોને હારનો સામનો કરવો પડ્યો
- કેટલીક હાર એવી છે જેમાં કોંગ્રેસે આખેઆખો ગઢ ગુમાવ્યા છે
- આપમાંથી ભાજપના ગયેલા ભૂપત ભાયાણી માટે આ હાર ભુંડી બની રહેશે
Gujarat local body election results 2026 : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. અનેક જગ્યાઓએ કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ થઈ ગયા છે. કેટલાકને જીતનો સ્વાદ મળ્યો છે, તો કેટલાકને ભુંડી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ હારમાં કેટલાયના રાજકારણ પૂરા થઈ જશે.
સુરતમાં 1999 પછી પહેલીવાર વિપક્ષ ગાયબ
સુરત મનપામાં 1999 પછી ફરી વિપક્ષ વિહોણું શાસન જોવા મળશે. 10% બેઠકોના નિયમને કારણે એકપણ પક્ષ વિપક્ષનો દરજ્જો મેળવી શક્યો નથી. કુલ 120 બેઠકોમાં ઓછામાં ઓછી 12 બેઠકો જરૂરી હોવા છતાં કોંગ્રેસ કે આપમાંથી કોઈ પહોંચી શક્યું નથી. સુરત મહાનગરપાલિકાના ઈતિહાસમાં ફરી અનોખી રાજકીય સ્થિતિ સર્જાઈ છે. 1995માં ભાજપે 99માંથી 98 બેઠકો જીતી વિરોધ પક્ષને નાબૂદ કર્યો હતો. વર્ષો બાદ ફરી એ જ પ્રકારનું રાજકીય દ્રશ્ય સામે આવ્યું છે. વર્તમાન ચૂંટણીમાં વિપક્ષી પક્ષોનો પ્રભાવ ઘટ્યો જોવા મળ્યો. નિયમ મુજબ 10% બેઠકો વિના વિપક્ષ નેતાનું પદ મળતું નથી. આ કારણે સભાગૃહ હવે સત્તાવાર વિપક્ષ વગર ચાલશે. વર્ષ 2000માં કોંગ્રેસ પાસે 25 બેઠકો સાથે મજબૂત હાજરી હતી. 2015માં કોંગ્રેસે 36 બેઠકો સાથે વધુ પ્રભાવ બતાવ્યો હતો. વર્ષ 2021માં આમ આદમી પાર્ટીએ 27 બેઠકો સાથે વિપક્ષ તરીકે એન્ટ્રી કરી હતી. હાલની પરિસ્થિતિમાં પક્ષાંતર અને પરિણામોએ ગણિત બગાડ્યું છે. કોઈપણ પક્ષ જરૂરી સંખ્યાબળ સુધી પહોંચી શક્યો નથી. ભાજપના દબદબા વચ્ચે ફરી એકહથ્થુ શાસન જેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે.
આ દિગ્ગજોની હાર પચાવી નહિ શકાય
ચૂંટણીમાં અનેક દિગ્ગજ નેતાઓને ભુંડી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. તેઓએ વિચાર્યું પણ નહિ હોય કે આવી હાર હશે. સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીના મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયાની હાર થઈ છે. તો રાજકોટમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નયનાબા જાડેજાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ ઉપરાંત રાજકોટમાં કોંગ્રેસે આરજે આભા દેસાઈને પણ ટિકિટ આપી હતી, જેને પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
પૂર્વ આઇપીએસ મનોજ નિનામાની હાર
અરવલ્લી જિલ્લામાં હાઈ પ્રોફાઈલ ગણાતી બેઠક ઉપર ભાજપની હાર થઈ છે. શામળાજીની ઓડ જિલ્લા પંચાયત બેઠક ભાજપ હાર્યું છે. 2744 મતથી આઇપીએસ મનોજ નિનામાની હાર થઈ છે. સામે તો સામે કોંગ્રેસના સુરેશભાઈ નિનામાની જીત થઈ છે.
