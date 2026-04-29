હોમGujaratગુજરાત ચૂંટણી પંચે જાહેર કર્યા વોટ શેરના આંકડા; જાણો કયા પક્ષનું પલ્લું ભારે રહ્યું અને કોને પડ્યો ફટકો

ગુજરાત ચૂંટણી પંચે જાહેર કર્યા વોટ શેરના આંકડા; જાણો કયા પક્ષનું પલ્લું ભારે રહ્યું અને કોને પડ્યો ફટકો

Gujarat Local Body Election Voteshare: રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવેલા ૨૦૨૬ની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના વોટ શેરના આંકડાઓએ ગુજરાતના રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ઉલટફેર સૂચવ્યો છે. આ આંકડાકીય વિશ્લેષણ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માટે આગામી રણનીતિ હવે બદલાશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 29, 2026, 11:27 AM IST
  • રાજ્ય ચૂંટણી પંચે વોટ શેર ના આંકડા જાહેર કર્યા 
  • વોટ શેર ના આંકડા જાહેર થતાં રાજનીતિક રણનીતિ સ્પષ્ટ થઈ 
  • કોંગ્રેસ માટે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી ચિંતાજનક સમાચાર લાવી 
  • મહાનગરપાલિકા માં કોંગ્રેસ નો વોટ શેર ઘટ્યો
     

ગુજરાત ચૂંટણી પંચે જાહેર કર્યા વોટ શેરના આંકડા; જાણો કયા પક્ષનું પલ્લું ભારે રહ્યું અને કોને પડ્યો ફટકો

Gujarat Local Body Election Voteshare: ગુજરાતમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓના પરિણામો બાદ હવે વોટશેરના આંકડા સામે આવ્યા છે. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે, રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાનો મજબૂત ગઢ જાળવી રાખ્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે બીજા ક્રમ માટે રસાકસી જોવા મળી રહી છે. શહેરી મતદારોમાં ભાજપ પર ખૂબ જ મજબૂત વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે. મહાનગરપાલિકાઓમાં ભાજપે લગભગ 59.36% વોટશેર સાથે પ્રચંડ જીત મેળવી છે. જ્યારે કોંગ્રેસને 26.46% પર વોટ જ મળ્યા છે. નોંધનીય છે કે, મહાનગરપાલિકા સ્તરે આમ આદમી પાર્ટીએ 10.27% વોટ મેળવીને શહેરી રાજકારણમાં પોતાની હાજરી મજબૂત કરી રહી છે.

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026: વોટ શેરનું વિશ્લેષણ
શહેરી વિસ્તારોમાં સત્તાધારી પક્ષ ભાજપે પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરી છે. 2021માં ભાજપનો વોટ શેર 52.90% હતો, જે 2026માં 6.46%ના જંગી વધારા સાથે 59.36% પર પહોંચ્યો છે. તેની સામે કોંગ્રેસનો વોટ શેર 26.75% થી ઘટીને 26.46% થયો છે. સૌથી મોટો ફટકો આમ આદમી પાર્ટીને પડ્યો છે, જેનો વોટ શેર મહાનગરોમાં 13.91%થી ઘટીને 10.27% (3.46% નો ઘટાડો) થયો છે.

જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત: 'આપ' નો ઉદય અને કોંગ્રેસની ધોબી પછાડ
ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રાજકીય ચિત્ર તદ્દન અલગ જોવા મળ્યું છે. જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોમાં આમ આદમી પાર્ટીના વર્ચસ્વમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. જિલ્લા પંચાયતમાં આપનો વોટ શેર 2.89% થી વધીને 12.04% થયો. તાલુકા પંચાયતમાં આપનો વોટ શેર 2.56% થી વધીને 12.67% (10.11% નો વધારો) થયો. બીજી તરફ, ગ્રામ્ય સ્તરે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને નુકસાન થયું છે. કોંગ્રેસનો વોટ શેર જિલ્લા પંચાયતમાં 5.18% અને તાલુકા પંચાયતમાં 5.14% જેટલો ઘટ્યો છે. ત્રીજા પક્ષ તરીકે આપની મજબૂત એન્ટ્રીને કારણે કોંગ્રેસના પરંપરાગત મતોમાં ગાબડું પડ્યું હોય તેવું જણાય છે.

