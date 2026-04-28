Gujarat Local Body Election Result: ગુજરાતમાં કેટલીક જગ્યાએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ચોંકાવનારા પરિણામ આવી રહ્યાં છે. આમ આદમી પાર્ટીએ આ વખતે ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ બેઠકો કબજે કરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:13 PM IST
  • સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આપને મળી સફળતા
  • અર્જુન મોઢવાડિયાના ગઢમાં આપની જીત
  • ભૂપત ભાયાણીનો ભેંસાણ સીટ પર પરાજય

Gujarat Local Body Election Result 2026: કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાના ગઢમાં AAPની જીત, ભેંસાણમાં હાર્યા ભૂપત ભાયાણી

Gujarat Local Body Election Result 2026: ગુજરાતમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થઈ રહ્યાં છે. રાજ્યમાં યોજાયેલી મહાનગર પાલિકા, નગર પાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીની મતગણતરી ચાલી રહી છે. આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કેટલીક જગ્યાએ ચોંકાવનારા પરિણામ સામે આવી રહ્યાં છે. કોઈ જગ્યાએ પક્ષપલટુ નેતાઓ હારી રહ્યાં છે, તો આમ આદમી પાર્ટીએ ઘણી જગ્યાએ સારી એવી સફળતા મેળવી છે.

પોરબંદર જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટીનું ખાતું ખુલ્યું
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી રાજ્યભરમાં ઘણી જગ્યાએ સીટ જીતી રહી છે. પ્રથમવાર આમ આદમી પાર્ટીએ પોરબંદર જિલ્લામાં સફળતા મેળવી છે. પોરબંદર તાલુકા પંચાયતની મોઢવાડા બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટીના શાંતિ હિતેશ મોઢવાડિયાની જીત થઈ છે. ગુજરાત સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાના વતન મોઢવાડા બેઠક પર આપે જીત મેળવી છે.

ભૂપત ભાયાણીને જનતાએ આપ્યો જાકારો
બીજીતરફ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વિસાવદર બેઠક પરથી આપની ટિકિટ પર ચૂંટણી જીતી ધારાસભ્ય બનેલા ભૂપત ભાયાણીએ આમ આદમી પાર્ટી છોડી દીધી હતી. ત્યારબાદ ભાયાણી ભાજપમાં જોડાયા હતા. આ વખતે ભાજપે ભૂપત ભાયાણીને જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની ભેંસાણ સીટ પર ટિકિટ આપી હતી. જ્યાં ભાયાણીએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

ભૂપત ભાયાણીનો 1700 મતે પરાજય થયો છે. આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર દિનેશ રૂપારેલિયાએ આ બેઠક પરથી જીત મેળવી છે. એટલે કે જનતાએ પક્ષપલટુ કરનાર ભુપત ભાયાણીને ઘરભેગા કરી દીધા છે.
 

About the Author
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

