ભાજપની લહેર વચ્ચે પણ દાવ ઊંધો પડ્યો! IPSની નોકરી છોડી ચૂંટણી લડનાર મનોજ નિનામાની હાર, પૂર્વ MLAનો પણ પરાજય
Gujarat Local Body Election Results: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે વિપક્ષના સુપડા સાફ કરી નાખ્યા છે. તેમ છતાં ભાજપની આ લહેરમાં પણ પાર્ટીના ઘણા ઉમેદવાર પોતાની બેઠક બચાવી શક્યા નથી. આ યાદીમાં મનોજ નિનામાનું નામ પણ શામેલ છે, જેમણે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરવા માટે IPSની નોકરી છોડી દીધી હતી પરંતુ જીતવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.
- IPS પદેથી VRS લઈ ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરેલા મનોજ નિનામાનો પરાજય
- AAP છોડી કેસરીયો ધારણ કરનાર પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂપત ભાયાણીને જનતાએ નકાર્યા
- AAPમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાને મળી હાર
Trending Photos
Gujarat Local Body Election Results: ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ભાજપે વિપક્ષનો સપાટો બોલાવી દીધો છે. ભાજપે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોથી લઈને નગરપાલિકાઓ અને જિલ્લા પંચાયતો સુધી દરેક બેઠક પર શાનદાર જીત મેળવી છે. IPS પદ પરથી રાજીનામું આપીને રાજકીય મેદાનમાં ઉતરેલા મનોજ નિનામા ભાજપની આ "સુનામી" વચ્ચે જીત નોંધાવવામાં નિષ્ફળ ગયા. આટલું જ નહીં, આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભૂપત ભાયાણી પણ રાજકીય ક્ષેત્રમાં સફળતાપૂર્વક આગળ વધી શક્યા નહીં.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા મનોજ નિનામાએ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ (VRS) લીધી અને ભાજપમાં જોડાયા છે. નિનામા ગુજરાત કેડરના IPS અધિકારી હતા, પરંતુ તેમણે રાજકારણમાં પ્રવેશવા માટે IPS સેવા છોડી દીધી. ત્યારબાદ તેમણે અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજી તાલુકામાં આવેલી ઓઢ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પરથી ભાજપની ટિકિટ પર ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતર્યા હતા.
મનોજ નિનામાને ભાજપે છેલ્લી ઘડીએ પોતાના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા, જેનાથી રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવ્યો હતો. નિનામાએ પૂરા જોશથી ચૂંટણી લડી, તેમ છતાં પણ તેમના પ્રયાસો વિજય અપાવી શક્યા નહીં. ઉત્તર ગુજરાતની જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
પૂર્વ ધારાસભ્યની હાર
2022માં ભૂપત ભાયાણી આમ આદમી પાર્ટીની ટિકિટ પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. જો કે, તેમણે ત્યારબાદ રાજકીય વફાદારી બદલી અને ભાજપમાં જોડાયા.
ભૂપત ભાયાણીએ ધારાસભ્ય પદેથી અને આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. ભાજપે તેમને જિલ્લા પંચાયત સભ્યની ચૂંટણીમાં મેદાનમાં ઉતાર્યા. પરંતુ ભાયાણીને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારની સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
મનોજ નિનામાને લાગ્યો મોટો ઝટકો
ગુજરાત કેડરના પૂર્વ IPS અધિકારી મનોજ નિનામા 42 વર્ષ સુધી પોલીસ દળમાં સેવા આપ્યા બાદ તેમને ભાજપે અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજી તાલુકામાં આવેલી ઓઢ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પરથી ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. જો કે, તેમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મનોજ નિનામા 31 મેના રોજ નિવૃત્ત થવાના હતા, પરંતુ તેમણે પોતાના ગૃહ જિલ્લામાંથી ચૂંટણી લડવા માટે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ યોજના (VRS) પસંદ કરી. ત્યારબાદ તેઓ ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતર્યા પરંતુ જીત મેળવી શક્યા નહીં.
મનોજ નિનામાના રાજકારણમાં પ્રવેશ પર તેમના નજીકના મિત્ર અને પૂર્વ IPS અધિકારી પી.સી. બરંડાનો મોટો પ્રભાવ રહ્યો. પી.સી. બરંડા ગુજરાતમાં આદિજાતિ વિકાસ, ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતોના રાજ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેઓ અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા વિધાનસભા સીટથી ધારાસભ્ય પણ છે. જેનાથી પ્રભાવિત થઈને નિનામાને રાજકીય મંચ પર પગ મૂકવા માટે પ્રેરણા આપી. ત્યારબાદ ભાજપના સેજલ ગોહેલ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. જો કે, સેજલ ગોહેલે જ નિનામાને હરાવ્યા છે.