ભૂપત ભાયાણી ન ઘરના રહ્યાં, ન ઘાટના
આ ચૂંટણીમાં ભૂપત ભાયાણીની હાર ભુંડી કહી શકાય, તેઓ ન ઘરના રહ્યાં ન ઘાટના. ભેસાણ જિલ્લા પંચાયત સીટ પર પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂપત ભાયાણીને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, એક સમયે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં ગયા હતા, જ્યા ભાજપે તેને જિલ્લા પંચાયતમાં ટિકિટ આપી હતી. હવે તેઓ આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારથી જ હાર્યા છે. તેમની સામે આપના ઉમેદવાર દિનેશ રૂપારેલિયાની 1700 મતથી જીત થઈ છે.
રાજકોટમાં વશરામ સાગઠીયા હાર્યા
કોંગ્રેસના પૂર્વ વિપક્ષ નેતા વશરામ સાગઠીયાને પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. વશરામ સાગઠીયા વોર્ડ નંબર 15ના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હતા, તેઓ ભાજપના ઉમેદવાર નિલેથા હેરભા સામે હાર્યા છે. જનરલ સીટ પર ભાજપના ઓબીસી ઉમેદવારની જીત થઈ છે.
Gujarat Local Body Election 2026 Result Live: સત્તાની સેમિફાઈનલમાં ભાજપની સુનામી, અનેક પાલિકાઓ વિપક્ષ વગરની બની
ધાનેરામાં કોંગ્રેસ જીત પરથી ખસ્યું
બનાસકાંઠામાં ધાનેરા નગરપાલિકા 18 વર્ષ બાદ ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. પાલિકાની 28 બેઠકોમાંથી 25 બેઠકો ઉપર ભાજપની જીત થઈ છે. માત્ર 3 બેઠક કોંગ્રેસના ફાળે જતા કોગ્રેસના સુફડા સાફ થઈ ગયા છે. બનાસકાંઠાંની તમામ નગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસન આવતા ભાજપમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. બનાસકાંઠાની ધાનેરા,પાલનપુર અને ડીસા નગરપાલિકામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય શશીકાંત પંડ્યાએ આ જીત વિશે કહ્યું કે, આલિયા માલિયા જમાલિયાઓ ઘરે આવ્યા.
ભાભરમાં કોંગ્રેસ ગયું
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં વાવ–થરાદ જિલ્લામાં ભગવો લહેરાયો છે. જિલ્લા પંચાયતની કુલ 30 બેઠકોમાંથી 20 પર ભાજપનો કબ્જો જોવા મળ્યો. માત્ર 10 બેઠકો પર કોંગ્રેસનો વિજય થયો. 8 તાલુકાની પંચાયતમાંથી 6 તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપની જીત, જ્યારે 2 તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસના ખાતામાં આવી છે. દિયોદર અને લાખણી તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસે જીતી, બાકીના તમામ તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપનો પ્રભાવ જોવા મળ્યો. જિલ્લાની બન્ને નગરપાલિકા થરાદ અને ભાભરમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય થયો છે. ભાભર નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસના સુપડા સાફ થયા છે. ગેનીબેન પોતાનો ગઢ ન બચાવી શક્યા. ભાભર નગરપાલિકાના કુલ 6 વોર્ડની 24 સીટ ઉપર ભાજપનો વિજય થયો છે. 1થી 6 વોડની તમામ પેનલ વિજેતા બની છે. ભાભર નગરપાલિકા ભગવો લહેરાયો છે. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના ગઢમાં ભાજપનો દબદબો જોવા મળ્યો.
ખાડિયામાંથી ભાજપની સત્તા ગઈ
એ બેઠક જે અમદાવાદમાં ભાજપ ગઢ કહેવાતી હતી, જ્યાંથી ભાજપની સત્તાનો પાયો નંખાયો હતો, એ ખાડિયા બેઠક ભાજપે ગુમાવી છે. ખાડિયામાં કોંગ્રેસની પેનલ વિજેતા બની છે. ભાજપ માટે અહીં ગઢ આલા પણ સિંહ ગેલા જેવો ઘાટ સર્જાયો છે.