નગરપાલિકાઓ: અપક્ષોનો દબદબો અને કોંગ્રેસ માટે રાહત
નગરપાલિકા સ્તરે કોંગ્રેસ માટે સારા સમાચાર છે, જ્યાં તેનો વોટ શેર 1.7% વધીને 30.68%થયો છે. જોકે, અહીં સૌથી ચોંકાવનારું પ્રદર્શન અપક્ષોનું રહ્યું છે. 2021માં માત્ર 1.19% વોટ શેર ધરાવતા અપક્ષો 2026માં 9.33% મતો મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે. રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે મુખ્ય પક્ષો દ્વારા ટિકિટ વહેંચણીમાં થયેલા વિવાદોને કારણે જનતાએ અપક્ષ ઉમેદવારો પર પસંદગી ઉતારી છે.

સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થા ભાજપ સ્થિતિ કોંગ્રેસ સ્થિતિ AAP સ્થિતિ અપક્ષ સ્થિતિ
મહાનગરપાલિકા  વધારો (+૬.૪૬%)  ઘટાડો (-૦.૨૯%)  ઘટાડો (-૩.૬૪%)  આંશિક વધારો
જિલ્લા પંચાયત  ઘટાડો (-૦.૬૫%)  ઘટાડો (-૫.૧૮%)  વધારો (+૯.૧૫%)  ઘટાડો
તાલુકા પંચાયત  ઘટાડો (-૦.૨૦%)  ઘટાડો (-૫.૧૪%)  વધારો (+૧૦.૧૧%)  વધારો
નગરપાલિકા  સ્થિર (-૦.૦૧%)  વધારો (+૧.૭%)  વધારો (+૦.૭૫%)  મોટો વધારો (+૮.૧૪%)

સમગ્રપણે જોતા, મહાનગરપાલિકાઓ સિવાયના વિસ્તારોમાં સત્તાધારી ભાજપના વોટ શેરમાં આંશિક ઘટાડો નોંધાયો છે, જ્યારે કોંગ્રેસ માટે ગ્રામ્ય સ્તરે 'આપ' મોટો પડકાર બનીને ઉભરી છે. બીજી તરફ, નગરપાલિકાઓમાં અપક્ષોની વધતી શક્તિ પ્રસ્થાપિત પક્ષો માટે લાલબત્તી સમાન છે.

મહાનગરપાલિકામાં વોટશેર
ભાજપ- 59.36%, કોંગ્રેસ- 26.46%, આપ- 10.27% અને અપક્ષ- 01.15%

નગરપાલિકામાં વોટશેર
ભાજપ- 52.51%, કોંગ્રેસ- 30.68%, આપ-  04.89% અને અપક્ષ- 09.33%

જિલ્લા પંચાયતમાં વોટશેર
ભાજપ- 52.23%, કોંગ્રેસ- 33.07%, આપ-  12.04%, અપક્ષ- 01.34%

તાલુકા પંચાયતમાં વોટશેર
ભાજપ- 51.00%, કોંગ્રેસ- 32.89%, આપ-  12.67%, અપક્ષ- 03.03%

નગરપાલિકામાં અપક્ષોનો પ્રભાવ વધ્યો
નગરપાલિકાઓમાં ભાજપનો વોટશેર 52.51% રહ્યો છે. જ્યારે કોંગ્રેસે 30.68% વોટ મેળવીને મહાનગરપાલિકા કરતા સારું પદર્શન કર્યું. નગરપાલિકામાં આમ આદમી પાર્ટીનો વોટશેર 04.89% રહ્યો છે. જો કે, ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, નગરપાલિકાઓમાં અપક્ષ ઉમેદવારોએ 9.33% વોટ મેળવ્યા છે. આ વોટશેર દર્શાવે છે કે, સ્થાનિક પ્રશ્નો પર અપક્ષો પર પણ મતદારોએ ભરોસો મૂક્યો છે. આ આંકડા સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે, ગુજરાતનું ગ્રામીણ રાજકારણ હવે માત્ર બે પાર્ટી વચ્ચે સીમિત નથી રહ્યું, પરંતુ ત્રીજી પાર્ટીની હાજરી પણ નિર્ણાયક બની રહી છે. તમામ સ્તરે ભાજપે 50%થી વધુ વોટશેર જાળવી રાખીને પોતાની પકડ સાબિત કરી છે. બીજીતરફ કોંગ્રેસ હજુ પણ મુખ્ય વિરોધ પક્ષ તરીકે ટકી રહી છે, ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં (32-33% વોટશેર) તેનો પ્રભાવ શહેરો કરતા વધુ છે. આમ આદમી પાર્ટીએ પંચાયતોમાં 12%થી વધુ વોટ મેળવીને સાબિત કર્યું છે કે, તે હવે માત્ર શહેરો પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ ગામડાઓમાં પણ પગપેસારો કરી રહી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

